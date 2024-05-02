https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/biden-yonetimi-ukrayna-ihtilafini-ebedi-kilmaya-calisiyor-1083409231.html

Biden yönetimi Ukrayna ihtilafını ebedi kılmaya çalışıyor

Biden yönetimi Ukrayna ihtilafını ebedi kılmaya çalışıyor

Sputnik Türkiye

The American Conservative, Washington ile yapılan ikili güvenlik anlaşmasının Ukrayna'yı ebedi bir çatışmaya sürükleyeceğini yazarken, Trump korkusu nedeniyle... 02.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-02T16:22+0300

2024-05-02T16:22+0300

2024-05-02T16:22+0300

ukrayna krizi

the american conservative

abd

joe biden

ukrayna

ukrayna ordusu

askeri yardım

anlaşma

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ABD’li yazar Bradley Devlin, The American Conservative için kaleme aldığı makalesinde, Washington ve Kiev’in, Ukrayna'nın halihazırda bir dizi Avrupalı güçle 10 yıllık bir süre için imzalamış olduğu anlaşmaları model alan ikili bir güvenlik işbirliğini müzakere ettiğimi hatırlatırken, Biden yönetiminin Ukrayna'ya silah sevkiyatını ‘Trump’a dayanıklı’ hale getirmenin yolunu aradığını, diğer Batılı ülkelerle birlikte Ukrayna'ya silah sevkiyatını koordine etmek üzere NATO bünyesinde çok uluslu bir grup oluşturmayı düşündüğünü ifade etti.Politico'nun haberine göre bu anlaşmanın, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci başkanlığı döneminde bile Kiev'e silah akışını sürdürmek için tasarlanan bir dizi yeni öneriden biri olduğuna değinen Devlin, “Ohio Senatörü J.D. Vance dergimizin sayfalarında argümanlarını özetledi: Şahinler Ukrayna'ya yardımı 2024'ün ötesine uzatarak Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesi halinde dahi diplomatik seçeneklerini sınırlamaya ve Kiev'i desteklemeye devam etmeyi reddetmesini bir ‘azil nedeni’ haline getirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.Bu anlaşmanın Ukrayna’da ebedi savaş anlamına geldiğini ima eden yazar, Amerikalıların iki hafta öncesine kadar 61 milyar dolarlık yardımın belirleyici bir rol oynayacağına ve Ukrayna'nın egemenliğini kesinlikle koruyacağına inandırıldığını, tasarının onaylanmasından sonra ise bu retoriklerin bir kenara bırakıldığını kaydetti.Devlin, yazısını şu şekilde sürdürdü:ABD Kongresine bağlı Bütçe Ofisi’nin, Kiev’e yardım paketi nedeniyle savunma harcamalarının sadece bu yıl değil, en azından 10 yılın sonuna kadar beklenen seviyeleri aşacağını tahmin ettiğini dile getiren Devlin, Ancak bu uzun vadeli taahhütlerin bile yeterli görünmediğine dikkat çekti.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz hafta yayınladığı bir video mesajında bomba etkisi yaratan açıklama yaparken, Kiev ve Washington’un, ABD’yi uzun vadede çatışmanın içinde tutmak için ikili bir güvenlik anlaşması üzerinde çalıştığını söylemişti.Zelenskiy, konuşmasında, “Şu anda ekiplerimiz, ikili bir güvenlik anlaşması üzerinde, zaten belirli bir metin üzerinde çalışıyorlar. Amacımız bu anlaşmayı en güçlü anlaşma haline getirmek. Güvenliğimizin ve işbirliğimizin spesifik temellerini tartışıyoruz. Bu yıl ve önümüzdeki 10 yıl için belirli destek seviyelerini tespit etmeye çalışıyoruz. Buna askeri destek, mali ve siyasi desteğin yanı sıra ortak silah üretimi de dahil” ifadelerini kullanmıştı.Geçen yılın sonlarından itibaren Amerika ve Orta Avrupa ülkeleri, Ukrayna Slahlı Kuvvetlerine daha fazla yardımda bulunmaya istekli olduklarını ima etmeye başlarken, Temmuz 2023'te Vilnius'taki NATO ve Hiroşima'daki G7 zirvelerinde birçok ülke Ukrayna ile ikili güvenlik anlaşmaları yapmayı değerlendirmeyi kabul etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240502/macaristan-stoltenberg-100-milyar-dolarlik-ukrayna-fonu-kurmayi-resmen-onerdi-1083402729.html

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