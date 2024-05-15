https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/erdogan-menfur-suikast-girisimini-siddetle-kiniyor-sayin-ficoya-acil-sifalar-diliyorum-1083862137.html

Erdoğan: Menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum

Erdoğan: Menfur suikast girişimini şiddetle kınıyor, Sayın Fico'ya acil şifalar diliyorum

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik saldırıyı kınadı 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T21:24+0300

2024-05-15T21:24+0300

2024-05-15T21:26+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

robert fico

suikast girişimi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico'ya yönelik saldırıyı kınadıANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik saldırıyı kınayarak, geçmiş olsun temennisinde bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/slovakya-basbakani-robert-ficoya-silahli-saldiri-1083846674.html

türkiye

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, robert fico, suikast girişimi