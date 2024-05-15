https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/dem-partiye-operasyon-yoneticiler-gozaltina-alindi-1083823970.html

DEM Parti'ye operasyon: Yöneticiler gözaltına alındı

DEM Parti'ye operasyon: Yöneticiler gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Son dakika haberine göre İstanbul'da DEM Parti'nin il ve ilçe yöneticileri ve üyeler gözaltına alındı. 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T09:40+0300

2024-05-15T09:40+0300

2024-05-15T10:23+0300

dem parti

operasyon

politika

gözaltı

gözaltı kararı

yönetici

üst düzey yönetici

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İstanbul'da sabah saatlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) il yöneticileri, eşbaşkanları ve PM üyelerinin de bulunduğu kişilerin evlerine polis baskını yapıldı. Ev baskınlarında 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin neden gözaltına alındığı hakkında bilgi edinilemedi.DEM Parti'de kimler gözaltına alındı?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/gece-yarisi-ankarada-kritik-zirve-erdogan-adalet-bakani-tunc-ve-mit-baskani-kalini-cagirdi-1083823162.html

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