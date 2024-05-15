https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/dem-partiye-operasyon-yoneticiler-gozaltina-alindi-1083823970.html
DEM Parti'ye operasyon: Yöneticiler gözaltına alındı
DEM Parti'ye operasyon: Yöneticiler gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Son dakika haberine göre İstanbul'da DEM Parti'nin il ve ilçe yöneticileri ve üyeler gözaltına alındı. 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T09:40+0300
2024-05-15T09:40+0300
2024-05-15T10:23+0300
dem parti
operasyon
politika
gözaltı
gözaltı kararı
yönetici
üst düzey yönetici
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İstanbul'da sabah saatlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) il yöneticileri, eşbaşkanları ve PM üyelerinin de bulunduğu kişilerin evlerine polis baskını yapıldı. Ev baskınlarında 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin neden gözaltına alındığı hakkında bilgi edinilemedi.DEM Parti'de kimler gözaltına alındı?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/gece-yarisi-ankarada-kritik-zirve-erdogan-adalet-bakani-tunc-ve-mit-baskani-kalini-cagirdi-1083823162.html
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dem parti gözaltı
DEM Parti'ye operasyon: Yöneticiler gözaltına alındı
09:40 15.05.2024 (güncellendi: 10:23 15.05.2024)
Son dakika haberine göre İstanbul'da DEM Parti'nin il ve ilçe yöneticileri ve üyeler gözaltına alındı.
İstanbul'da sabah saatlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) il yöneticileri, eşbaşkanları ve PM üyelerinin de bulunduğu kişilerin evlerine polis baskını yapıldı. Ev baskınlarında 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin neden gözaltına alındığı hakkında bilgi edinilemedi.
DEM Parti'de kimler gözaltına alındı?