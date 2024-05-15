https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/cumhurbaskani-erdogan-guclu-aile-yapimizla-turkiye-yuzyilini-insa-etmeye-devam-edecegiz-1083866134.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü aile yapımızla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü aile yapımızla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz
Sputnik Türkiye
Uluslararası Aile Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ailemiz geleceğimiz diyerek, mukaddes bir müessese olan aile kurumunu korumaya, güçlü aile yapımızla... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T23:26+0300
2024-05-15T23:26+0300
2024-05-15T23:27+0300
recep tayyip erdoğan
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aile
türkiye yüzyılı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beşeri ve sosyal hayatın temel direği olan tüm ailelerin 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü tebrik etti.Resmi Gazete'de yayımlanan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" genelgesinin, aile müessesesini her türlü tehditlerden koruyacak, aile yapısını ve değerlerini kuvvetlendirecek çalışmalara zemin teşkil edeceğine inandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/erdogan-menfur-suikast-girisimini-siddetle-kiniyor-sayin-ficoya-acil-sifalar-diliyorum-1083862137.html
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recep tayyip erdoğan, aile, türkiye yüzyılı
recep tayyip erdoğan, aile, türkiye yüzyılı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü aile yapımızla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz
23:26 15.05.2024 (güncellendi: 23:27 15.05.2024)
Uluslararası Aile Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ailemiz geleceğimiz diyerek, mukaddes bir müessese olan aile kurumunu korumaya, güçlü aile yapımızla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, beşeri ve sosyal hayatın temel direği olan tüm ailelerin 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nü tebrik etti.
Resmi Gazete'de yayımlanan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi" genelgesinin, aile müessesesini her türlü tehditlerden koruyacak, aile yapısını ve değerlerini kuvvetlendirecek çalışmalara zemin teşkil edeceğine inandığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:
"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlanan 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın da ailelerimiz başta olmak üzere milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Ailemiz geleceğimiz diyerek, mukaddes bir müessese olan aile kurumunu korumaya, güçlü aile yapımızla Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz."