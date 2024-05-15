Erdoğan: Bürokratik vesayete izin vermeyiz

Bizi örselemeye çalışanlara inat yolumuza pekleşe pekleşe devam ediyoruz. Bizi örselemeye çalışanlara inat yolumuza pekleşe pekleşe devam ediyoruz.

Her kongre sürecini bayrak yarışı olarak yorumluyoruz. Yorulan arkadaşlarımız varsa hatası, kusuru, yanlışı olanlar varsa kardeşlik hukukumuzu koruyarak onları dinlenmeye alacağız, heyecanlı ve dinamik arkadaşlarla kadromuzu güçlendireceğiz. Her kongre sürecini bayrak yarışı olarak yorumluyoruz.

MHP ile işbirliği içinde ilerliyoruz. Meclis tatil olmadan yasal düzenlemeleri çıkarmamız gerekiyor. MHP ile işbirliği içinde ilerliyoruz. Meclis tatil olmadan yasal düzenlemeleri çıkarmamız gerekiyor.

Öğretmenlere yönelik şiddetle mücadelede yasal zeminin güçlendirilmesine ihtiyaç duyuyoruz. Meclis tatile girmeden yasal düzenlemeleri çıkarmamız gerekiyor Öğretmenlere yönelik şiddetle mücadelede yasal zeminin güçlendirilmesine ihtiyaç duyuyoruz. Meclis tatile girmeden yasal düzenlemeleri çıkarmamız gerekiyor

31 Mart seçimlerinde bir kırılma olmadı. 14 ve 28 Mayıs'ta seçmen hükümeti Cumhur İttifakı'na emanet etti. Elbette 31 Martta mesajı duymazdan gelmeyeceğiz, o mesajı aldık, gereğini de yapmaya başladık. Milletin mesajını yanlış okuyanla yolları ayırırız. Ancak Milletin Cumhur İttifakı'ndan desteğini çektiğini sananlar yanılır. Gönülsüzlüğe tahammülümüz olamaz. Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz. 31 Mart seçimlerinde bir kırılma olmadı. 14 ve 28 Mayıs'ta seçmen hükümeti Cumhur İttifakı'na emanet etti. ElbetteMilletin mesajını yanlış okuyanla yolları ayırırız. Ancak Milletin Cumhur İttifakı'ndan desteğini çektiğini sananlar yanılır. Gönülsüzlüğe tahammülümüz olamaz. Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz.

AK Parti ile ilgili karamsar senaryolar yazanlar oldu. Davaya ihanet edenler oldu, onlar şimdi yoklar. Bize süre biçenler oldu. Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz. Buradayız sapasağlam ayaktayız. Kanunun dışına çıkan, hatası olan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz. AK Parti ile ilgili karamsar senaryolar yazanlar oldu. Davaya ihanet edenler oldu, onlar şimdi yoklar. Bize süre biçenler oldu.Buradayız sapasağlam ayaktayız.

Özel'i AK Parti'de kabul ettik. Siyasetin yumuşamaya ihtiyacı var dedik. Biz kutuplaşmanın tarafı hiçbir zaman olmadık. Temennimiz 4 yıl gerilimle değil hoşgörüyle geçsin, muhalefet yıkıcı değil yapıcı olsun. Bu iklimin Türk siyasetinin normali haline gelmesini ümit ediyoruz Özel'i AK Parti'de kabul ettik. Siyasetin yumuşamaya ihtiyacı var dedik. Biz kutuplaşmanın tarafı hiçbir zaman olmadık. Temennimiz 4 yıl gerilimle değil hoşgörüyle geçsin, muhalefet yıkıcı değil yapıcı olsun. Bu iklimin Türk siyasetinin normali haline gelmesini ümit ediyoruz

FETÖ'ye diyet borcunu ödemek için Yenikapı ruhunu baltalayanlar boş durmuyor. Kuklayı da kuklacıyı da, oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz. FETÖ'ye diyet borcunu ödemek için Yenikapı ruhunu baltalayanlar boş durmuyor.

Netanyahu ve soykırıma ortak olanlar, döktükleri her damla kanın hesabını verecek. Biz de soykırımcıların hukuka hesap vermesi için enselerinde olacağız Netanyahu ve soykırıma ortak olanlar, döktükleri her damla kanın hesabını verecek. Biz de soykırımcıların hukuka hesap vermesi için enselerinde olacağız

Hamas'a sahip çıkıyoruz diye bizi eleştiriyorlar. Sanmayın ki İsrail Gazze'de duracak, bu azgın devlet eğer durdurulmazsa vadedilmiş toprak hezeyanı ile gözünü Anadolu'ya dikecek. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz? Hamas'a sahip çıkıyoruz diye bizi eleştiriyorlar. Sanmayın ki İsrail Gazze'de duracak, bu azgın devlet eğer durdurulmazsa vadedilmiş toprak hezeyanı ile gözünü Anadolu'ya dikecek. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz?

Hamas'ı Kuvay-i Milliye'ye benzetince rahatsız olanlar var, Kuvay-i Milliye'ye de affedersiniz eşkıya demediler mi, hain demediler mi? Hamas'ı Kuvay-i Milliye'ye benzetince rahatsız olanlar var, Kuvay-i Milliye'ye de affedersiniz eşkıya demediler mi, hain demediler mi?

Siyonist katillerin ve piyonlarının bizi hedefe koyması, ürkecek, çekinilecek bir şey değil, göğsümüzde gururla taşıyacağımız bir şeref madalyasıdır Siyonist katillerin ve piyonlarının bizi hedefe koyması, ürkecek, çekinilecek bir şey değil, göğsümüzde gururla taşıyacağımız bir şeref madalyasıdır

Hem kendi topraklarının istiklali için savaşan hem de Anadolu’yu savunan Hamas’ın yanında durmaya devam edeceğiz Hem kendi topraklarının istiklali için savaşan hem de Anadolu’yu savunan Hamas’ın yanında durmaya devam edeceğiz

Netanyahu ve soykırıma ortak olanlar, döktükleri her damla kanın hesabını verecek. Biz de soykırımcıların hukuka hesap vermesi için enselerinde olacağız Netanyahu ve soykırıma ortak olanlar, döktükleri her damla kanın hesabını verecek. Biz de soykırımcıların hukuka hesap vermesi için enselerinde olacağız