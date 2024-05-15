https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/cem-yilmaza-sosyal-medyadaki-paylasimi-nedeniyle-ceza-kesildigi-iddiasi-1083841338.html
Cem Yılmaz’a sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle ceza kesildiği iddiası
Cem Yılmaz’a sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle ceza kesildiği iddiası
Sputnik Türkiye
Sosyal medyayı aktif kullanan Cem Yılmaz’a Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, örtülü alkol reklamı yaptığı iddiasıyla ceza kesti. 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T14:42+0300
2024-05-15T14:42+0300
2024-05-15T14:42+0300
yaşam
cem yılmaz
alkol
yasak
ticaret bakanlığı
sosyal medya
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Sabah gazetesinden Barış Şimşek’in haberine göre; bahsi geçen görüntülerde reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin veya 'sponsor, işbirliği' gibi herhangi bir açıklayıcı ifade kullanmaksızın kişisel beğeni ve deneyimlerin aktarılması olarak lanse edilen bir formatta paylaşım yapıldığı ve bu durumun örtülü reklam biçiminde gerçekleştiği tespit edildi.Yasak olmasına rağmen alkol paylaşımıTicaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yaptığı incelemelerde Cem Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımlarında, alkollü içecek ürünlerinin markası ve diğer ayırt edici unsurları görülecek ve fark edilecek biçimde görüntüler kullandığını, böylelikle paylaşımlarda talep oluşturucu görüntü ve imalar kullanılarak mevzuat gereği yasak olmasına rağmen alkollü içecek ürünlerinin reklamını gerçekleştirdiğini belirledi.İçerikleri kaldırması gerekecekKurul, Cem Yılmaz'a reklamları durdurma cezası verirken, Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı alkollü içerikleri kaldırması gerekecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/veteran-komedyen-demisti-hasan-can-kayadan-cem-yilmaz-icin-bir-aciklama-daha-1083780285.html
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cem yılmaz, alkol, yasak, ticaret bakanlığı, sosyal medya
cem yılmaz, alkol, yasak, ticaret bakanlığı, sosyal medya
Cem Yılmaz’a sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle ceza kesildiği iddiası
Sosyal medyayı aktif kullanan Cem Yılmaz’a Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, örtülü alkol reklamı yaptığı iddiasıyla ceza kesti.
Sabah gazetesinden Barış Şimşek’in haberine göre; bahsi geçen görüntülerde reklam olduğu açıkça belirtilmeksizin veya 'sponsor, işbirliği' gibi herhangi bir açıklayıcı ifade kullanmaksızın kişisel beğeni ve deneyimlerin aktarılması olarak lanse edilen bir formatta paylaşım yapıldığı ve bu durumun örtülü reklam biçiminde gerçekleştiği tespit edildi.
Yasak olmasına rağmen alkol paylaşımı
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, yaptığı incelemelerde Cem Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımlarında, alkollü içecek ürünlerinin markası ve diğer ayırt edici unsurları görülecek ve fark edilecek biçimde görüntüler kullandığını, böylelikle paylaşımlarda talep oluşturucu görüntü ve imalar kullanılarak mevzuat gereği yasak olmasına rağmen alkollü içecek ürünlerinin reklamını gerçekleştirdiğini belirledi.
İçerikleri kaldırması gerekecek
Kurul, Cem Yılmaz'a reklamları durdurma cezası verirken, Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı alkollü içerikleri kaldırması gerekecek.