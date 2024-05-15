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Bugün otoyol ve köprü ücretlerine dev zam geldi: FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne kadar oldu?
Bugün otoyol ve köprü ücretlerine dev zam geldi: FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
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KGM, kamuya ait otoyol ve köprülerde yüzde 76, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan otoyol ve köprülerde ise yüzde 58 oranında zam yapıldığını duyurdu.Yeni zamla birlikte, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobil geçiş ücreti 15 TL'den 24 TL'ye yükseldi. Osmangazi Köprüsü'nden en ucuz geçiş ücreti 290 TL'den 399 TL'ye çıkarıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ise geçiş ücreti 295 TL'den 419 TL'ye yükseldi.Otoyollarda da fiyat artışları dikkati çekiyor. İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu geçiş ücreti 134 TL olarak belirlenirken, İstanbul-İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü dahil geçiş ücreti 984 TL oldu.Bu zamlarla birlikte araç sahipleri, köprü ve otoyol geçişlerinde daha yüksek ücretler ödeyecek. Geçiş ücretlerindeki artış, özellikle uzun mesafe yolculukları ve şehirlerarası seyahatlerde bütçeleri zorlayabilir. Yeni fiyat düzenlemeleri, bugünden itibaren tüm otoyol ve köprülerde geçerli olacak.
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15 temmuz şehitler köprüsü geçiş ücreti, 15 temmuz köprü ücreti, 15 temmuz köprüsü fiyatı 2024, 15 temmuz köprüsü geçiş ücretleri ne kadar, 2024 köprü ücretleri ne kadar oldu, mayıs 2024 köprü ücretleri ne kadar oldu, fsm geçiş ücreti, fsm geçiş ücreti 2024 ne kadar, çanakkale köprüsü fiyat, çanakkale köprüsü fiyat 2024, çanakkale köprüsü ücreti, çanakkale köprüsü ücreti 2024, osmangazi köprüsü geçiş ücreti 2024, osmangazi köprüsü geçiş ücreti
15 temmuz şehitler köprüsü geçiş ücreti, 15 temmuz köprü ücreti, 15 temmuz köprüsü fiyatı 2024, 15 temmuz köprüsü geçiş ücretleri ne kadar, 2024 köprü ücretleri ne kadar oldu, mayıs 2024 köprü ücretleri ne kadar oldu, fsm geçiş ücreti, fsm geçiş ücreti 2024 ne kadar, çanakkale köprüsü fiyat, çanakkale köprüsü fiyat 2024, çanakkale köprüsü ücreti, çanakkale köprüsü ücreti 2024, osmangazi köprüsü geçiş ücreti 2024, osmangazi köprüsü geçiş ücreti

Bugün otoyol ve köprü ücretlerine dev zam geldi: FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne kadar oldu?

06:22 15.05.2024 (güncellendi: 06:28 15.05.2024)
© AA / Cemaleddin Turanİstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sürerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresinde yollar boş kaldı.
İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sürerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve çevresinde yollar boş kaldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2024
© AA / Cemaleddin Turan
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15 Mayıs Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi. Peki, FSM geçiş ücreti ne kadar oldu? 15 temmuz şehitler köprüsü geçiş ücreti değişti mi?
KGM, kamuya ait otoyol ve köprülerde yüzde 76, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan otoyol ve köprülerde ise yüzde 58 oranında zam yapıldığını duyurdu.
Yeni zamla birlikte, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobil geçiş ücreti 15 TL'den 24 TL'ye yükseldi. Osmangazi Köprüsü'nden en ucuz geçiş ücreti 290 TL'den 399 TL'ye çıkarıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ise geçiş ücreti 295 TL'den 419 TL'ye yükseldi.
Otoyollarda da fiyat artışları dikkati çekiyor. İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu geçiş ücreti 134 TL olarak belirlenirken, İstanbul-İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü dahil geçiş ücreti 984 TL oldu.
Bu zamlarla birlikte araç sahipleri, köprü ve otoyol geçişlerinde daha yüksek ücretler ödeyecek. Geçiş ücretlerindeki artış, özellikle uzun mesafe yolculukları ve şehirlerarası seyahatlerde bütçeleri zorlayabilir. Yeni fiyat düzenlemeleri, bugünden itibaren tüm otoyol ve köprülerde geçerli olacak.
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