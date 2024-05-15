https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/bugun-otoyol-ve-kopru-ucretlerine-dev-zam-geldi-fsm-15-temmuz-sehitler-koprusu-ne-kadar-oldu-1083818450.html

Bugün otoyol ve köprü ücretlerine dev zam geldi: FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne kadar oldu?

Bugün otoyol ve köprü ücretlerine dev zam geldi: FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne kadar oldu?

Sputnik Türkiye

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 15... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T06:22+0300

2024-05-15T06:22+0300

2024-05-15T06:28+0300

ekonomi

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köprü

15 temmuz şehitler köprüsü

boğaziçi köprüsü

fatih sultan mehmet köprüsü

osmangazi köprüsü

1915 çanakkale köprüsü

anadolu otoyolu

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KGM, kamuya ait otoyol ve köprülerde yüzde 76, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan otoyol ve köprülerde ise yüzde 58 oranında zam yapıldığını duyurdu.Yeni zamla birlikte, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobil geçiş ücreti 15 TL'den 24 TL'ye yükseldi. Osmangazi Köprüsü'nden en ucuz geçiş ücreti 290 TL'den 399 TL'ye çıkarıldı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ise geçiş ücreti 295 TL'den 419 TL'ye yükseldi.Otoyollarda da fiyat artışları dikkati çekiyor. İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu geçiş ücreti 134 TL olarak belirlenirken, İstanbul-İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü dahil geçiş ücreti 984 TL oldu.Bu zamlarla birlikte araç sahipleri, köprü ve otoyol geçişlerinde daha yüksek ücretler ödeyecek. Geçiş ücretlerindeki artış, özellikle uzun mesafe yolculukları ve şehirlerarası seyahatlerde bütçeleri zorlayabilir. Yeni fiyat düzenlemeleri, bugünden itibaren tüm otoyol ve köprülerde geçerli olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/yillardir-isteniyordu-akaryakitta-tek-fiyat-uygulamasi-basliyor-binlerce-tabela-bugun-degisecek-1083817968.html

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