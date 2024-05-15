BRICS Başkentler Birliği'nin kuruluş toplantısı 21 Haziran'da: Türkiye de temsil edilecek
© Sputnik / Maksim Bogodvid/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / Multimedya arşivine gidinПодготовка к форуму "Россия - исламский мир: KAZANFORUM" 2024
© Sputnik / Maksim Bogodvid/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”/
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Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin, BRICS Başkentler Birliği'nin kuruluş toplantısının 21 Haziran'da Kazan'da yapılacağını açıkladı.
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan'da düzenlenen 15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu'nda konuşan Metşin, BRICS Başkentler Birliği'nin kuruluş toplantısını 21 Haziran'da Kazan'da yapma kararını aldıklarını söyledi.
Metşin, toplantıya Türkiye, Brezilya, Afrika, Hindistan, Çin ile BRICS kentlerinden temsilcilerin katılacağını belirtti.
Toplantının BRICS formatında yapılacağını kaydeden Metşin, "Halihazırda yaklaşık 50 belediye başkanı katılımını teyit etti. Bunun büyük bir perspektif olduğunu düşünüyorum, sakinlerimizi sevindireceğiz" dedi.
Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan forum pazar günü sona erecek.
Türkiye’den de büyük katılıma sahne olacak forumda delegeler çok modlu ulaşım koridorlarının geliştirilmesi, turizm, Rus helal ürünlerinin ihracatı, ekonomik güvenlik, ortaklık finansmanı, endüstriyel, teknolojik, eğitimsel ve kültürel projeler ve diğer konuların ele alınacağı oturumlara katılacak. Rameev Bilgi Teknolojileri Parkı’nda, ‘Rusya-İslam Alemi’ Strateji Vizyon Grubu toplantısı yapılacak.
Metşin, toplantıya Türkiye, Brezilya, Afrika, Hindistan, Çin ile BRICS kentlerinden temsilcilerin katılacağını belirtti.
Toplantının BRICS formatında yapılacağını kaydeden Metşin, "Halihazırda yaklaşık 50 belediye başkanı katılımını teyit etti. Bunun büyük bir perspektif olduğunu düşünüyorum, sakinlerimizi sevindireceğiz" dedi.
Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan forum pazar günü sona erecek.
Türkiye’den de büyük katılıma sahne olacak forumda delegeler çok modlu ulaşım koridorlarının geliştirilmesi, turizm, Rus helal ürünlerinin ihracatı, ekonomik güvenlik, ortaklık finansmanı, endüstriyel, teknolojik, eğitimsel ve kültürel projeler ve diğer konuların ele alınacağı oturumlara katılacak. Rameev Bilgi Teknolojileri Parkı’nda, ‘Rusya-İslam Alemi’ Strateji Vizyon Grubu toplantısı yapılacak.