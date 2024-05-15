https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/brics-baskentler-birliginin-kurulus-toplantisi-21-haziranda-turkiye-de-temsil-edilecek-1083841745.html

BRICS Başkentler Birliği'nin kuruluş toplantısı 21 Haziran'da: Türkiye de temsil edilecek

BRICS Başkentler Birliği'nin kuruluş toplantısı 21 Haziran'da: Türkiye de temsil edilecek

Sputnik Türkiye

Kazan Belediye Başkanı İlsur Metşin, BRICS Başkentler Birliği'nin kuruluş toplantısının 21 Haziran'da Kazan'da yapılacağını açıkladı. 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T14:47+0300

2024-05-15T14:47+0300

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Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan'da düzenlenen 15. Uluslararası Rusya-İslam Alemi Kazan Ekonomi Forumu'nda konuşan Metşin, BRICS Başkentler Birliği'nin kuruluş toplantısını 21 Haziran'da Kazan'da yapma kararını aldıklarını söyledi.Metşin, toplantıya Türkiye, Brezilya, Afrika, Hindistan, Çin ile BRICS kentlerinden temsilcilerin katılacağını belirtti.Toplantının BRICS formatında yapılacağını kaydeden Metşin, "Halihazırda yaklaşık 50 belediye başkanı katılımını teyit etti. Bunun büyük bir perspektif olduğunu düşünüyorum, sakinlerimizi sevindireceğiz" dedi.Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkeler arasındaki ticari, ekonomik, bilimsel, teknik, sosyal ve kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan forum pazar günü sona erecek.Türkiye’den de büyük katılıma sahne olacak forumda delegeler çok modlu ulaşım koridorlarının geliştirilmesi, turizm, Rus helal ürünlerinin ihracatı, ekonomik güvenlik, ortaklık finansmanı, endüstriyel, teknolojik, eğitimsel ve kültürel projeler ve diğer konuların ele alınacağı oturumlara katılacak. Rameev Bilgi Teknolojileri Parkı’nda, ‘Rusya-İslam Alemi’ Strateji Vizyon Grubu toplantısı yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/lavrov-rusya-ve-islam-isbirligi-teskilati-islamofobi-ve-hristiyanofobiyle-mucadeleye-devam-edecek-1083831548.html

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