https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/biden-ile-trump-ilk-kez-canli-yayinda-kozlarini-paylasacak-tarih-aciklandi-1083858852.html
Biden ile Trump ilk kez canlı yayında kozlarını paylaşacak: Tarih açıklandı
Biden ile Trump ilk kez canlı yayında kozlarını paylaşacak: Tarih açıklandı
Sputnik Türkiye
ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için Joe Biden ile Donald Trump arasındaki ilk canlı yayın tartışması 27 Haziran'da gerçekleşecek, ikinci tartışma ise... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T20:09+0300
2024-05-15T20:09+0300
2024-05-15T20:09+0300
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donald trump
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abd seçimleri
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ABD'de 60. başkanlık seçimleri için Biden ile Trump arasındaki yarış kızışırken, kamuoyunun merak ettiği canlı yayın tartışmalarına ilişkin ilk açıklamalar geldi.Buna göre Biden ile Trump, 27 Haziran'da CNN kanalında, 10 Eylül'de ise ABC kanalında kozlarını paylaşacak ve başkanlık seçimleri öncesinde iki canlı yayın programında seçmene mesajlarını iletecek.ABD Başkanı Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Haziran'da Trump'la canlı yayında karşı karşıya gelmesi için CNN'den aldığı daveti kabul ettiğini belirtti.Konuyla ilgili video paylaşımı da yapan Biden, Trump'la herhangi bir zaman ve yerde karşı karşıya gelmeye hazır olduğu mesajını verdi ve 2020'de yaptıkları iki canlı yayın tartışmasını da kendisinin kazandığını savundu.Öte yandan Trump da Truth Social adlı sosyal paylaşım platformunda yaptığı açıklamada, Biden ile haziran ve eylül ayında iki kez canlı yayında karşı karşıya gelmeyi kabul ettiğini belirtti.'Gürültü çıkarmaya hazır olalım'Trump, "Ben heyecan olsun diye ikiden fazla tartışma öneriyorum ve bunları, Biden kalabalıklardan korkmasına rağmen geniş bir alanda yapalım. Sadece zamanını söyle, orada olacağım. Gürültü çıkarmaya hazır olalım" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/trump-baskanlik-on-secimlerinde-rahat-ilerliyor-1083823292.html
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joe biden, donald trump, abd, abd seçimleri
joe biden, donald trump, abd, abd seçimleri
Biden ile Trump ilk kez canlı yayında kozlarını paylaşacak: Tarih açıklandı
ABD'de 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için Joe Biden ile Donald Trump arasındaki ilk canlı yayın tartışması 27 Haziran'da gerçekleşecek, ikinci tartışma ise 10 Eylül'de yapılacak.
ABD'de 60. başkanlık seçimleri için Biden ile Trump arasındaki yarış kızışırken, kamuoyunun merak ettiği canlı yayın tartışmalarına ilişkin ilk açıklamalar geldi.
Buna göre Biden ile Trump, 27 Haziran'da CNN kanalında, 10 Eylül'de ise ABC kanalında kozlarını paylaşacak ve başkanlık seçimleri öncesinde iki canlı yayın programında seçmene mesajlarını iletecek.
ABD Başkanı Biden, X hesabından yaptığı paylaşımda, 27 Haziran'da Trump'la canlı yayında karşı karşıya gelmesi için CNN'den aldığı daveti kabul ettiğini belirtti.
Konuyla ilgili video paylaşımı da yapan Biden, Trump'la herhangi bir zaman ve yerde karşı karşıya gelmeye hazır olduğu mesajını verdi ve 2020'de yaptıkları iki canlı yayın tartışmasını da kendisinin kazandığını savundu.
Öte yandan Trump da Truth Social adlı sosyal paylaşım platformunda yaptığı açıklamada, Biden ile haziran ve eylül ayında iki kez canlı yayında karşı karşıya gelmeyi kabul ettiğini belirtti.
'Gürültü çıkarmaya hazır olalım'
Trump, "Ben heyecan olsun diye ikiden fazla tartışma öneriyorum ve bunları, Biden kalabalıklardan korkmasına rağmen geniş bir alanda yapalım. Sadece zamanını söyle, orada olacağım. Gürültü çıkarmaya hazır olalım" ifadelerini kullandı.