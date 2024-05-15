https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/bakan-simsekten-talimat-17-milyar-liralik-sahte-faturaya-inceleme-1083826144.html

Bakan Şimşek'ten talimat: 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme

Bakan Şimşek'ten talimat: 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla, maliye ekipleri 17 milyar liralık sahte faturaya yönelik inceleme başlattı. 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T10:52+0300

2024-05-15T10:52+0300

2024-05-15T10:52+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

ekonomi

denetim

son dakika

mehmet şimşek

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Kayıt dışı ile mücadeleyi gündeme alan Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir çalışma başlattı. Bu çalışma ile sahte fatura yoluyla gerçekleştirilen vergi kaçağı engellenecek.Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bağlı 230 vergi müfettişi 50 ilde çalışma başlattı. Hedefte sahte belge kullanarak vergi kaçıran 5100 mükellef var. 17 milyar liralık sahte fatura mercek altında alındı. Bu mükellefler nezdinde sahte belge kullanma incelemeleri yürütülecekSüreç Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/iban-ile-odemede-bakanlik-denetimi-donemi-akrabalara-kadar-incelenecek-1083002574.html

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denetim,mehmet şimşek maliye,sahte fatura