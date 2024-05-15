https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/bakan-simsekten-talimat-17-milyar-liralik-sahte-faturaya-inceleme-1083826144.html
Bakan Şimşek'ten talimat: 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme
Bakan Şimşek'ten talimat: 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla, maliye ekipleri 17 milyar liralık sahte faturaya yönelik inceleme başlattı. 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T10:52+0300
2024-05-15T10:52+0300
2024-05-15T10:52+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
ekonomi
denetim
son dakika
mehmet şimşek
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Kayıt dışı ile mücadeleyi gündeme alan Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir çalışma başlattı. Bu çalışma ile sahte fatura yoluyla gerçekleştirilen vergi kaçağı engellenecek.Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bağlı 230 vergi müfettişi 50 ilde çalışma başlattı. Hedefte sahte belge kullanarak vergi kaçıran 5100 mükellef var. 17 milyar liralık sahte fatura mercek altında alındı. Bu mükellefler nezdinde sahte belge kullanma incelemeleri yürütülecekSüreç Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/iban-ile-odemede-bakanlik-denetimi-donemi-akrabalara-kadar-incelenecek-1083002574.html
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denetim,mehmet şimşek maliye,sahte fatura
denetim,mehmet şimşek maliye,sahte fatura
Bakan Şimşek'ten talimat: 17 milyar liralık sahte faturaya inceleme
Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla, maliye ekipleri 17 milyar liralık sahte faturaya yönelik inceleme başlattı.
Kayıt dışı ile mücadeleyi gündeme alan Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir çalışma başlattı. Bu çalışma ile sahte fatura yoluyla gerçekleştirilen vergi kaçağı engellenecek.
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bağlı 230 vergi müfettişi 50 ilde çalışma başlattı. Hedefte sahte belge kullanarak vergi kaçıran 5100 mükellef var. 17 milyar liralık sahte fatura mercek altında alındı. Bu mükellefler nezdinde sahte belge kullanma incelemeleri yürütülecek
Süreç Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatıyla başlatıldı.