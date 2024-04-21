IBAN ile ödemede bakanlık denetimi: İşletme sahiplerinin yakınlarının hesapları da denetlenecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
BM'den uyarı: Büyük bir nükleer olay yaşanabilir
07:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’ye uyarı: Moratoryumu gözden geçirebiliriz
07:12
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da seferberlik düzenlemesi: Batı’dan endişelendik
07:27
3 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: İsrail bir haftada tükenir
08:05
2 dk
SESLİ HABER
İran Büyükelçisi: ABD, Türkiye ve İran'ı parçalamak istiyor
08:17
2 dk
SESLİ HABER
Bush'un danışmanı: Ukrayna'daki çatışma önlenebilirdi
08:28
2 dk
SESLİ HABER
Putin’den Lukaşenko’ya ‘İstanbul taslağı’ desteği
08:41
1 dk
SESLİ HABER
ABD'de Rusya korkusu: B planı yok
09:03
2 dk
SESLİ HABER
Uzman: Nükleer güç santralini hedef alıyorlar
09:16
1 dk
SESLİ HABER
Koruma talep eden Zelenskiy'ye ABD'den ret
09:29
2 dk
SESLİ HABER
Biden’dan Netanyahu’ya uyarı: Katılamayız
09:41
1 dk
SESLİ HABER
‘Saldırılardan Rusya sorumlu tutulmaya çalışılıyor’
10:03
2 dk
SESLİ HABER
Askeri uzman: Demir Kubbe etkilenebilir
10:17
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esirden itiraf: Azov yıllarca provokasyon düzenledi
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Bunu izlemek utanç verici
11:10
3 dk
SESLİ HABER
Biden’ın neden konuşmadığı açıklandı
11:24
2 dk
SESLİ HABER
Bir ülke daha BRICS’e üye olmak istediğini açıkladı
11:35
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı muhalif siyasetçi: Ukrayna tamamen yıkıldı
12:10
2 dk
SESLİ HABER
İran, İsrail'e düzenlediği saldırıda bu silahları kullandı
12:38
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Batı gerçeklerle yüzleşmeli
16:08
2 dk
SESLİ HABER
‘Yeni bir saldırı yaparlarsa tamamen mağlup olacaklar’
16:20
2 dk
SESLİ HABER
‘Saldırı, ülkedeki birlik beraberliği pekiştirdi’
16:33
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan en çok doğalgaz alan AB ülkesi belli oldu
16:44
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı: Rusya’ya yönelen ülkelerin sayısı artıyor
17:09
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Bu olmazsa Ukrayna geri çekilecek
17:19
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrail hava üslerine en az 9 füze isabet etti
18:08
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'ye 'nükleer silah' mesajı: Fazla umutlanmayın
18:22
4 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Genelkurmay Başkanı’ndan itiraf: Rusya başarıyor
18:37
2 dk
SESLİ HABER
Polonya liderinden Zelenskiy’e ret: Veremeyiz
18:49
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere, yasadışı göçmenleri Ermenistan’a göndermeye hazırlanıyor
19:03
2 dk
SESLİ HABER
ABD askerlerinin kovulduğu ülkeye Rus uzmanlar geldi
19:15
3 dk
SESLİ HABER
E. Hava Korgeneral Karakuş: Bu değişiklik ile Türkiye, Doğu Akdeniz'de etkinliğini artırdığımı ilan etti
19:29
3 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Bu olmazsa Ukrayna geri çekilecek
19:42
1 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçiden Macron’a: Yaptığı gevezelik
19:53
3 dk
SESLİ HABER
‘İsrail’in amacı ABD ve İran’ı karşı karşıya getirmek’
20:05
2 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rusya’dan ithalatı en üst seviyeye çıktı
20:18
2 dk
SESLİ HABER
Kiev, 2025'e kadar dayanmak için Paris'in kapısını çaldı
20:31
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’le işbirliğine karşı çıkan çalışanlar kovuldu
21:04
2 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı: İsrail bir haftada tükenir
09:03
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esirden itiraf: Azov yıllarca provokasyon düzenledi
09:14
2 dk
SESLİ HABER
İran, İsrail'e düzenlediği saldırıda bu silahları kullandı
09:31
3 dk
SESLİ HABER
Koruma talep eden Zelenskiy'ye ABD'den ret
09:44
2 dk
SESLİ HABER
‘Saldırılardan Rusya sorumlu tutulmaya çalışılıyor’
10:03
2 dk
SESLİ HABER
Askeri uzman: Demir Kubbe etkilenebilir
10:14
2 dk
SESLİ HABER
Bush'un danışmanı: Ukrayna'daki çatışma önlenebilirdi
10:25
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’le işbirliğine karşı çıkan çalışanlar kovuldu
10:37
2 dk
SESLİ HABER
Uzman: Nükleer güç santralini hedef alıyorlar
10:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD askerlerinin kovulduğu ülkeye Rus uzmanlar geldi
11:09
3 dk
SESLİ HABER
İngiltere, yasadışı göçmenleri Ermenistan’a göndermeye hazırlanıyor
11:23
2 dk
SESLİ HABER
Polonya liderinden Zelenskiy’e ret: Veremeyiz
11:34
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Bunu izlemek utanç verici
11:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
AB’nin Rusya’dan ithalatı en üst seviyeye çıktı
12:22
2 dk
SESLİ HABER
İran Büyükelçisi: ABD, Türkiye ve İran'ı parçalamak istiyor
12:34
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Genelkurmay Başkanı’ndan itiraf: Rusya başarıyor
12:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD'de Rusya korkusu: B planı yok
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Batı gerçeklerle yüzleşmeli
18:22
2 dk
SESLİ HABER
‘Yeni bir saldırı yaparlarsa tamamen mağlup olacaklar’
18:34
2 dk
SESLİ HABER
Biden’ın neden konuşmadığı açıklandı
19:04
2 dk
SESLİ HABER
Bir ülke daha BRICS’e üye olmak istediğini açıkladı
19:17
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy: Bu olmazsa Ukrayna geri çekilecek
19:32
1 dk
SESLİ HABER
‘Saldırı, ülkedeki birlik beraberliği pekiştirdi’
19:45
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan ABD'ye 'nükleer silah' mesajı: Fazla umutlanmayın
20:04
4 dk
SESLİ HABER
E. Hava Korgeneral Karakuş: Bu değişiklik ile Türkiye, Doğu Akdeniz'de etkinliğini artırdığımı ilan etti
20:19
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’da seferberlik düzenlemesi: Batı’dan endişelendik
20:35
3 dk
SESLİ HABER
İsrail hava üslerine en az 9 füze isabet etti
21:03
2 dk
SESLİ HABER
‘İsrail’in amacı ABD ve İran’ı karşı karşıya getirmek’
21:14
2 dk
SESLİ HABER
Putin’den Lukaşenko’ya ‘İstanbul taslağı’ desteği
21:42
1 dk
SESLİ HABER
Biden’dan Netanyahu’ya uyarı: Katılamayız
21:51
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan en çok doğalgaz alan AB ülkesi belli oldu
22:03
2 dk
SESLİ HABER
ABD’ye uyarı: Moratoryumu gözden geçirebiliriz
22:19
2 dk
SESLİ HABER
Kiev, 2025'e kadar dayanmak için Paris'in kapısını çaldı
22:33
2 dk
SESLİ HABER
Rus siyasetçiden Macron’a: Yaptığı gevezelik
23:05
3 dk
SESLİ HABER
BM'den uyarı: Büyük bir nükleer olay yaşanabilir
23:17
2 dk
SESLİ HABER
Biden’dan Netanyahu’ya uyarı: Katılamayız
23:32
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240421/iban-ile-odemede-bakanlik-denetimi-donemi-akrabalara-kadar-incelenecek-1083002574.html
IBAN ile ödemede bakanlık denetimi: İşletme sahiplerinin yakınlarının hesapları da denetlenecek
IBAN ile ödemede bakanlık denetimi: İşletme sahiplerinin yakınlarının hesapları da denetlenecek
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, işletmeler ve işletmeyle ilişkili tüm hesaplara IBAN yoluyla gelen transferleri denetleyeceği belirtildi. 21.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-21T21:03+0300
2024-04-21T21:36+0300
ekonomi
denetim
iban
hazine ve maliye bakanlığı
eft
havale
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/15/1052972775_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_34765b5ebb28ea26c53d1543168029d7.jpg
Bazı işletmeler, kredi veya banka kartı ile ödeme almak yerine, müşterilerini IBAN vererek banka hesaplarına yönlendiriyor. Böylece işletmeler, fiş ya da fatura vermekten de kaçınmış oluyor.Son dönemde artan uygulamanın, hem tüketiciler hem de işletmeler açısından bazı sakıncaları bulunuyor.'Banka komisyonundan kaçıyorlar'Spectrum Denetim, Danışmalık, Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay İnci yaptığı değerlendirmede, bazı işletmelerin müşterilerini IBAN vererek banka hesaplarına yönlendirdiğini, böylece hem banka komisyonundan hem de vergiden kaçmaya çalıştıklarını belirtti.İşletmelerin müşterilerine ödenmeyen vergi miktarı kadar fiyat avantajı sağladığına işaret eden İnci, böylece vergisini ödeyen işletmelerin haksız rekabetle karşı karşıya kaldığını söyledi.Hazine ve Maliye Bakanlığının, kazancını kayıt dışı bırakan mükelleflere yönelik çalışma başlattığını hatırlatan İnci, "Bakanlık, işletmelere ve işletmeyle ilişkili tüm hesaplara IBAN yoluyla gelen transferleri inceleyecek. Bakanlık, işletme sahiplerinin, yakınlarının, çalışanlarının hesapları ile kiralama yoluyla kullanılan hesapları da denetleyecek." diye konuştu.İnci, incelemeler sonucunda riskli görülen mükelleflerin tespit edileceğini ve bu hesap sahiplerinden izahat isteneceğini aktardı.İşletmenin gelen parayla birlikte o ürüne ilişkin fiş veya fatura düzenlediğini ispatlaması gerektiğini bildiren İnci, şöyle devam etti:İnci, birçok sektörde söz konusu durumun yaşandığını ve söz konusu işletmelerin cezalarla karşı karşıya kalabileceğini belirterek, "Fatura veya benzeri belge düzenlemeyerek kayıt dışı bıraktıkları kazançları üzerinden gelir ve kurumlar vergileri, geçici vergi ve KDV tarhiyatları yapılacak, ayrıca bu vergilerle ilgili gecikme faizi istenecek. İlave olarak ilgililer hakkında bir kat vergi ziyaı cezası ve ayrıca özel usulsüzlük cezası kesilecek." dedi."Açıklama kısmına, alınan hizmet yazılmalı"Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük de vatandaşların satın aldıkları mal ve hizmetten dolayı mağduriyet yaşaması durumunda ellerinde fiş ve fatura gibi belgenin bulunması gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü tüketicilerimiz yasal haklarını korumak için tüketici hakem heyetlerine yaptıkları başvuruda ayıplı mal veya hizmeti hangi işletmeden aldıklarını ispatlamak zorunda. IBAN yoluyla talep edilen ödemelerde fiş ya da fatura verilmiyor ve ödemeler şahsi banka hesaplarına yönlendiriliyor. Son dönemde ödemelerin IBAN üzerinden yapılması, tüketiciler açısından büyük risk barındırıyor. Ödeme yapılan şahsi hesap numarasının kime ait olduğunun bilinmemesi, vatandaşlar için hukuki mağduriyete neden olabilir." ifadelerini kullandı.Mal veya hizmeti işletmeden alıp, ücretin şahsi banka hesabına yollanmasının doğru olmadığına dikkati çeken Küçük, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-enflasyonun-dusurulmesi-oncelikli-hedefimiz-1082893064.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/15/1052972775_17:0:665:486_1920x0_80_0_0_9c041c345e9a86c291d9856c3a2e85c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iban ile ödeme,iban ile ödeme,iban denetim,iban ile gönderme,iban ile gönderirsem ne olur
iban ile ödeme,iban ile ödeme,iban denetim,iban ile gönderme,iban ile gönderirsem ne olur

IBAN ile ödemede bakanlık denetimi: İşletme sahiplerinin yakınlarının hesapları da denetlenecek

21:03 21.04.2024 (güncellendi: 21:36 21.04.2024)
© AAİnternetten alışveriş, kredi kartı, bilgisayar
İnternetten alışveriş, kredi kartı, bilgisayar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2024
© AA
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, işletmeler ve işletmeyle ilişkili tüm hesaplara IBAN yoluyla gelen transferleri denetleyeceği belirtildi.
Bazı işletmeler, kredi veya banka kartı ile ödeme almak yerine, müşterilerini IBAN vererek banka hesaplarına yönlendiriyor. Böylece işletmeler, fiş ya da fatura vermekten de kaçınmış oluyor.
Son dönemde artan uygulamanın, hem tüketiciler hem de işletmeler açısından bazı sakıncaları bulunuyor.

'Banka komisyonundan kaçıyorlar'

Spectrum Denetim, Danışmalık, Yeminli Mali Müşavirlik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay İnci yaptığı değerlendirmede, bazı işletmelerin müşterilerini IBAN vererek banka hesaplarına yönlendirdiğini, böylece hem banka komisyonundan hem de vergiden kaçmaya çalıştıklarını belirtti.
İşletmelerin müşterilerine ödenmeyen vergi miktarı kadar fiyat avantajı sağladığına işaret eden İnci, böylece vergisini ödeyen işletmelerin haksız rekabetle karşı karşıya kaldığını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanlığının, kazancını kayıt dışı bırakan mükelleflere yönelik çalışma başlattığını hatırlatan İnci, "Bakanlık, işletmelere ve işletmeyle ilişkili tüm hesaplara IBAN yoluyla gelen transferleri inceleyecek. Bakanlık, işletme sahiplerinin, yakınlarının, çalışanlarının hesapları ile kiralama yoluyla kullanılan hesapları da denetleyecek." diye konuştu.
İnci, incelemeler sonucunda riskli görülen mükelleflerin tespit edileceğini ve bu hesap sahiplerinden izahat isteneceğini aktardı.
İşletmenin gelen parayla birlikte o ürüne ilişkin fiş veya fatura düzenlediğini ispatlaması gerektiğini bildiren İnci, şöyle devam etti:
"Söz konusu para akışı faturayla kanıtlanamazsa işletme cezaya maruz kalacak. Bununla birlikte kiralama yoluyla edinilen banka hesapları MASAK mevzuatı çerçevesinde terörün finansmanı, kara para aklama, yasa dışı bahis gibi suç unsuru barındıran eylemler kapsamında da ayrıca incelenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı riskli mükellefleri tespit edecek, denetim ve incelemeleri ise vergi dairesi başkanlıkları, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ve defterdarlıklar yapacak. MASAK da ayrıca inceleme gerçekleştirebilecek."
İnci, birçok sektörde söz konusu durumun yaşandığını ve söz konusu işletmelerin cezalarla karşı karşıya kalabileceğini belirterek, "Fatura veya benzeri belge düzenlemeyerek kayıt dışı bıraktıkları kazançları üzerinden gelir ve kurumlar vergileri, geçici vergi ve KDV tarhiyatları yapılacak, ayrıca bu vergilerle ilgili gecikme faizi istenecek. İlave olarak ilgililer hakkında bir kat vergi ziyaı cezası ve ayrıca özel usulsüzlük cezası kesilecek." dedi.

"Açıklama kısmına, alınan hizmet yazılmalı"

Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük de vatandaşların satın aldıkları mal ve hizmetten dolayı mağduriyet yaşaması durumunda ellerinde fiş ve fatura gibi belgenin bulunması gerektiğini vurgulayarak, "Çünkü tüketicilerimiz yasal haklarını korumak için tüketici hakem heyetlerine yaptıkları başvuruda ayıplı mal veya hizmeti hangi işletmeden aldıklarını ispatlamak zorunda. IBAN yoluyla talep edilen ödemelerde fiş ya da fatura verilmiyor ve ödemeler şahsi banka hesaplarına yönlendiriliyor. Son dönemde ödemelerin IBAN üzerinden yapılması, tüketiciler açısından büyük risk barındırıyor. Ödeme yapılan şahsi hesap numarasının kime ait olduğunun bilinmemesi, vatandaşlar için hukuki mağduriyete neden olabilir." ifadelerini kullandı.
Mal veya hizmeti işletmeden alıp, ücretin şahsi banka hesabına yollanmasının doğru olmadığına dikkati çeken Küçük, şunları kaydetti:
"'Ödemeyi yapmadınız' denmesi durumunda ücreti yolladığınızı kanıtlamanız zor. Bu nedenle IBAN üzerinden gönderilen ücretlerde açıklama kısmına ödemenin hangi hizmet için yapıldığını yazmanız gerekiyor. Herhangi bir uyuşmazlık ve konunun yargıya taşınması durumunda açıklama kısmı bizler için kanıt niteliği taşıyor. Söz konusu durum resmi kurumlar tarafında da mecburi hale getirilmeli."
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2024
TÜRKİYE
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Enflasyonun düşürülmesi öncelikli hedefimiz
18 Nisan, 10:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала