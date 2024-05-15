https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/bakan-simsek-ab-ile-iliskilerimizi-yeniden-canlandiriyoruz-1083861327.html

Bakan Şimşek: AB ile ilişkilerimizi yeniden canlandırıyoruz

Bakan Şimşek: AB ile ilişkilerimizi yeniden canlandırıyoruz

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden canlandırıldığını söyledi. 15.05.2024, Sputnik Türkiye

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ekonomi

şimşek

mehmet şimşek

avrupa

avrupa birliği

avrupa birliği

ab

ab

ab

türkiye-ab ilişkileri

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden canlandırmak amacıyla Brüksel'de önemli temaslarda bulunduklarını açıkladı.Bakan Şimşek, sosyla medya platformu X üzerindne yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:Avrupa'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Brüksel'de düzenlenen toplantıda ekonomideki öncelikleri ve Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili vizyonu paylaştığını söyleyen Şimşek, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

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avrupa birliği

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şimşek, mehmet şimşek, avrupa, avrupa birliği, avrupa birliği, ab, ab, ab, türkiye-ab ilişkileri