https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/bakan-simsek-ab-ile-iliskilerimizi-yeniden-canlandiriyoruz-1083861327.html
Bakan Şimşek: AB ile ilişkilerimizi yeniden canlandırıyoruz
Bakan Şimşek: AB ile ilişkilerimizi yeniden canlandırıyoruz
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden canlandırıldığını söyledi. 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T20:30+0300
2024-05-15T20:30+0300
2024-05-15T20:33+0300
ekonomi
şimşek
mehmet şimşek
avrupa
avrupa birliği
avrupa birliği
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden canlandırmak amacıyla Brüksel'de önemli temaslarda bulunduklarını açıkladı.Bakan Şimşek, sosyla medya platformu X üzerindne yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:Avrupa'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Brüksel'de düzenlenen toplantıda ekonomideki öncelikleri ve Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili vizyonu paylaştığını söyleyen Şimşek, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/ak-partili-acikkapi-fahis-fiyatla-firsatcilikla-mucadelede-geri-adim-olmayacak-1083857919.html
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şimşek, mehmet şimşek, avrupa, avrupa birliği, avrupa birliği, ab, ab, ab, türkiye-ab ilişkileri
şimşek, mehmet şimşek, avrupa, avrupa birliği, avrupa birliği, ab, ab, ab, türkiye-ab ilişkileri
Bakan Şimşek: AB ile ilişkilerimizi yeniden canlandırıyoruz
20:30 15.05.2024 (güncellendi: 20:33 15.05.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden canlandırıldığını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden canlandırmak amacıyla Brüksel'de önemli temaslarda bulunduklarını açıkladı.
Bakan Şimşek, sosyla medya platformu X üzerindne yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
"Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi yeniden canlandırıyoruz. Bu amaçla dün Brüksel'de önemli temaslarda bulunduk. Avrupa Birliği ev sahipliğindeki Ekonomik ve Mali Diyalog Toplantısı'nda Orta Vadeli Programımızı ve sonuçlarını anlattık."
Avrupa'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Brüksel'de düzenlenen toplantıda ekonomideki öncelikleri ve Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili vizyonu paylaştığını söyleyen Şimşek, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliğinden Sorumlu AB Komiseri Mairead McGuinness, Ekonomiden Sorumlu AB Komiseri Paolo Gentiloni ve İç Pazardan Sorumlu AB Komiseri Thierry Breton ile oldukça verimli toplantılar gerçekleştirdik. Ayrıca Avrupa'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Bruegel'de düzenlenen toplantıda ekonomideki önceliklerimizi ve Türkiye-AB ilişkileriyle ilgili vizyonumuzu paylaştık."