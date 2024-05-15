https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/bahcelinin-emniyet-ve-yargida-darbe-aciklamalariyla-ilgi-soruya-rusyadan-yanit-1083837901.html

Bahçeli'nin 'emniyet ve yargıda darbe' açıklamalarıyla ilgi soruya Rusya'dan yanıt

Bahçeli'nin 'emniyet ve yargıda darbe' açıklamalarıyla ilgi soruya Rusya'dan yanıt

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'emniyet ve yargıda darbe' açıklamalarının sorulması üzerine Moskova ve... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T14:22+0300

2024-05-15T14:22+0300

2024-05-15T14:22+0300

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15 temmuz darbe girişimi

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MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 'emniyet ve yargıda darbe' açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya gelmesi, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın haftalık basın toplantısında gündeme geldi.Zaharova, söz konusu haberler ışığında Rusya'nın Türkiye'ye 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi yardım edip etmeyeceğinin sorulması karşısında, "Madem hemen o olayı anımsattınız, ben de bunun kamuoyuna açık bir şekilde, mikrofonların önünde ya da birtakım reytingleri artırmak ve hoş görünmek için yapılmadığını, ilgili kanallar üzerinden yapıcı bir şekilde gerçekleştirildiğini hatırlatayım" yanıtını verdi.Zaharova, Rusya'nın Türk tarafıyla bu tür konulara ilişkin diyaloğu geleneksel olarak sürdürdüğünü de vurguladı.Ne olmuştu?Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan üç emniyet görevlisinin evlerinde arama gerçekleştirilmişti.Bu gelişmenin ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli, sert açıklamalarda bulunmuştu.Bahçeli, yapılan bu işlemin yalnızca birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo olduğunu belirtmiş ve "17-25 Aralık emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin" diyerek duruma tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, akşam saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya gelmişti. Toplantıda, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın ele alındığı ve bu konuda atılacak yeni adımların masaya yatırıldığı öğrenilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/gece-yarisi-ankarada-kritik-zirve-erdogan-adalet-bakani-tunc-ve-mit-baskani-kalini-cagirdi-1083823162.html

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