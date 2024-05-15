https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/azerbaycanli-diplomat-islam-ulkeleri-ve-rusya-cok-kutuplu-dunya-duzenini-kuracak-1083858220.html
Azerbaycanlı diplomat: İslam ülkeleri ve Rusya çok kutuplu dünya düzenini kuracak
Azerbaycanlı diplomat: İslam ülkeleri ve Rusya çok kutuplu dünya düzenini kuracak
Sputnik Türkiye
Rusya’da gerçekleşen KazanForum2024’de 'İslam İşbirliği Teşkilatı: Çok Kutuplu Dünya' konusu tartışıldı. Azerbaycanlı diplomat Rahimzaden, İslam ülkeleri ile... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T19:45+0300
2024-05-15T19:45+0300
2024-05-15T19:45+0300
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azerbaycan
'rusya-islam alemi' uluslararası ekonomi forumu
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islam dünyası
uluslararası rusya-islam dünyası ekonomi zirvesi
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Kazan’da gerçekleşen Rusya – İslam dünyası formunda Sputnik’e konuşan Azerbaycanlı diplomat Tural Rahimzaden, Rusya ve İslam dünyası ülkelerinin beraber çalışmasıyla birlikte dünyada tek kutuplu sistemin son bulacağını belirtti. İki coğrafya arasındaki ilişkiler hakkında konuşan diplomat, "Ruslarla Müslüman dünya arasındaki ilişkiler günden güne gelişmekte. Bu iki coğrafya, diğer ülkelerin içişlerine karışma gibi bir politika gütmediği gibi, gelecekte çok kutuplu dünyayı da kurmada en önemli rolü oynayacaktır. Bu yüzdendir ki Rusya ve İslam dünyası arasındaki ilişkiler gelişmelidir. Kazan Forumu gibi farklı ülkeleri bir araya getiren organizasyonlar artmalıdır" ifadelerini kullandı.‘Azerbaycan – Rusya ilişkileri çok iyi’Azerbaycan Dışişleri’nin pozisyonunu da yorumlayan Rahimzaden, ‘kültürünün bir parçası olarak’ Azerbaycan’ın her zaman Müslüman ülkelerle ilişkilerini arttırma konusunda emek gösterdiğini belirtti. Rusya ile de ilişkilere vurgu yapan diplomat, "Azerbaycan – Rusya ilişkileri oldukça çok iyi seviyede ve Azerbaycan, Rusya’nın Müslüman ülkelerle ilişkilerini geliştirmelerini destekliyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/libya-ulusal-birlik-hukumeti-disisleri-bakani-rusya-somurge-politikasi-olmayan-tek-buyuk-guc-1083842909.html
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azerbaycan, 'rusya-islam alemi' uluslararası ekonomi forumu, rusya, islam dünyası, uluslararası rusya-islam dünyası ekonomi zirvesi, rusya ve islam dünyası, çok kutuplu dünya, çokkutupluluk
azerbaycan, 'rusya-islam alemi' uluslararası ekonomi forumu, rusya, islam dünyası, uluslararası rusya-islam dünyası ekonomi zirvesi, rusya ve islam dünyası, çok kutuplu dünya, çokkutupluluk
Azerbaycanlı diplomat: İslam ülkeleri ve Rusya çok kutuplu dünya düzenini kuracak
Rusya’da gerçekleşen KazanForum2024’de 'İslam İşbirliği Teşkilatı: Çok Kutuplu Dünya' konusu tartışıldı. Azerbaycanlı diplomat Rahimzaden, İslam ülkeleri ile Rusya’nın beraber çalışarak çok kutuplu bir uluslararası sisteme ulaşılacağına ve bu sistemin barışı sağlayacağını vurguladı.
Kazan’da gerçekleşen Rusya – İslam dünyası formunda Sputnik’e konuşan Azerbaycanlı diplomat Tural Rahimzaden, Rusya ve İslam dünyası ülkelerinin beraber çalışmasıyla birlikte dünyada tek kutuplu sistemin son bulacağını belirtti. İki coğrafya arasındaki ilişkiler hakkında konuşan diplomat, "Ruslarla Müslüman dünya arasındaki ilişkiler günden güne gelişmekte. Bu iki coğrafya, diğer ülkelerin içişlerine karışma gibi bir politika gütmediği gibi, gelecekte çok kutuplu dünyayı da kurmada en önemli rolü oynayacaktır. Bu yüzdendir ki Rusya ve İslam dünyası arasındaki ilişkiler gelişmelidir. Kazan Forumu gibi farklı ülkeleri bir araya getiren organizasyonlar artmalıdır" ifadelerini kullandı.
‘Azerbaycan – Rusya ilişkileri çok iyi’
Azerbaycan Dışişleri’nin pozisyonunu da yorumlayan Rahimzaden, ‘kültürünün bir parçası olarak’ Azerbaycan’ın her zaman Müslüman ülkelerle ilişkilerini arttırma konusunda emek gösterdiğini belirtti. Rusya ile de ilişkilere vurgu yapan diplomat, "Azerbaycan – Rusya ilişkileri oldukça çok iyi seviyede ve Azerbaycan, Rusya’nın Müslüman ülkelerle ilişkilerini geliştirmelerini destekliyor" dedi.