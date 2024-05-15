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Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya silahlı saldırı
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Ayhan Bora Kaplan soruşturması: 4 kamu görevlisi gözaltında
Ayhan Bora Kaplan soruşturması: 4 kamu görevlisi gözaltında
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık SS’nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 4... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
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ayhan bora kaplan, son dakika
ayhan bora kaplan, son dakika

Ayhan Bora Kaplan soruşturması: 4 kamu görevlisi gözaltında

15:58 15.05.2024 (güncellendi: 16:01 15.05.2024)
© İHAAyhan Bora Kaplan suç örgütü
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2024
© İHA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık SS’nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 4 polis gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.
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