https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/ayhan-bora-kaplan-sorusturmasi-4-kamu-gorevlisi-gozaltinda-1083844484.html
Ayhan Bora Kaplan soruşturması: 4 kamu görevlisi gözaltında
Ayhan Bora Kaplan soruşturması: 4 kamu görevlisi gözaltında
Sputnik Türkiye
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık SS’nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 4... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T15:58+0300
2024-05-15T15:58+0300
2024-05-15T16:01+0300
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ayhan bora kaplan, son dakika
ayhan bora kaplan, son dakika
Ayhan Bora Kaplan soruşturması: 4 kamu görevlisi gözaltında
15:58 15.05.2024 (güncellendi: 16:01 15.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gizli tanık SS’nin ifadesinde geçen iddialarla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 4 polis gözaltına alındı." açıklamasında bulundu.