https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/avdeyevkada-ukrayna-ordusuna-ait-mayinlanmis-patlayici-ve-silah-zulalari-bulundu-1083845487.html

Avdeyevka'da Ukrayna ordusuna ait mayınlanmış patlayıcı ve silah zulaları bulundu

Avdeyevka'da Ukrayna ordusuna ait mayınlanmış patlayıcı ve silah zulaları bulundu

Sputnik Türkiye

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Müdürlüğü, DHC'nin Avdeyevka kentinde Ukraynalı askerler tarafından terk edilmiş... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T16:01+0300

2024-05-15T16:01+0300

2024-05-15T16:01+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

avdeyevka

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Rusya ordusu tarafından kontrol altına alınan DHC'nin birçok köyünde temizlik çalışmaları sürüyor. Yerleşim birimlerini güvenli hale getirmek için yürütülen çalışmalara FSB üyeleri de katılıyor.FSB'nin DHC Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Operasyonel faaliyetler sırasında Avdeyevka kentinde Ukraynalı birlikler tarafından geri çekilme sırasında terk edilmiş, mayınlanmış birkaç zula tespit edildi" dendi.Açıklamaya göre zulalarda 33 kilogram TNT, 222 el bombası, 25 farklı tipte mayın, 121 bomba atar ile 22 bin 100 adet mühimmat ele geçirildi.FSB'nin DHC Müdürlüğü, Rus istihbarat üyelerinin DHC'deki yerleşim birimlerinin silahlardan ve Nazilerden arındırılmasına yönelik operasyonel faaliyetlerine devam ettiğinin altını da çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/rus-mayin-temizleme-uzmani-ukrayna-ordusu-mayinlari-olu-hayvanlarin-icine-sakliyor-1083308507.html

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donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya federal güvenlik servisi (fsb), donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, avdeyevka