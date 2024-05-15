https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/avdeyevkada-ukrayna-ordusuna-ait-mayinlanmis-patlayici-ve-silah-zulalari-bulundu-1083845487.html
Avdeyevka'da Ukrayna ordusuna ait mayınlanmış patlayıcı ve silah zulaları bulundu
Avdeyevka'da Ukrayna ordusuna ait mayınlanmış patlayıcı ve silah zulaları bulundu
Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Müdürlüğü, DHC'nin Avdeyevka kentinde Ukraynalı askerler tarafından terk edilmiş... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T16:01+0300
2024-05-15T16:01+0300
2024-05-15T16:01+0300
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Rusya ordusu tarafından kontrol altına alınan DHC'nin birçok köyünde temizlik çalışmaları sürüyor. Yerleşim birimlerini güvenli hale getirmek için yürütülen çalışmalara FSB üyeleri de katılıyor.FSB'nin DHC Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Operasyonel faaliyetler sırasında Avdeyevka kentinde Ukraynalı birlikler tarafından geri çekilme sırasında terk edilmiş, mayınlanmış birkaç zula tespit edildi" dendi.Açıklamaya göre zulalarda 33 kilogram TNT, 222 el bombası, 25 farklı tipte mayın, 121 bomba atar ile 22 bin 100 adet mühimmat ele geçirildi.FSB'nin DHC Müdürlüğü, Rus istihbarat üyelerinin DHC'deki yerleşim birimlerinin silahlardan ve Nazilerden arındırılmasına yönelik operasyonel faaliyetlerine devam ettiğinin altını da çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/rus-mayin-temizleme-uzmani-ukrayna-ordusu-mayinlari-olu-hayvanlarin-icine-sakliyor-1083308507.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya federal güvenlik servisi (fsb), donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, avdeyevka
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya federal güvenlik servisi (fsb), donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, avdeyevka
Avdeyevka'da Ukrayna ordusuna ait mayınlanmış patlayıcı ve silah zulaları bulundu
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Müdürlüğü, DHC'nin Avdeyevka kentinde Ukraynalı askerler tarafından terk edilmiş, mayınlanmış patlayıcı ve silah zulaları bulunduğunu duyurdu.
Rusya ordusu tarafından kontrol altına alınan DHC'nin birçok köyünde temizlik çalışmaları sürüyor. Yerleşim birimlerini güvenli hale getirmek için yürütülen çalışmalara FSB üyeleri de katılıyor.
FSB'nin DHC Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Operasyonel faaliyetler sırasında Avdeyevka kentinde Ukraynalı birlikler tarafından geri çekilme sırasında terk edilmiş, mayınlanmış birkaç zula tespit edildi" dendi.
Açıklamaya göre zulalarda 33 kilogram TNT, 222 el bombası, 25 farklı tipte mayın, 121 bomba atar ile 22 bin 100 adet mühimmat ele geçirildi.
FSB'nin DHC Müdürlüğü, Rus istihbarat üyelerinin DHC'deki yerleşim birimlerinin silahlardan ve Nazilerden arındırılmasına yönelik operasyonel faaliyetlerine devam ettiğinin altını da çizdi.