https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/rus-mayin-temizleme-uzmani-ukrayna-ordusu-mayinlari-olu-hayvanlarin-icine-sakliyor-1083308507.html
Rus mayın temizleme uzmanı: Ukrayna ordusu mayınları ölü hayvanların içine saklıyor
Rus mayın temizleme uzmanı: Ukrayna ordusu mayınları ölü hayvanların içine saklıyor
Sputnik Türkiye
Rus ‘Rokot’ Taktik ve Temel Askeri Eğitim Merkezi’nin askeri mühendislik ve istihkam uzmanı, Ukraynalı askerlerin öldürdükleri ve içine mayın yerleştirdiği... 30.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-30T17:17+0300
2024-04-30T17:17+0300
2024-04-30T17:17+0300
ukrayna krizi
rus ordusu
askeri operasyon
mayın
mayın temizleme
sokak hayvanları
ukrayna ordusu
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Uluy lakaplı Rus uzman, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı askerlerin, öldürdükleri köpek ve diğer hayvanların içine uzak hedef sensörlü tanksavar mayınlar yerleştirerek yol üzerinde mayın tuzakları kurduğunu anlattı. Bu sensörlerin, mayın etrafındaki manyetik alanda meydana gelecek tüm değişikliklere hassas olduğunu belirten uzman, “Ölü hayvanları yol üzerinde bırakıyorlar. Leşi uzaktan dolaşarak geçecek değiliz ya. Mayın, 1.5 metre çevresindeki harekete tepki veriyor” ifadesini kullandı.Bu yöntemin uzun zamandır bilinmekte ve oldukça yaygın olduğunu kaydeden uzman, “Savaş alanında kimsenin merhameti yok. Kimse şövalyelik veya centilmenlik yapmaz” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/rus-savas-helikopteri-ukrayna-ordusunun-mevzilerini-fuzelerle-vurdu-1083297986.html
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rus ordusu, askeri operasyon, mayın, mayın temizleme, sokak hayvanları, ukrayna ordusu, avdeyevka, ukrayna
rus ordusu, askeri operasyon, mayın, mayın temizleme, sokak hayvanları, ukrayna ordusu, avdeyevka, ukrayna
Rus mayın temizleme uzmanı: Ukrayna ordusu mayınları ölü hayvanların içine saklıyor
Rus ‘Rokot’ Taktik ve Temel Askeri Eğitim Merkezi’nin askeri mühendislik ve istihkam uzmanı, Ukraynalı askerlerin öldürdükleri ve içine mayın yerleştirdiği köpek ve diğer sokak hayvanlarını yol üzerinde bırakarak tuzaklar kurduğunu belirtti.
Uluy lakaplı Rus uzman, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı askerlerin, öldürdükleri köpek ve diğer hayvanların içine uzak hedef sensörlü tanksavar mayınlar yerleştirerek yol üzerinde mayın tuzakları kurduğunu anlattı.
Bu sensörlerin, mayın etrafındaki manyetik alanda meydana gelecek tüm değişikliklere hassas olduğunu belirten uzman, “Ölü hayvanları yol üzerinde bırakıyorlar. Leşi uzaktan dolaşarak geçecek değiliz ya. Mayın, 1.5 metre çevresindeki harekete tepki veriyor” ifadesini kullandı.
Bu yöntemin uzun zamandır bilinmekte ve oldukça yaygın olduğunu kaydeden uzman, “Savaş alanında kimsenin merhameti yok. Kimse şövalyelik veya centilmenlik yapmaz” diye ekledi.