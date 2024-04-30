https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/rus-mayin-temizleme-uzmani-ukrayna-ordusu-mayinlari-olu-hayvanlarin-icine-sakliyor-1083308507.html

Rus mayın temizleme uzmanı: Ukrayna ordusu mayınları ölü hayvanların içine saklıyor

Rus mayın temizleme uzmanı: Ukrayna ordusu mayınları ölü hayvanların içine saklıyor

Sputnik Türkiye

Rus ‘Rokot’ Taktik ve Temel Askeri Eğitim Merkezi’nin askeri mühendislik ve istihkam uzmanı, Ukraynalı askerlerin öldürdükleri ve içine mayın yerleştirdiği... 30.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-30T17:17+0300

2024-04-30T17:17+0300

2024-04-30T17:17+0300

ukrayna krizi

rus ordusu

askeri operasyon

mayın

mayın temizleme

sokak hayvanları

ukrayna ordusu

avdeyevka

ukrayna

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Uluy lakaplı Rus uzman, Sputnik’e açıklamasında, Ukraynalı askerlerin, öldürdükleri köpek ve diğer hayvanların içine uzak hedef sensörlü tanksavar mayınlar yerleştirerek yol üzerinde mayın tuzakları kurduğunu anlattı. Bu sensörlerin, mayın etrafındaki manyetik alanda meydana gelecek tüm değişikliklere hassas olduğunu belirten uzman, “Ölü hayvanları yol üzerinde bırakıyorlar. Leşi uzaktan dolaşarak geçecek değiliz ya. Mayın, 1.5 metre çevresindeki harekete tepki veriyor” ifadesini kullandı.Bu yöntemin uzun zamandır bilinmekte ve oldukça yaygın olduğunu kaydeden uzman, “Savaş alanında kimsenin merhameti yok. Kimse şövalyelik veya centilmenlik yapmaz” diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240430/rus-savas-helikopteri-ukrayna-ordusunun-mevzilerini-fuzelerle-vurdu-1083297986.html

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rus ordusu, askeri operasyon, mayın, mayın temizleme, sokak hayvanları, ukrayna ordusu, avdeyevka, ukrayna