https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/ankarada-taksiciye-satirli-saldiri-aracina-carpan-surucu-bas-parmagini-da-kopardi-1083847388.html
Ankara'da taksiciye satırlı saldırı: Aracına çarpan sürücü, baş parmağını da kopardı
Ankara'da taksiciye satırlı saldırı: Aracına çarpan sürücü, baş parmağını da kopardı
Sputnik Türkiye
Ankara'da bir kişinin satırlı saldırısına uğrayan taksici tedavi altına alındı. Çankaya ilçesi Sancak Mahallesi'nde gece yol kenarında müşterisini bekleyen bir... 15.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-15T17:00+0300
2024-05-15T17:00+0300
2024-05-15T17:00+0300
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taksi
saldırı
ankara
çankaya
satır
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Aracının aynasına çarpılan taksi şoförü Erdi Yılmaz, otomobil sürücüsüne kornayla tepki gösterdi.Taksiye çarpan sürücü, kornaya basılmasının ardından elinde satırla aracından inerek Yılmaz'a saldırdı.Saldırgan bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.Baş parmağı kopan ve çeşitli yerlerinden yaralanan taksi sürücüsü, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Araç içi kamera görüntüleriTaksi şoförünün uğradığı saldırı, araç içi kamerası tarafından kaydedildi.Görüntülerde Erdi Yılmaz'ın satırlı saldırı sonrası saldırganı durması için ikna etmeye ve kaçmaya çalıştığı görüldü.Saldırgan satır darbeleri ile Yılmaz'ın başparmağını kopartırken, vücudunun farklı yerlerinden de yaraladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/sariyerde-taksici-cinayeti-ile-ilgili-yeni-gelisme--zanli-tutuklandi-1082917773.html
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taksi, saldırı, ankara, çankaya, satır
taksi, saldırı, ankara, çankaya, satır
Ankara'da taksiciye satırlı saldırı: Aracına çarpan sürücü, baş parmağını da kopardı
Ankara'da bir kişinin satırlı saldırısına uğrayan taksici tedavi altına alındı. Çankaya ilçesi Sancak Mahallesi'nde gece yol kenarında müşterisini bekleyen bir taksinin aynasına otomobil çarptı.
Aracının aynasına çarpılan taksi şoförü Erdi Yılmaz, otomobil sürücüsüne kornayla tepki gösterdi.
Taksiye çarpan sürücü, kornaya basılmasının ardından elinde satırla aracından inerek Yılmaz'a saldırdı.
Saldırgan bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.
Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Baş parmağı kopan ve çeşitli yerlerinden yaralanan taksi sürücüsü, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Araç içi kamera görüntüleri
Taksi şoförünün uğradığı saldırı, araç içi kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde Erdi Yılmaz'ın satırlı saldırı sonrası saldırganı durması için ikna etmeye ve kaçmaya çalıştığı görüldü.
Saldırgan satır darbeleri ile Yılmaz'ın başparmağını kopartırken, vücudunun farklı yerlerinden de yaraladı.