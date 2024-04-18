https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/sariyerde-taksici-cinayeti-ile-ilgili-yeni-gelisme--zanli-tutuklandi-1082917773.html

Sarıyer'de taksici cinayeti ile ilgili yeni gelişme: Zanlı tutuklandı

Sarıyer'de taksici cinayeti ile ilgili yeni gelişme: Zanlı tutuklandı

Sputnik Türkiye

Sarıyer’de aracına bindiği taksiciyi 5 yerinden bıçakladıktan sonra yol kenarına atarak ölümüne neden olan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak... 18.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-18T19:58+0300

2024-04-18T19:58+0300

2024-04-18T19:58+0300

taksici

taksiciler

türkiye

cinayet

yaşar yanıkyürek

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İstanbul Sarıyer'de, taksi şoförünü öldürüp aracını gasbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı, "canavarca hisle adam öldürme" ve "yağma" suçlarından tutuklandı.Tarabya'da, Postacı Halil Sokak'ta bindiği 34 TFY 89 plakalı ticari taksinin şoförü Yaşar Yanıkyürek'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan İran uyruklu şüpheli Y.B.G'nin İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından "canavarca hisle adam öldürme" ve "yağma" suçlarından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Şüphelinin ifadesi ortaya çıktıÖte yandan şüpheli Y.B.G'nin savcılıkta verdiği ifadede, İran vatandaşı olduğunu, 11 Şubat’ta yasal yollardan 3 aylık vizeyle Türkiye’ye geldiğini söyledi.'İstanbul'a da buradan Almanya’ya kaçak gidebilmek için geldim'Türkiye gelme amacının çalışmak olduğunu ifade eden şüpheli, "Burada iş bulamazsam kaçak olarak Almanya’ya gidecektim. İran’da muhasebecilik yapardım. Türkiye'ye geldiğimden beri herhangi bir işte çalışmadım. İstanbul'a da buradan Almanya’ya kaçak gidebilmek için geldim" dedi.Şüpheli Y.B.G, Taksim'de bir otelde kaldığını aktararak, kendisini Almanya'ya götürecek kişilere ulaşmaya çalıştığını iddia etti.İstiklal Caddesi’nde tanıştığı kişinin onu Almanya’ya göndereceğini, bu nedenle kendisinden haber beklediğini öne süren şüpheli, olay günü öğlen saatlerinde otelden ayrıldığını söyledi.Şüpheli Y.B.G, yaklaşık yarım saat gezdikten sonra ticari taksiye bindiğini, maktul şoföre kendisini gezdirmesini ve daha sonra otele geri götürmesini söylediğini öne sürerek, şöyle devam etti:Taksimetrenin açık olmadığını, yaklaşık 1,5 saat gezdiğini, maktulle dolar üzerinden anlaşmadığını ve bunu taksiciye aktardığını savunan şüpheli, "Ben taksiye ilk binerken kendisine '500 lira param var, beni o kadar ücretle gezdir' demiştim. Bunu hatırlatıp 200 dolar vermeyeceğimi söyleyince tartışmaya başladık. Kendisi bana küfretti. Bana küfretme dedim ama küfürlerine devam etti" iddiasında bulundu.Şüpheli, ifadesinin devamında maktule kendisini Taksiciler Odasına şikayet edeceğini söylediğini, bu sırada sinirlenip cebindeki bıçağı çıkardığını, birçok defa taksi şoförünü bıçakladığını anlattı.Maktulü yaraladıktan sonra yere attığını, şoför koltuğuna geçip kapı kolunun içinde bulunan paraları aldığını aktaran şüpheli, olayın devamında yakalandığını dile getirdi.Amacının taksiciden para çalmak olduğunu itiraf ettiÜzerinde 10 plastik kelepçe, koli bandı ve makas bulunmasının nedeni sorulan şüpheli Y.B.G, bunları eşyalarını paketlemek amacıyla yanında bulundurduğunu öne sürdü.Şüpheli, paraya ihtiyacı olduğunu, amacının taksiciden para çalmak olduğunu da itiraf etti.Ne olmuşt?Taksi şoförü Yaşar Yanıkyürek, dün Tarabya Mahallesi Postacı Halil Sokak'ta aracında öldürüldükten sonra yola atılmıştı. Polis ekipleri, olayın ardından şüpheliyi gasbettiği takside yakalamış, araçta cinayette kullanıldığı değerlendirilen kesici alet de bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/istanbulda-taksici-olduren-iran-uyruklu-sahsin-yakalanma-ani-ortaya-cikti--1082911008.html

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taksici, taksiciler, cinayet, yaşar yanıkyürek