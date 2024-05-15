https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/abd-ukraynanin-harkov-bolgesine-patriot-hava-savunma-sistemleri-konuslandirabiliriz-1083848711.html

ABD: Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırabiliriz

ABD: Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ne Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırabiliriz

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Harkov Bölgesi'ne Patriot hava savunma sistemleri konuşlandırılmasını Ukrayna tarafıyla istişare ettiklerini söyledi. 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T17:17+0300

2024-05-15T17:17+0300

2024-05-15T17:17+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

abd dışişleri bakanlığı

antony blinken

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Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemde Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'nde önemli bir ilerleme kaydetmesi, Washington ve Kiev'i yeni önlemler üzerinde çalışmaya itti.Beklenmedik Kiev ziyareti sırasında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'yla ortak basın toplantısında açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Ukrayna'yla Harkov'a Patriot sistemleri konuşlandırılmasını istişare ediyoruz" dedi.Blinken, Patriot sistemlerine ve diğer hava savunma sistemlerine büyük önem verdiklerini kaydederek Patriot'ları Ukrayna'ya teslim etmeye çalıştıklarını, Harkov'un elbette acil önceliklerinden biri olduğunu belirtti.'Kiev'e silahlarımızı Ukrayna dışında kullanmasına izin vermedik'Blinken, bir soru üzerine, Politico gazetesinin Kiev'in ABD silahlarıyla Rusya’yı vurma izni almak için Beyaz Saray'a baskı yaptığına, Washington'un ise buna karşı çıktığına dair haberini yorumladı.Blinken, Ukrayna'ya gönderdikleri silahların ülke sınırları dışında kullanılması için Kiev'e izin vermediklerini söyledi.'Harkov Bölgesi'ndeki mevzileri elimizde tutmaya çalışıyoruz'Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da, şu anda çabalarının yoğunlaştığı nokta olarak Harkov kentini ve Harkov Bölgesi'ni işaret etti.Kuleba, Harkov sakinlerinin canlarını daha güvenli hale getirmeye ve Rusların baskısı altında Harkov Bölgesi'ndeki mevzileri elde tutmaya çalıştıklarını ifade etti.Bloomberg, Ukrayna ordusuna ait hava savunma sistemlerinin etkinliğinin büyük ölçüde azaldığı son dönemde Kuleba'nın Patriot'ların teslimatını güvence altına almak için beyhude bir çaba içinde olduğunu yazmıştı.Bloomberg, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Kiev'e sistem başına 1 milyar dolardan fazla maliyeti olan ABD yapımı Patriot hava savunma sisteminden bir adet daha sağlayabileceğini de bildirmişti.Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/kiev-abd-fuzeleriyle-rusyayi-vurma-izni-icin-washingtona-baski-yapiyor-1083831059.html

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ukrayna, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, abd dışişleri bakanlığı, antony blinken, patriot, hava savunma sistemi, rusya, nato, sergey lavrov