https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/abd-basini-abd-ve-ab-arasinda-rus-varliklarina-el-konulmasi-konusunda-gorus-ayriligi-suruyor-1083816504.html

ABD basını: ABD ve AB arasında Rus varlıklarına el konulması konusunda görüş ayrılığı sürüyor

ABD basını: ABD ve AB arasında Rus varlıklarına el konulması konusunda görüş ayrılığı sürüyor

Sputnik Türkiye

New York Times, ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasında Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna'nın çıkarları doğrultusunda kullanılmasının formatı ve... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T01:24+0300

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New York Times. ABD ve İngiltere’nin Rus varlıklarına doğrudan el konulması fikrine yalnızca Fransa, Almanya ve İtalya gibi AB üyelerinin değil, aynı zamanda G7 ülkelerinin yanı sıra Endonezya ve Suudi Arabistan’ın da karşı çıktığını belirtti.Gazete, “Sonuç olarak, müsadere fikri artık öldü. Aynı zamanda, G7 üyeleri arasında Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin, küresel mali sisteme daha az risk oluşturabilecek ve daha az hukuki komplikasyona yol açabilecek bir önlem olarak kullanılmasına ilişkin tartışmalar da devam ediyor. Ancak burada da taraflar arasında görüş birliği yok” değerlendirmesinde bulundu.NYT, ABD’nin ayrıca Rus varlıklarından elde edilen gelirin, Ukrayna'nın Washington'a olan borçlarını 30 yıla kadar uzun bir süre boyunca ödemek için kullanılmasını da önerdiğine dikkat çekti.Ayrıca, Amerikan yönetiminin böyle bir girişiminin Avrupa faiz oranlarının düşmesi durumunda varlıklardan elde edilen gelirlerin de düşeceğine dikkat çeken Brüksel'den itirazlar geldiğinini belirten gazete, “Savaş tahvillerin vadesinden önce müzakerelerle biterse, Rusya'ya yönelik yaptırımlar kaldırılır ve Rus varlıkları iade edilirse ne olacak? Ya da Ukrayna'nın yeniden inşası için bunlara nihai olarak el konulursa ne olacak? Her durumda sorumlu kim olacak?” ifadelerine yer verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/ab-rus-varliklarinin-ukraynaya-askeri-yardim-icin-kullanilmasi-konusunda-on-anlasmaya-vardi-1083621555.html

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