https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/ab-rus-varliklarinin-ukraynaya-askeri-yardim-icin-kullanilmasi-konusunda-on-anlasmaya-vardi-1083621555.html
AB, Rus varlıklarının Ukrayna’ya askeri yardım için kullanılması konusunda ön anlaşmaya vardı
AB, Rus varlıklarının Ukrayna’ya askeri yardım için kullanılması konusunda ön anlaşmaya vardı
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) daimi temsilcilerinin, Rus varlıklarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yardım amacıyla kullanılması konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T20:05+0300
2024-05-08T20:05+0300
2024-05-08T20:05+0300
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belçika
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ab komisyonu
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Dönem başkanı Belçika, X hesabından yaptığı paylaşımda AB daimi temsilcilerinin Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna’ya askeri yardım için kullanılmasına ilişkin önlemler üzerinde ön anlaşmaya vardığını bildirdi.Açıklamada, “AB daimi temsilcileri, hareketsiz bırakılan Rus varlıklarından elde edilen olağanüstü gelirlere ilişkin önlemler üzerinde ön anlaşmaya vardı. Fonlar Ukrayna’yı, yeniden inşasını ve askeri savunmasını desteklemek için kullanılacak” ifadelerine yer verildi.Bu karar taslağının daha sonra AB Konseyi’nin onayına sunulması bekleniyor.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 6 Mayıs’ta yaptığı konuşmada dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna savunma sanayisine aktarılması gerektiğini söylemişti.Borrell, mart ayının sonlarında üye ülkelere Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarından elde edilen yıllık bazda yaklaşık 3 milyar euroluk gelirlerin Kiev rejimine askeri yardım için kullanılması yönünde bir teklif sunmuştu.Brüksel, bu yıl elde ettiği gelirlerin yüzde 90’ını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne silah tedariki için harcamayı planlıyor. AB Komisyonu Rus fonlarıyla ilk operasyonları bu yaz gerçekleştirmeyi planlamış durumda.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/ab-putinin-yemin-torenine-katilan-steven-seagala-yaptirim-uygulayabilir-1083592033.html
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ab, avrupa birliği, belçika, rusya, ukrayna, askeri yardım, josep borrell, ab komisyonu, avrupa konseyi
ab, avrupa birliği, belçika, rusya, ukrayna, askeri yardım, josep borrell, ab komisyonu, avrupa konseyi
AB, Rus varlıklarının Ukrayna’ya askeri yardım için kullanılması konusunda ön anlaşmaya vardı
Avrupa Birliği (AB) daimi temsilcilerinin, Rus varlıklarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yardım amacıyla kullanılması konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Dönem başkanı Belçika, X hesabından yaptığı paylaşımda AB daimi temsilcilerinin Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna’ya askeri yardım için kullanılmasına ilişkin önlemler üzerinde ön anlaşmaya vardığını bildirdi.
Açıklamada, “AB daimi temsilcileri, hareketsiz bırakılan Rus varlıklarından elde edilen olağanüstü gelirlere ilişkin önlemler üzerinde ön anlaşmaya vardı. Fonlar Ukrayna’yı, yeniden inşasını ve askeri savunmasını desteklemek için kullanılacak” ifadelerine yer verildi.
Bu karar taslağının daha sonra AB Konseyi’nin onayına sunulması bekleniyor.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 6 Mayıs’ta yaptığı konuşmada dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna savunma sanayisine aktarılması gerektiğini söylemişti.
Borrell, mart ayının sonlarında üye ülkelere Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarından elde edilen yıllık bazda yaklaşık 3 milyar euroluk gelirlerin Kiev rejimine askeri yardım için kullanılması yönünde bir teklif sunmuştu.
Brüksel, bu yıl elde ettiği gelirlerin yüzde 90’ını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne silah tedariki için harcamayı planlıyor. AB Komisyonu Rus fonlarıyla ilk operasyonları bu yaz gerçekleştirmeyi planlamış durumda.