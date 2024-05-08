https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/ab-rus-varliklarinin-ukraynaya-askeri-yardim-icin-kullanilmasi-konusunda-on-anlasmaya-vardi-1083621555.html

AB, Rus varlıklarının Ukrayna’ya askeri yardım için kullanılması konusunda ön anlaşmaya vardı

AB, Rus varlıklarının Ukrayna’ya askeri yardım için kullanılması konusunda ön anlaşmaya vardı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği (AB) daimi temsilcilerinin, Rus varlıklarının Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne yardım amacıyla kullanılması konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi. 08.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-08T20:05+0300

2024-05-08T20:05+0300

2024-05-08T20:05+0300

dünya

ab

avrupa birliği

belçika

rusya

ukrayna

askeri yardım

josep borrell

ab komisyonu

avrupa konseyi

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/08/1083621319_0:30:800:480_1920x0_80_0_0_4ef41bbcc0ac85ebf8a3460d4870ee39.png

Dönem başkanı Belçika, X hesabından yaptığı paylaşımda AB daimi temsilcilerinin Rus varlıklarından elde edilen gelirin Ukrayna’ya askeri yardım için kullanılmasına ilişkin önlemler üzerinde ön anlaşmaya vardığını bildirdi.Açıklamada, “AB daimi temsilcileri, hareketsiz bırakılan Rus varlıklarından elde edilen olağanüstü gelirlere ilişkin önlemler üzerinde ön anlaşmaya vardı. Fonlar Ukrayna’yı, yeniden inşasını ve askeri savunmasını desteklemek için kullanılacak” ifadelerine yer verildi.Bu karar taslağının daha sonra AB Konseyi’nin onayına sunulması bekleniyor.AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 6 Mayıs’ta yaptığı konuşmada dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna savunma sanayisine aktarılması gerektiğini söylemişti.Borrell, mart ayının sonlarında üye ülkelere Rusya Merkez Bankası’nın dondurulan varlıklarından elde edilen yıllık bazda yaklaşık 3 milyar euroluk gelirlerin Kiev rejimine askeri yardım için kullanılması yönünde bir teklif sunmuştu.Brüksel, bu yıl elde ettiği gelirlerin yüzde 90’ını Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne silah tedariki için harcamayı planlıyor. AB Komisyonu Rus fonlarıyla ilk operasyonları bu yaz gerçekleştirmeyi planlamış durumda.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/ab-putinin-yemin-torenine-katilan-steven-seagala-yaptirim-uygulayabilir-1083592033.html

avrupa birliği

belçika

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ab, avrupa birliği, belçika, rusya, ukrayna, askeri yardım, josep borrell, ab komisyonu, avrupa konseyi