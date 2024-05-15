https://anlatilaninotesi.com.tr/20240515/ab-gurcistani-yine-tehdit-etti-avrupa-birligi-yolunda-olumsuz-etki-yaratacak-1083853389.html

AB, Gürcistan'ı yine uyardı: 'Avrupa Birliği yolunda olumsuz etki yaratacak'

AB, Gürcistan'ı yine uyardı: 'Avrupa Birliği yolunda olumsuz etki yaratacak'

Sputnik Türkiye

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının Avrupa Birliği'nin temel norm ve değerleriyle uyuşmadığı belirtilerek bu... 15.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-15T18:17+0300

2024-05-15T18:17+0300

2024-05-15T18:17+0300

dünya

avrupa birliği

avrupa komisyonu

josep borrell

gürcistan

gürcistan parlamentosu

yabancı nüfuzun şeffaflığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083349080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e14dfaff71d07dfbd981c208d5dcc064.jpg

Avrupa Komisyonu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptıkları ortak açıklamada, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının parlamentoda kabul edilmesinin Gürcistan'ın Avrupa Birliği yolunda ilerlemesini olumsuz etkileyeceğini söyledi.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:Ortak açıklamada, Avrupa Konseyi'nin Gürcistan'a aday ülke statüsünü, Komisyon'un 8 Kasım 2023 tarihli tavsiye kararında belirtilen ilgili dokuz adımın atılması koşuluyla verdiği kaydedildi.Açıklamada, "Bu adımlar insan haklarının korunmasını ve sivil toplum ile medyanın hareket özgürlüğünün sağlanmasını gerektirmektedir. Bu adımlar aynı zamanda kutuplaşmayı azaltma ve dezenformasyonla mücadele etme ihtiyacına da işaret etmektedir" cümleleri kaydedildi.Öte yandan açıklamada, 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının AB'nin temel değerleriyle çeliştiği öne sürüldü.Yasayla ilgili gelişmelerin kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada şu cümleler yer aldı:'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısı, yıllık gelirlerinin yüzde 20'sinin yabancı fonlardan sağlanması halinde, sivil toplum örgütlerinin ve kitle iletişim araçlarının yabancı bir gücün çıkarlarını gözeten kuruluşlar siciline kaydedilmesini öngörüyor ve bu kuruluşların yılda bir kez beyanname doldurması gerektiğini zorunlu tutuyor.'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasa tasarısının kabul edilmesine karşı çıkan muhalif aktivistler, STK temsilcileri ve sivil aktivistler söz konusu tasarının Gürcistan'ın dost ve düşmanlarını eşitlediğini ve hatta onları etiketlediğini ek olarak da ülkenin AB'ye entegrasyonunu engellediğini iddia ediyor.Gürcü yetkililer ise ABD, İsrail ve Avustralya'da yabancı fonların şeffaflığına ilişkin yasalar bulunduğunu, AB ve Fransa'nın ise bu tür tasarıları değerlendirdiğinin altını çiziyor. Bu arada Söz konusu yasa tasarısının parlamentodaki sürecinde AB ve AB'ye üye ülkeler, ABD, BM, NATO ve Avrupa Konseyi tarafından Gürcistan, tasarıyı reddetmesi yönünde pek çok kez uyarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/gurcistan-basbakani-batiya-meydan-okudu-hic-kimse-ulusal-cikarlarimizi-savunmamizi-engelleyemez-1083788266.html

avrupa birliği

gürcistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa birliği, avrupa komisyonu, josep borrell, gürcistan, gürcistan parlamentosu, yabancı nüfuzun şeffaflığı