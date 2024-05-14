https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/uzman-ekonomistten-bankada-hesabi-olanlara-uyari-mevduatta-paraya-gore-yuksek-faiz-1083778977.html

Uzman ekonomistten bankada hesabı olanlara uyarı: Mevduatta paraya göre yüksek faiz

Uzman ekonomistten bankada hesabı olanlara uyarı: Mevduatta paraya göre yüksek faiz

Sputnik Türkiye

Faiz oranlarının yükselmesi ile birlikte mevduata yatırım cazip hale gelmeye başladı. Bankalarda mevduat hesabı olanlar için önemli bir dönemde olduğumuzu... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T09:32+0300

2024-05-14T09:32+0300

2024-05-14T09:32+0300

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Mevduat hesaplarında yatırılan para miktarına göre faiz oranları değişiyor. Yüksek meblağa sahip olanlar daha fazla faiz oranı elde ediyor. Bu durum, faiz oranlarının yükselmesi ile birlikte mevduata yatırım cazip hale gelmeye başladı.Peki, bunun nedeni ne? Bankaların yüksek meblağa sahip olan müşterilerine daha fazla faiz oranı vermesinin nedeni, risk yönetimine dayanıyor. Yüksek meblağa sahip olan müşteriler, bankalar için daha az riskli olarak görülüyor. Bu nedenle, bankalar bu müşterilerine daha fazla faiz oranı vererek, onları kendilerine bağlamaya çalışıyor.Merkez Bankası 1-3 ay vadeli mevduatlarda faiz oranını yüzde 67-68 olarak açıklasa da bankalarda şu anda ortalama mevduat faizleri yüzde 60’a yaklaştı. Özellikle mevduat hesabı açılırken yatırılan paraya göre faiz veriliyor.Yüksek faiz için bankaya gidip pazarlık yapmalı mı? Şu anda 1 milyon TL’nin faiz getirisi ne kadar oldu?Öte yandan TÜİK her ay düzenli olarak finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklıyor. Bu yılın ilk 4 ayında mevduatlar, enflasyonun altında kazanç sağladı. Peki Mevduat faizleri hala cazip mi? Faizler daha da yükselir mi?Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'in haberine göre, Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, anlattı:1 milyon TL ne kadar kazandırıyor?Mevduat yatırımı hala cazip mi?Yatırım sepeti nasıl yapılmalı?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/kulislerde-yepyeni-bir-senaryo-konusuluyor-asgari-ucrete-ara-zam-yapilacak-mi-1083773243.html

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