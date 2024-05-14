Uzman ekonomistten bankada hesabı olanlara uyarı: Mevduatta paraya göre yüksek faiz
© AAMemur maaş zammı
© AA
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Faiz oranlarının yükselmesi ile birlikte mevduata yatırım cazip hale gelmeye başladı. Bankalarda mevduat hesabı olanlar için önemli bir dönemde olduğumuzu belirten uzmanlar, bankaların sunduğu faiz oranlarının dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguluyor. Peki, bankalarda yatırılan paraya göre faiz oranları neden değişiyor?
Mevduat hesaplarında yatırılan para miktarına göre faiz oranları değişiyor. Yüksek meblağa sahip olanlar daha fazla faiz oranı elde ediyor. Bu durum, faiz oranlarının yükselmesi ile birlikte mevduata yatırım cazip hale gelmeye başladı.
Peki, bunun nedeni ne? Bankaların yüksek meblağa sahip olan müşterilerine daha fazla faiz oranı vermesinin nedeni, risk yönetimine dayanıyor. Yüksek meblağa sahip olan müşteriler, bankalar için daha az riskli olarak görülüyor. Bu nedenle, bankalar bu müşterilerine daha fazla faiz oranı vererek, onları kendilerine bağlamaya çalışıyor.
Merkez Bankası 1-3 ay vadeli mevduatlarda faiz oranını yüzde 67-68 olarak açıklasa da bankalarda şu anda ortalama mevduat faizleri yüzde 60’a yaklaştı. Özellikle mevduat hesabı açılırken yatırılan paraya göre faiz veriliyor.
Yüksek faiz için bankaya gidip pazarlık yapmalı mı? Şu anda 1 milyon TL’nin faiz getirisi ne kadar oldu?
Öte yandan TÜİK her ay düzenli olarak finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklıyor. Bu yılın ilk 4 ayında mevduatlar, enflasyonun altında kazanç sağladı. Peki Mevduat faizleri hala cazip mi? Faizler daha da yükselir mi?
Konuyla ilgili merak edilenleri Milliyet'in haberine göre, Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, anlattı:
“Merkez Bankası’nın bankalara uygulamış olduğu faiz politikasına göre bankaların müşterilerine vermiş olduğu faiz oranları değişiklik gösteriyor. Merkez Bankası bankaların bilançolarında TL’nin daha fazla olup olmamasına göre zorunlu karşılık ya da menkul kıymet tesis tutma zorunluluğu getiriyordu. Bu da bankaların toplayacağı mevduata vereceği faiz oranlarını değiştiriyor. Çünkü bankalar belli oranlarda para sahiplerini ayırmaktadırlar. Bankalar 5 milyon TL’ye sahip tek bir kişi yerine 500 bin TL’ye sahip on kişiyi tercih eder, bu da tek seferde TL mevduatın bankadan çıkmamasına sebebiyet verir. Ancak bu dönemde bankaların TL rasyosunu yüksek tutmak amacıyla daha yüksek tutarlara daha yüksek faiz verdiği görüldü. Reel faizle politika faizinin birbirine yakınsamasıyla birlikte bu durum düzelecektir."
1 milyon TL ne kadar kazandırıyor?
Şu an bankalar mevduata yüzde 55 ila yüzde 60 arasında mevduat faizi veriyor. Yüksek faiz almak için vatandaşların birden fazla banka değil tek bir bankayla ağırlıklı çalışması, kişilerin bankaya mevduata para yatırmadan önce birkaç bankadan faiz oranlarına yönelik araştırma yapması yerinde olacaktır. 1 milyon TL’nin aylık getirisi net olacak şekilde yani stopajdan sonra 45.000 ila 53.000 arasında değişiyor. Bu hafta bir miktar mevduat faizlerine gerileme oldu çünkü bankaların menkul kıymet testi tutma zorunluluğu kaldırıldı. Bununla birlikte bankaların maliyeti düştüğü için para toplamak için mevduatlara çok gerek kalmadı.
Mevduat yatırımı hala cazip mi?
TÜİK'in açıklamış olduğu reel getiri oranlarına göre yılın ilk 4 ayında mevduat faizleri enflasyonun gerisinde kaldı. Dört aylık enflasyon verisi kümülatif olarak yüzde 18.72 olarak açıklandı. Ancak mevduat faizlerinin enflasyonun altında kazandırdığı saptaması yıllık enflasyona göre bakılırsa yanıltacaktır. Nisan ayında yüzde 70’e yaklaşan bir yıllık enflasyon oldu ancak mayıs sonrasında enflasyonun hızlı bir şekilde düşüş göstermesi bekleniyor. Bu nedenle yıllık bazda bir hayli gerileyen bir enflasyon göreceğiz.
Yatırım sepeti nasıl yapılmalı?
O yüzden para yıllık bazda mevduata yatırıldığında senelik enflasyonun çok daha üzerinde getiri sunacağı görülecektir. TL halen en yüksek yüksek getiri sağlayan araçlardan bir tanesi. Yatırımcıların yatırım sepetlerinde en ağırlıklı olarak TL mevduata gitmesi daha sağlıklı olacaktır. Dolarda ise enflasyonun çok çok daha altında bir getiri durumu söz konusu. Bu sene dolar yatay seyrini sürdürecektir ve yabancı yatırımcı gelmesi ile birlikte dolarda bir miktar değer kaybı oluşacaktır.