https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/ukrayna-ordusunun-belgorod-saldirilari-suruyor-25-vampire-fuzesi-engellendi--1083776120.html
Ukrayna ordusunun Belgorod saldırıları sürüyor: 25 Vampire füzesi engellendi
Ukrayna ordusunun Belgorod saldırıları sürüyor: 25 Vampire füzesi engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesinin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Rus hava savunma güçlerinin Belgorod şehrine doğru uçan birkaç hava hedefini... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T08:25+0300
2024-05-14T08:25+0300
2024-05-14T10:43+0300
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Belgorod Valisi Gladkov, Telegram paylaşımında, Rus hava savunma güçlerinin Belgorod şehrine doğru uçan birkaç hava hedefini imha ettiğini açıkladı.Saldırıda bir kadının şarapnel yarası aldığını bildiren Vali, yaralının derhal hastaneye kaldırıldığını kaydetti.Saldırı sonucu Belgorod şehrinde 9 apartman, 3 müstakil ev, bir okul binası ve bir markette hasar meydana geldi, 6 otomobil zarar gördü.’25 füze engellendi’Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar ve uçak tipi insansız hava aracı (İHA) kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terörist saldırı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini bildirdi.Bakanlığın açıklamasında, Rus hava savunma güçlerinin Belgorod Bölgesinde bir İHA ve 25 Vampire füzesini imha ettiği kaydedildi.Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerini topçu atışları ile hedef alıyor, füzeli ve İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor.Rus hava savunma güçleri düzenli olarak Ukrayna’nın İHA’larını ve füzelerini engelliyor.
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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, rusya savunma bakanlığı, belgorod, vyaçeslav gladkov, saldırı, hava saldırısı, füze saldırısı, hava savunma
Ukrayna ordusunun Belgorod saldırıları sürüyor: 25 Vampire füzesi engellendi
08:25 14.05.2024 (güncellendi: 10:43 14.05.2024)
Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesinin Valisi Vyaçeslav Gladkov, Rus hava savunma güçlerinin Belgorod şehrine doğru uçan birkaç hava hedefini engellediğini duyurdu. Saldırıda bir kadının yaralandığı belirtildi.
Belgorod Valisi Gladkov, Telegram paylaşımında, Rus hava savunma güçlerinin Belgorod şehrine doğru uçan birkaç hava hedefini imha ettiğini açıkladı.
Saldırıda bir kadının şarapnel yarası aldığını bildiren Vali, yaralının derhal hastaneye kaldırıldığını kaydetti.
Saldırı sonucu Belgorod şehrinde 9 apartman, 3 müstakil ev, bir okul binası ve bir markette hasar meydana geldi, 6 otomobil zarar gördü.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin RM-70 Vampire çoklu roketatar ve uçak tipi insansız hava aracı (İHA) kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki hedeflere yönelik terörist saldırı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, Rus hava savunma güçlerinin Belgorod Bölgesinde bir İHA ve 25 Vampire füzesini imha ettiği kaydedildi.
Ukrayna ordusu her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerini topçu atışları ile hedef alıyor, füzeli ve İHA’lı saldırılar gerçekleştiriyor.
Rus hava savunma güçleri düzenli olarak Ukrayna’nın İHA’larını ve füzelerini engelliyor.