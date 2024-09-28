https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/israil-ordusu-bir-hizbullah-komutaninin-daha-olduruldugunu-duyurdu-1088562743.html

İsrail ordusu bir Hizbullah komutanının daha öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu bir Hizbullah komutanının daha öldürüldüğünü duyurdu

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, bugün Beyrut'un Dahieh bölgesinde icra edilen saldırılarda Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerinden biri olduğu... 28.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-28T19:47+0300

2024-09-28T19:47+0300

2024-09-28T19:47+0300

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah'ın üst düzey istihbarat komutanı olan Hassan Khalil Yassin'in bugün Beyrut'ta düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Yasin, kuzey sınırında ve İsrail topraklarının derinliklerinde sivil ve askeri hedeflerin belirlenmesinden sorumlu bir birimin başındaydı” cümlesine yer verildi.İsrail Savunma Kuvvetleri Hizbullah komutanı Yassin'in öldürüldüğü saldırıyı Askeri İstihbarat Direktörlüğü'nün yönettiğini kaydetti.Söz konusu açıklamada ayrıca şu cümleler kaydedildi:İsrail ordusunun iddiasına göre Hassan Khalil Yassin, Hizbullah'ın istihbarat biriminde İsrail'de hedef alınacak askeri ve sivil mevkilerin yerini tespit etmekle görevli bir birimin başındaydı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/rusya-disisleri-bakanligi-hizbullah-genel-sekreteri-nasrallahin-oldurulmesini-kinadi-1088561642.html

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