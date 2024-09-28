https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/israil-ordusu-bir-hizbullah-komutaninin-daha-olduruldugunu-duyurdu-1088562743.html
İsrail ordusu bir Hizbullah komutanının daha öldürüldüğünü duyurdu
İsrail ordusu bir Hizbullah komutanının daha öldürüldüğünü duyurdu
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, bugün Beyrut'un Dahieh bölgesinde icra edilen saldırılarda Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerinden biri olduğu... 28.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-28T19:47+0300
2024-09-28T19:47+0300
2024-09-28T19:47+0300
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İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah'ın üst düzey istihbarat komutanı olan Hassan Khalil Yassin'in bugün Beyrut'ta düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Yasin, kuzey sınırında ve İsrail topraklarının derinliklerinde sivil ve askeri hedeflerin belirlenmesinden sorumlu bir birimin başındaydı” cümlesine yer verildi.İsrail Savunma Kuvvetleri Hizbullah komutanı Yassin'in öldürüldüğü saldırıyı Askeri İstihbarat Direktörlüğü'nün yönettiğini kaydetti.Söz konusu açıklamada ayrıca şu cümleler kaydedildi:İsrail ordusunun iddiasına göre Hassan Khalil Yassin, Hizbullah'ın istihbarat biriminde İsrail'de hedef alınacak askeri ve sivil mevkilerin yerini tespit etmekle görevli bir birimin başındaydı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/rusya-disisleri-bakanligi-hizbullah-genel-sekreteri-nasrallahin-oldurulmesini-kinadi-1088561642.html
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israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil savunma kuvvetleri (idf), lübnan, hizbullah
israil, israil ordusu, israil ordusu (idf), israil savunma kuvvetleri (idf), lübnan, hizbullah
İsrail ordusu bir Hizbullah komutanının daha öldürüldüğünü duyurdu
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, bugün Beyrut'un Dahieh bölgesinde icra edilen saldırılarda Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerinden biri olduğu belirtilen Hassan Khalil Yassin'in etkisiz hale getirildiği açıklandı.
İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah'ın üst düzey istihbarat komutanı olan Hassan Khalil Yassin'in bugün Beyrut'ta düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Yasin, kuzey sınırında ve İsrail topraklarının derinliklerinde sivil ve askeri hedeflerin belirlenmesinden sorumlu bir birimin başındaydı” cümlesine yer verildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri Hizbullah komutanı Yassin'in öldürüldüğü saldırıyı Askeri İstihbarat Direktörlüğü'nün yönettiğini kaydetti.
Söz konusu açıklamada ayrıca şu cümleler kaydedildi:
Yassin, rolünün bir parçası olarak Hizbullah'ın tüm saldırı birimleriyle yoğun bir işbirliği içindeydi. Savaş sırasında İsrailli sivillere ve askerlere karşı gerçekleştirilen terör saldırılarının planlanmasında bizzat yer aldı ve önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek ek saldırıları planladı.
İsrail ordusunun iddiasına göre Hassan Khalil Yassin, Hizbullah'ın istihbarat biriminde İsrail'de hedef alınacak askeri ve sivil mevkilerin yerini tespit etmekle görevli bir birimin başındaydı.