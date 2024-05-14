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Şaban Ataş olayında gerçekler ortaya çıktı: Baş başa görüştüğü Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti
Şaban Ataş olayında gerçekler ortaya çıktı: Baş başa görüştüğü Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti
Sputnik Türkiye
Muğla'da 22 Mart'ta gizemli bir şekilde kaybolan Şaban Ataş'tan hala haber alınamıyordu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tüm gerçekler gün yüzüne çıktı... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T05:38+0300
2024-05-14T05:38+0300
2024-05-14T05:42+0300
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart tarihinde ortadan kaybolan 52 yaşındaki Şaban Ataş'tan bir daha haber alınamamıştı.Şaban Ataş olayıKaybolma vakası Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınırken, programa Şaban Ataş’ın eski eşi Emine Karabulut, çocukları ve akrabaları katıldı.İddialara göre programın ardından Müge Anlı’nın baş başa görüştüğü Emine Karabulut cinayeti itiraf ederek, cesedin yerini söyledi. Durumun Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmesinin ardından ekipler belirtilen bölgeye gitti. Şaban Ataş'ın cesedi bulundu mu?Ekipler, Sarıyer mevkiinde üstü taşlarla örtülmüş bir ceset buldu. Cesedin Şaban Ataş’a ait olduğu teyit edildi.Boşanmasına rağmen Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam eden Emine Karabulut'un itirafında “Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban’ı iple boğdu, ardından cesedi götürdü” dediği iddia edildi.Yapılan itirafın ardından 3 kişi gözaltına alındı.
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Şaban Ataş olayında gerçekler ortaya çıktı: Baş başa görüştüğü Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti
05:38 14.05.2024 (güncellendi: 05:42 14.05.2024)
Muğla'da 22 Mart'ta gizemli bir şekilde kaybolan Şaban Ataş'tan hala haber alınamıyordu. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tüm gerçekler gün yüzüne çıktı. Ataş'ın eski eşi cinayeti itiraf ederek cesedin yerini gösterdi.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart tarihinde ortadan kaybolan 52 yaşındaki Şaban Ataş'tan bir daha haber alınamamıştı.
Kaybolma vakası Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınırken, programa Şaban Ataş’ın eski eşi Emine Karabulut, çocukları ve akrabaları katıldı.
İddialara göre programın ardından Müge Anlı’nın baş başa görüştüğü Emine Karabulut cinayeti itiraf ederek, cesedin yerini söyledi. Durumun Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmesinin ardından ekipler belirtilen bölgeye gitti.
Şaban Ataş'ın cesedi bulundu mu?
Ekipler, Sarıyer mevkiinde üstü taşlarla örtülmüş bir ceset buldu. Cesedin Şaban Ataş’a ait olduğu teyit edildi.
Boşanmasına rağmen Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam eden Emine Karabulut'un itirafında “Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban’ı iple boğdu, ardından cesedi götürdü” dediği iddia edildi.
Yapılan itirafın ardından 3 kişi gözaltına alındı.