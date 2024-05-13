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Bülent Ersoy’un vasiyetinde ‘Süleyman Soylu’ ayrıntısı: 'Burnum düşse yerden almayan senin çocuğun'
Bülent Ersoy’un vasiyetinde ‘Süleyman Soylu’ ayrıntısı: 'Burnum düşse yerden almayan senin çocuğun'
Sputnik Türkiye
Ünlü Türk sanatçısı Bülent Ersoy, Anneler Günü'nde duygusal bir jestle annesi Necla Poyraz'a olan sevgi ve minnetini ifade etti. Ersoy, sosyal medya hesapları... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
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Türk müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, Anneler Günü’nde annesi Necla Poyraz’a yazdığı mektubu sosyal medya hesabından yayınladı.Mektupta, Ersoy'un annesiyle olan derin bağı ve minneti dile getirilirken, özellikle annesinin mezar yerinin bulunmasında Süleyman Soylu'nun oynadığı rol vurgulandı.Ersoy’un paylaşımı şöyle:'Mezarını Süleyman Soylu buldu, kendi menfaatlerim değil, konu sendin anneciğim'
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bülent ersoy vasiyet, bülent eresoy süleymen soylu
bülent ersoy vasiyet, bülent eresoy süleymen soylu

Bülent Ersoy’un vasiyetinde ‘Süleyman Soylu’ ayrıntısı: 'Burnum düşse yerden almayan senin çocuğun'

12:19 13.05.2024
© TwitterBülent Ersoy
Bülent Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2024
© Twitter
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Ünlü Türk sanatçısı Bülent Ersoy, Anneler Günü'nde duygusal bir jestle annesi Necla Poyraz'a olan sevgi ve minnetini ifade etti. Ersoy, sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı mektupta annesine olan derin sevgisini dile getirirken, aynı zamanda onunla yaptığı önemli bir vasiyet konuşmasından da bahsetti.
Türk müziğinin usta ismi Bülent Ersoy, Anneler Günü’nde annesi Necla Poyraz’a yazdığı mektubu sosyal medya hesabından yayınladı.
Mektupta, Ersoy'un annesiyle olan derin bağı ve minneti dile getirilirken, özellikle annesinin mezar yerinin bulunmasında Süleyman Soylu'nun oynadığı rol vurgulandı.
Ersoy’un paylaşımı şöyle:

“Annemmm… Merhaba… Bugün Anneler Günü… Senin günün… Ama aslında her gün, her saat, her dakika, her saniye ve her salisem senin hayalin ve de seni anarak geçirdiğim tüm zamanlarım senin günün benim için… Telefonun hâlâ telefonumda kayıtlı duruyor.

Biliyor musun seni yüce Hakk’ın rahmetine ve ebedi istirahatgahına ellerimle tevdi ettikten sonra senden ayrı kaldığım ilk zamanlarımda alışkanlıkla hep senin telefonunu arayıp seninle mutad yapmış olduğumuz her günkü konuşmalarımızı sürdürmek üzere kendi telefonuma gitti ellerim. Ama ama ama şarkıdaki gibi gönlüm kırık, gözüm yaşlı, dudağımda hıçkırık oldu hep anam… Bu arada bilmem hissettin mi bilemiyorum ama mezarını senin şahsına münhasır ayrıcalıklı bir stilde, sana özel çizdirtip öyle kreatif bir mezar yaptırdım ki tam sana yakışır, çok çok şık, çok çok zarif oldu tüm görüntüsü vallahi anacığım… Hem de bil bakalım hangi renkleri kullandırttım mezar mermerlerinde… Hı? Tabii ki de renklerin en asili senin aşık olduğun, senin Beşiktaş’ının renkleri siyah ve beyaz renklerde yaptırdım mezar taşlarını da ve hem şekli, hem renkleri, hem de konumu itibarıyla fevkaladenin fevkinin de fevkinde bir görüntü oluştu…

'Mezarını Süleyman Soylu buldu, kendi menfaatlerim değil, konu sendin anneciğim'

Laf aramızda aslında sen onları pek sevmezdin, çünkü sen koyu bir zihniyetle ödün vermeksizin Sayın İsmet İnönü Paşa ve Sayın Bülent Ecevit yani nam-ı değer Karaoğlan taraftarı idin yâ hâni… Ama yüce Allah’ın hikmetinden sual olunmaz misali Zincirlikuyu Mezarlığı’nın o en nadide bölümünde tam Zincirlikuyu Camii’nin karşısındaki o mezar yerini sana 10 dakika içerisinde kim buldu dersin? Eski İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu…

Şimdi ne olur bana kızma ama ben o insana ömrümün son nefesime kadar nasıl duacı olmayayım anneciğim yaaa… Aslında beni bilirsin… Ben de aynen senin gibi kuyruğu her zaman hep dik, Yüce Allah’ımdan başka hiçbir kimseden hiçbir şey talep etmeyen, etek öpmeyen, burnum düşse burnumu düştüğü yerden almayan ve hiç kimsenin önünde diz çöküp de eğilmeyen, senin çocuğun aynen… Ama konu kendim değil, kendi menfaatlerim değil, konu sendin anneciğim… Allah’ım yüzden gözden düşürmesin, 52 yıldır vermiş olduğum mesleki emeklerimin karşılığında elde etmiş olduğum saygınlığım daim olsun, ne mutlu bana ki açtığım o telefon cevapsız bırakılmadı, o yüzden hem mutlu, hem gururlu, hem de gerek şahsım gerekse senin adına çok huzurlu olmuştum o talebim acil cevaplandı ve oluşturuldu diye, o zaman işte onun içindir ki o insana hem vefa borçlu hem de müteşekkirim son nefesime kadar işte anneciğim…
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