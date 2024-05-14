https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/putin-yeni-bakanlar-kabinesine-iliskin-kararnameyi-imzaladi-1083813728.html

Putin yeni bakanlar kabinesine ilişkin kararnameyi imzaladı

Putin yeni bakanlar kabinesine ilişkin kararnameyi imzaladı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, başbakan yardımcıları ve bakanların atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T22:27+0300

2024-05-14T22:27+0300

2024-05-14T22:27+0300

dünya

vladimir putin

kremlin

kabine

hükümet

bakanlar kurulu

rusya dış istihbart servisi (svr)

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

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Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yeni hükümette görev yapacak başbakan yardımcıları ve bakanların atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladığı belirtildi.Putin’in başbakan yardımcısı olarak atadığı isimler ve görevleri şöyle:Denis Manturov Başbakan Birinci Yardımcısı, Vitaliy Savelyev Ulaştırmadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Dmitriy Patruşev Tarım ve Ekolojiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Aleksandr Novak Yakıt ve Enerji Kompleksi ve Ekonomik Bloktan Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Dmitriy Grigorenko Mali, Kontrol ve Denetim Alanlarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Dmitry Çernışenko BT, İletişim, Turizm, Spor, Kültür ve Medyadan Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Tatyana Golikova Sosyal blok ve Federal Milliyetler Ajansı'ndan Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Marat Husnullin Başbakan Yardımcısı, Aleksey Overçuk Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı, Yuri Trutnev Başbakan Yardımcısı, Devlet Başkanının Uzak Doğu Federal Bölgesi Tam Yetkili Temsilcisi.Yeni hükümette bakan olarak görev yapacak isimler ve görevleri şöyle:Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Anton Kotyakov, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Aleksandr Kozlov, Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, Kültür Bakanı Olga Lubimova, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, İnşaat, Konut ve Toplumsal Hizmetler Bakanı İrek Fayzullin, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov, Uzak Doğu ve Kuzey Kutbu Geliştirme Bakanı Aleksey Çekunkov ve Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev.Putin’in dışişleri bakanlığı ve kolluk kuvvetlerinin başına atadığı isimler ve görevleri ise şöyle oldu:Andrey Belousov Savunma BakanıVladimir Kolokoltsev İçişleri BakanıSergey Lavrov Dışişleri BakanıAleksandr Kurenkov Acil Durumlar BakanıKonstantin Çuyçenko Adalet BakanıSergey Narışkin Dış İstihbarat Servisi (SVR) DirektörüAleksandr Bortnikov Federal Güvenlik Servisi (FSB) DirektörüBoris Kovalçuk Sayıştay BaşkanıDmitriy Koçnev Federal Koruma ServisiViktor Zolotov Ulusal Muhafızlar (Rosgvardiya) BaşkanıAleksandr Lints Devlet Başkanı Özel Programları İdaresi Başkanı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/duma-yeni-kabineyi-onayladi-1083807669.html

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vladimir putin, kremlin, kabine, hükümet, bakanlar kurulu, rusya dış istihbart servisi (svr), rusya federal güvenlik servisi (fsb)