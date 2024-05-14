https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/duma-yeni-kabineyi-onayladi-1083807669.html
Duma yeni kabineyi onayladı
Duma yeni kabineyi onayladı
Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, yeni Rus hükümetinde görev alacak bakanları onayladı. 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T20:07+0300
2024-05-14T20:07+0300
2024-05-14T20:07+0300
dünya
duma
hükümet
mihail mişustin
bakanlar
onay
federasyon konseyi
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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, yeni kabineyi kurmakla görevlendirilen Başbakan Mihail Mişustin’in önerdiği bakanları oy birliğiyle onayladı.Hükümette yer alacak yeni isimlerden Roman Stravoyt Ulaştırma Bakanlığı, Anton Alihanov Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sergey Tsivilyev Enerji Bakanlığı, Oksana Lut Tarım Bakanlığı, Mihail Degtyarev Spor Bakanı görevlerini yürütecek.Yeni hükümette görev alması onaylanan diğer isimler ise şöyle:Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Anton Kotyakov, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Aleksandr Kozlov, Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, Kültür Bakanı Olga Lubimova, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, İnşaat, Konut ve Toplumsal Hizmetler Bakanı İrek Fayzullin, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov, Uzak Doğu ve Kuzey Kutbu Geliştirme Bakanı Aleksey Çekunkov ve Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev.Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) başkanlığı adayları, parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi ile istişarelerin ardından devlet başkanı tarafından atanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/misustin-yeni-kabineyi-dumaya-sundu-1083713149.html
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duma, hükümet, mihail mişustin, bakanlar, onay, federasyon konseyi
duma, hükümet, mihail mişustin, bakanlar, onay, federasyon konseyi
Duma yeni kabineyi onayladı
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, yeni Rus hükümetinde görev alacak bakanları onayladı.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, yeni kabineyi kurmakla görevlendirilen Başbakan Mihail Mişustin’in önerdiği bakanları oy birliğiyle onayladı.
Hükümette yer alacak yeni isimlerden Roman Stravoyt Ulaştırma Bakanlığı, Anton Alihanov Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sergey Tsivilyev Enerji Bakanlığı, Oksana Lut Tarım Bakanlığı, Mihail Degtyarev Spor Bakanı görevlerini yürütecek.
Yeni hükümette görev alması onaylanan diğer isimler ise şöyle:
Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Anton Kotyakov, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Aleksandr Kozlov, Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, Kültür Bakanı Olga Lubimova, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, İnşaat, Konut ve Toplumsal Hizmetler Bakanı İrek Fayzullin, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov, Uzak Doğu ve Kuzey Kutbu Geliştirme Bakanı Aleksey Çekunkov ve Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev.
Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) başkanlığı adayları, parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi ile istişarelerin ardından devlet başkanı tarafından atanacak.