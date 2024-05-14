https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/duma-yeni-kabineyi-onayladi-1083807669.html

Duma yeni kabineyi onayladı

Duma yeni kabineyi onayladı

Sputnik Türkiye

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, yeni Rus hükümetinde görev alacak bakanları onayladı. 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T20:07+0300

2024-05-14T20:07+0300

2024-05-14T20:07+0300

dünya

duma

hükümet

mihail mişustin

bakanlar

onay

federasyon konseyi

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Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, yeni kabineyi kurmakla görevlendirilen Başbakan Mihail Mişustin’in önerdiği bakanları oy birliğiyle onayladı.Hükümette yer alacak yeni isimlerden Roman Stravoyt Ulaştırma Bakanlığı, Anton Alihanov Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sergey Tsivilyev Enerji Bakanlığı, Oksana Lut Tarım Bakanlığı, Mihail Degtyarev Spor Bakanı görevlerini yürütecek.Yeni hükümette görev alması onaylanan diğer isimler ise şöyle:Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanı Anton Kotyakov, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Aleksandr Kozlov, Eğitim Bakanı Sergey Kravtsov, Kültür Bakanı Olga Lubimova, Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, İnşaat, Konut ve Toplumsal Hizmetler Bakanı İrek Fayzullin, Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanı Valeriy Falkov, Uzak Doğu ve Kuzey Kutbu Geliştirme Bakanı Aleksey Çekunkov ve Dijital Kalkınma Bakanı Maksut Şadayev.Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) başkanlığı adayları, parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi ile istişarelerin ardından devlet başkanı tarafından atanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/misustin-yeni-kabineyi-dumaya-sundu-1083713149.html

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duma, hükümet, mihail mişustin, bakanlar, onay, federasyon konseyi