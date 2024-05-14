https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/pentagon-19-sivilin-oldugu-belgorod-saldirisiyla-ilgili-yorum-yapmayi-reddetti-1083775406.html
Pentagon, 19 sivilin öldüğü Belgorod saldırısıyla ilgili yorum yapmayı reddetti
Pentagon, 19 sivilin öldüğü Belgorod saldırısıyla ilgili yorum yapmayı reddetti
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna ordusunun önceki gün Belgorod şehrine yönelik düzenlediği ve 19 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili yorum... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T08:03+0300
2024-05-14T08:03+0300
2024-05-14T08:02+0300
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Pentagon’dan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Son dönemde gerçekleştirilen saldırılara ilişkin yorum yapmayı Ukraynalı yetkililere bırakıyoruz” ifadesine yer verildi.Rusya’nın Belgorod şehrinde Ukrayna ordusu tarafından önceki gün düzenlenen saldırılarda 19 kişi yaşamını yitirmiş, 27 kişi yaralanmıştı.Rusya’nın Washington Büyükelçiliği Anatoliy Antonov, Belgorod’a yönelik saldırılara ABD’nin tepki vermemesinin, Ukrayna yönetimini haklı çıkarma çabasından kaynaklandığını dile getirmişti. Antonov, Ukrayna’nın ABD’den aldığı silahları Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik kullanmama yönünde verdiği garantinin “beş para etmez” olduğunu kaydetmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/abd-disisleri-bakani-blinken-kieve-geldi-ziyareti-onceden-duyurulmadi-1083774934.html
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ukrayna krizi, pentagon, ukrayna ordusu, rusya, belgorod, füze saldırısı, sivil ölümleri, anatoliy antonov
ukrayna krizi, pentagon, ukrayna ordusu, rusya, belgorod, füze saldırısı, sivil ölümleri, anatoliy antonov
Pentagon, 19 sivilin öldüğü Belgorod saldırısıyla ilgili yorum yapmayı reddetti
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna ordusunun önceki gün Belgorod şehrine yönelik düzenlediği ve 19 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili yorum yapmayı reddetti.
Pentagon’dan Sputnik’e yapılan açıklamada, “Son dönemde gerçekleştirilen saldırılara ilişkin yorum yapmayı Ukraynalı yetkililere bırakıyoruz” ifadesine yer verildi.
Rusya’nın Belgorod şehrinde Ukrayna ordusu tarafından önceki gün düzenlenen saldırılarda 19 kişi yaşamını yitirmiş, 27 kişi yaralanmıştı.
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği Anatoliy Antonov, Belgorod’a yönelik saldırılara ABD’nin tepki vermemesinin, Ukrayna yönetimini haklı çıkarma çabasından kaynaklandığını dile getirmişti. Antonov, Ukrayna’nın ABD’den aldığı silahları Rusya topraklarındaki hedeflere yönelik kullanmama yönünde verdiği garantinin “beş para etmez” olduğunu kaydetmişti.