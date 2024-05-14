https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/abd-disisleri-bakani-blinken-kieve-geldi-ziyareti-onceden-duyurulmadi-1083774934.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev’e geldi: Ziyareti önceden duyurulmadı
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev’e geldi: Ziyareti önceden duyurulmadı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Antnony Blinken’in, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e sürpriz ziyarette bulunduğu belirtildi. Ziyaret öncesinde ABD ve Ukrayna’dan konuyla... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T07:45+0300
2024-05-14T07:45+0300
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Amerikan basınının haberine göre, ABD Dışişleri Bakan Antony Blinken, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e önceden duyurulmadan bir diplomatik misyonla geldi.Blinken’in burada ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna’nın savunmasına ve uzun vadeli güvenliğine bağlılığını vurgulaması bekleniyor.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basına yaptığı açıklamada, Blinken’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Başbakan Denis Şmıgal ve Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile görüşeceğini söyledi. Blinken’in, iki günlük ziyareti sırasında bir araya geleceği Ukraynalı yetkili ve aktivistlere “güçlü bir güven sinyali” vereceği ifade edildi.Polonya’dan Ukrayna’ya giden trende Blinken ile birlikte seyahat eden üst düzey bir ABD’li yetkili, yeni yardım paketi kapsamında toplar ile hava savunma ve uzun menzilli füzelerin artık Kiev’e ulaştırıldığını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/abd-ukraynaya-ek-patriot-sistemlerinin-tedariki-icin-muttefikleriyle-calisiyor-1083771537.html
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ukrayna, ukrayna krizi, abd, antony blinken, kiev, vladimir zelenskiy, denis şmıgal, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, hava savunma, uzun menzilli füze
ukrayna, ukrayna krizi, abd, antony blinken, kiev, vladimir zelenskiy, denis şmıgal, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, hava savunma, uzun menzilli füze
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev’e geldi: Ziyareti önceden duyurulmadı
ABD Dışişleri Bakanı Antnony Blinken’in, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e sürpriz ziyarette bulunduğu belirtildi. Ziyaret öncesinde ABD ve Ukrayna’dan konuyla ilgili hiçbir resmi açıklama yapılmadı.
Amerikan basınının haberine göre, ABD Dışişleri Bakan Antony Blinken, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e önceden duyurulmadan bir diplomatik misyonla geldi.
Blinken’in burada ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna’nın savunmasına ve uzun vadeli güvenliğine bağlılığını vurgulaması bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basına yaptığı açıklamada, Blinken’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Başbakan Denis Şmıgal ve Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile görüşeceğini söyledi.
Görüşmeler sırasında savaş alanındaki durum, ABD’nin yeni yardım paketinin mevcut durum üzerindeki etkisi ve Washington’un Kiev’e verdiği destekle ilgili uzun vadeli taahhütleri değerlendirilecek.
Blinken’in, iki günlük ziyareti sırasında bir araya geleceği Ukraynalı yetkili ve aktivistlere “güçlü bir güven sinyali” vereceği ifade edildi.
Polonya’dan Ukrayna’ya giden trende Blinken ile birlikte seyahat eden üst düzey bir ABD’li yetkili, yeni yardım paketi kapsamında toplar ile hava savunma ve uzun menzilli füzelerin artık Kiev’e ulaştırıldığını dile getirdi.