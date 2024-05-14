https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/abd-disisleri-bakani-blinken-kieve-geldi-ziyareti-onceden-duyurulmadi-1083774934.html

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev’e geldi: Ziyareti önceden duyurulmadı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev’e geldi: Ziyareti önceden duyurulmadı

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Antnony Blinken’in, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e sürpriz ziyarette bulunduğu belirtildi. Ziyaret öncesinde ABD ve Ukrayna’dan konuyla... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T07:45+0300

2024-05-14T07:45+0300

2024-05-14T07:44+0300

dünya

ukrayna

ukrayna krizi

abd

antony blinken

kiev

vladimir zelenskiy

denis şmıgal

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

hava savunma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/07/1079389772_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9694c2eee96e87eade324c18f0698739.jpg

Amerikan basınının haberine göre, ABD Dışişleri Bakan Antony Blinken, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e önceden duyurulmadan bir diplomatik misyonla geldi.Blinken’in burada ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna’nın savunmasına ve uzun vadeli güvenliğine bağlılığını vurgulaması bekleniyor.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, basına yaptığı açıklamada, Blinken’in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Başbakan Denis Şmıgal ve Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba ile görüşeceğini söyledi. Blinken’in, iki günlük ziyareti sırasında bir araya geleceği Ukraynalı yetkili ve aktivistlere “güçlü bir güven sinyali” vereceği ifade edildi.Polonya’dan Ukrayna’ya giden trende Blinken ile birlikte seyahat eden üst düzey bir ABD’li yetkili, yeni yardım paketi kapsamında toplar ile hava savunma ve uzun menzilli füzelerin artık Kiev’e ulaştırıldığını dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/abd-ukraynaya-ek-patriot-sistemlerinin-tedariki-icin-muttefikleriyle-calisiyor-1083771537.html

ukrayna

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna krizi, abd, antony blinken, kiev, vladimir zelenskiy, denis şmıgal, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba, hava savunma, uzun menzilli füze