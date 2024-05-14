https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/nijer-basbakani-rusya-ve-iran-ile-iliskiler-kurmamamiz-konusunda-abd-tarafindan-tehdit-edildik-1083797707.html

Nijer Başbakanı: Rusya ve İran ile ilişkiler kurmamamız konusunda ABD tarafından tehdit edildik

Nijer Başbakanı: Rusya ve İran ile ilişkiler kurmamamız konusunda ABD tarafından tehdit edildik

Sputnik Türkiye

Nijer Başbakanı Zeine bir Amerikan gazetesine verdiği mülakatta ABD'nin Rusya ve İran ile istemediği şekillerde ilişki kurmaması için kendilerini tehdit... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T16:13+0300

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Nijer Başbakanı Ali Mahaman Lamine Zeine, ABD'nin Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Molly Fee'nin Mart ayındaki bir ziyareti sırasında Nijer'in yeni yetkililerini, ABD ile güvenlik bağlarını sürdürmek istiyorlarsa Rusya ve İran ile Washington'un istemediği şekillerde ilişki kurmaktan kaçınmaya çağırdığını belirtti.Zeine yaptığı açıklamada ABD'nin Nijer'i, İran'a uranyum satışını öngören bir anlaşma yapması halinde yaptırım uygulamakla tehdit ettiğini vurguladı.Zeine açıklamasında, Fee'ye "Madam, söylediklerinizi iki noktada özetleyeceğim' dedim, 'Birincisi, buraya bizi ülkemizde tehdit etmeye geldiniz. Bu kabul edilemez. Ve buraya kimlerle ilişki kurabileceğimizi söylemeye geldiniz ki bu da kabul edilemez. Ve tüm bunları küçümseyici bir üslupla ve saygıdan yoksun bir şekilde yaptınız" dediğini belirtti.Mart ayında Nijer, ABD ile yaptığı askeri anlaşmadan çekilme kararı almıştı ve bunun ardından Amerikan askerlerinin Nijer'den 'düzenli bir şekilde çekilmesi' tartışmaları başlamıştı. Cuma günü ABD'li bir savunma yetkilisi, ABD'nin askerlerinin çekilmesine ilişkin ayrıntıları 'gelecek günlerde' sonuçlandıracağını açıklamıştı.Nijer gibi Çad da ABD güçlerinin topraklarından ayrılmasını talep etmişti. 1 Mayıs'ta bir ABD savunma yetkilisi, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin yeniden değerlendirilmesi kapsamında 60 askeri personelin Çad'dan Almanya'ya transfer edildiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/nijer-rusyanin-afrikaya-olan-destegi-batidan-cok-daha-pragmatik--1083484977.html

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