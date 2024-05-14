https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/nijer-basbakani-rusya-ve-iran-ile-iliskiler-kurmamamiz-konusunda-abd-tarafindan-tehdit-edildik-1083797707.html
Nijer Başbakanı: Rusya ve İran ile ilişkiler kurmamamız konusunda ABD tarafından tehdit edildik
Nijer Başbakanı: Rusya ve İran ile ilişkiler kurmamamız konusunda ABD tarafından tehdit edildik
Sputnik Türkiye
Nijer Başbakanı Zeine bir Amerikan gazetesine verdiği mülakatta ABD'nin Rusya ve İran ile istemediği şekillerde ilişki kurmaması için kendilerini tehdit... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T16:13+0300
2024-05-14T16:13+0300
2024-05-14T16:13+0300
dünya
nijer
lamine zeine
abd
afrika
batı afrika
abd dışişleri
abd dışişleri bakanlığı
tehdit
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/13/1078599891_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9186db8e749ab5131cb2f7a34802ad73.jpg
Nijer Başbakanı Ali Mahaman Lamine Zeine, ABD'nin Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Molly Fee'nin Mart ayındaki bir ziyareti sırasında Nijer'in yeni yetkililerini, ABD ile güvenlik bağlarını sürdürmek istiyorlarsa Rusya ve İran ile Washington'un istemediği şekillerde ilişki kurmaktan kaçınmaya çağırdığını belirtti.Zeine yaptığı açıklamada ABD'nin Nijer'i, İran'a uranyum satışını öngören bir anlaşma yapması halinde yaptırım uygulamakla tehdit ettiğini vurguladı.Zeine açıklamasında, Fee'ye "Madam, söylediklerinizi iki noktada özetleyeceğim' dedim, 'Birincisi, buraya bizi ülkemizde tehdit etmeye geldiniz. Bu kabul edilemez. Ve buraya kimlerle ilişki kurabileceğimizi söylemeye geldiniz ki bu da kabul edilemez. Ve tüm bunları küçümseyici bir üslupla ve saygıdan yoksun bir şekilde yaptınız" dediğini belirtti.Mart ayında Nijer, ABD ile yaptığı askeri anlaşmadan çekilme kararı almıştı ve bunun ardından Amerikan askerlerinin Nijer'den 'düzenli bir şekilde çekilmesi' tartışmaları başlamıştı. Cuma günü ABD'li bir savunma yetkilisi, ABD'nin askerlerinin çekilmesine ilişkin ayrıntıları 'gelecek günlerde' sonuçlandıracağını açıklamıştı.Nijer gibi Çad da ABD güçlerinin topraklarından ayrılmasını talep etmişti. 1 Mayıs'ta bir ABD savunma yetkilisi, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin yeniden değerlendirilmesi kapsamında 60 askeri personelin Çad'dan Almanya'ya transfer edildiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/nijer-rusyanin-afrikaya-olan-destegi-batidan-cok-daha-pragmatik--1083484977.html
nijer
abd
batı afrika
rusya
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/13/1078599891_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d9c5c80c6214daee14f9769f89a9ac6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nijer, lamine zeine, abd, afrika, batı afrika, abd dışişleri, abd dışişleri bakanlığı, tehdit, rusya, iran
nijer, lamine zeine, abd, afrika, batı afrika, abd dışişleri, abd dışişleri bakanlığı, tehdit, rusya, iran
Nijer Başbakanı: Rusya ve İran ile ilişkiler kurmamamız konusunda ABD tarafından tehdit edildik
Nijer Başbakanı Zeine bir Amerikan gazetesine verdiği mülakatta ABD'nin Rusya ve İran ile istemediği şekillerde ilişki kurmaması için kendilerini tehdit ettiğini dile getirdi.
Nijer Başbakanı Ali Mahaman Lamine Zeine, ABD'nin Afrika İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Molly Fee'nin Mart ayındaki bir ziyareti sırasında Nijer'in yeni yetkililerini, ABD ile güvenlik bağlarını sürdürmek istiyorlarsa Rusya ve İran ile Washington'un istemediği şekillerde ilişki kurmaktan kaçınmaya çağırdığını belirtti.
Zeine yaptığı açıklamada ABD'nin Nijer'i, İran'a uranyum satışını öngören bir anlaşma yapması halinde yaptırım uygulamakla tehdit ettiğini vurguladı.
Zeine açıklamasında, Fee'ye "Madam, söylediklerinizi iki noktada özetleyeceğim' dedim, 'Birincisi, buraya bizi ülkemizde tehdit etmeye geldiniz. Bu kabul edilemez. Ve buraya kimlerle ilişki kurabileceğimizi söylemeye geldiniz ki bu da kabul edilemez. Ve tüm bunları küçümseyici bir üslupla ve saygıdan yoksun bir şekilde yaptınız" dediğini belirtti.
Mart ayında Nijer, ABD ile yaptığı askeri anlaşmadan çekilme kararı almıştı ve bunun ardından Amerikan askerlerinin Nijer'den 'düzenli bir şekilde çekilmesi' tartışmaları başlamıştı. Cuma günü ABD'li bir savunma yetkilisi, ABD'nin askerlerinin çekilmesine ilişkin ayrıntıları 'gelecek günlerde' sonuçlandıracağını açıklamıştı.
Nijer gibi Çad da ABD güçlerinin topraklarından ayrılmasını talep etmişti. 1 Mayıs'ta bir ABD savunma yetkilisi, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğinin yeniden değerlendirilmesi kapsamında 60 askeri personelin Çad'dan Almanya'ya transfer edildiğini açıklamıştı.