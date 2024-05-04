https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/nijer-rusyanin-afrikaya-olan-destegi-batidan-cok-daha-pragmatik--1083484977.html
Nijer: Rusya'nın Afrika'ya olan desteği Batı'dan 'çok daha pragmatik'
Nijer: Rusya'nın Afrika'ya olan desteği Batı'dan 'çok daha pragmatik'
Sputnik Türkiye
Nijer Dışişleri Bakanı Danışmanı Abass, Rusya'nın Afrika yaptığı yardımların ve desteğin Batı'nın yaptıklarından çok daha pragramatik olduğunu dile getirdi. 04.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-04T20:39+0300
2024-05-04T20:39+0300
2024-05-04T20:39+0300
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dmitriy peskov
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insani yardım
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Nijer Dışişleri Bakanı Danışmanı Abdoul Moumouni Abass, Moskova'nın Afrika ülkelerine verdiği desteğin Batı'nın yardımlarından çok daha pragmatik olduğunu dile getirdi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus askerlerin Batı Afrika'da bulunan Nijer'deki ABD'ye ait üsse konuşlandığı yönündeki haberleri de değerlendirmiş ve açıklamasında, "Afrika'nın çeşitli devletleriyle savunma dahil her alanda ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Bu devletler ve biz, bu konuda ilgiliyiz. Afrika devletleriyle ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.Rus güçlerinin Nijer'deki üslerine ulaşmasıyla birlikte Amerikan birliklerine savaşa hazır olmaları emri verildiği ve ülkenin ABD'ye güçlerini topraklarından çekmesini söylediği bildirilmişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Nijer’de Rus güçlerin, bu ülkeden tahliye edilmeyi bekleyen ABD’li askerlerle aynı üste bulunduğunu açıklamıştı.'Amerikalılar da bavullarını toplayıp Nijer'i terk etmeye hazırlanıyor'Nijer güvenlik birimleri Sputnik'e yaptığı açıklamada Rusya'dan gönderilen insani yardım taşıyan uçağın Nijer'e ulaştığını dile getirildi.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:Rusya Nijer'e gıda ve temel ihtiyaç maddelerinden oluşan bir insani yardım uçağı yıllamıştı. Söz konusu insani yardımın transferinin ABD ordusunun konuşlu olduğu askeri üssün duvarları önünde gerçekleştiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/pentagon-nijerde-rus-ve-abd-askerleri-ayni-uste-bulunuyor-1083433049.html
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nijer, rusya, rusya savunma bakanlığı, kremlin, dmitriy peskov, afrika, insani yardım, abd, askeri üs, pentagon
nijer, rusya, rusya savunma bakanlığı, kremlin, dmitriy peskov, afrika, insani yardım, abd, askeri üs, pentagon
Nijer: Rusya'nın Afrika'ya olan desteği Batı'dan 'çok daha pragmatik'
Nijer Dışişleri Bakanı Danışmanı Abass, Rusya'nın Afrika yaptığı yardımların ve desteğin Batı'nın yaptıklarından çok daha pragramatik olduğunu dile getirdi.
Nijer Dışişleri Bakanı Danışmanı Abdoul Moumouni Abass, Moskova'nın Afrika ülkelerine verdiği desteğin Batı'nın yardımlarından çok daha pragmatik olduğunu dile getirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus askerlerin Batı Afrika'da bulunan Nijer'deki ABD'ye ait üsse konuşlandığı yönündeki haberleri de değerlendirmiş ve açıklamasında, "Afrika'nın çeşitli devletleriyle savunma dahil her alanda ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Bu devletler ve biz, bu konuda ilgiliyiz. Afrika devletleriyle ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Rus güçlerinin Nijer'deki üslerine ulaşmasıyla birlikte Amerikan birliklerine savaşa hazır olmaları emri verildiği ve ülkenin ABD'ye güçlerini topraklarından çekmesini söylediği bildirilmişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Nijer’de Rus güçlerin, bu ülkeden tahliye edilmeyi bekleyen ABD’li askerlerle aynı üste bulunduğunu açıklamıştı.
'Amerikalılar da bavullarını toplayıp Nijer'i terk etmeye hazırlanıyor'
Nijer güvenlik birimleri Sputnik'e yaptığı açıklamada Rusya'dan gönderilen insani yardım taşıyan uçağın Nijer'e ulaştığını dile getirildi.
Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Nijer ve Rusya arasındaki işbirliği sadece terörle mücadele alanında değil, aynı zamanda insani yardım alanında da devam ediyor. Nijer halkı ciddi bir gıda güvenliği sorunuyla karşı karşıya. Diğer ülkeler devletimize abluka uygularken, sıradan halk bu ablukadan zarar görüyor. Rusya yardım elini uzattı ve gerekli ürünleri getirdi. Bu arada Amerikalılar da bavullarını toplayıp Nijer'i terk etmeye hazırlanıyor.
Rusya Nijer'e gıda ve temel ihtiyaç maddelerinden oluşan bir insani yardım uçağı yıllamıştı. Söz konusu insani yardımın transferinin ABD ordusunun konuşlu olduğu askeri üssün duvarları önünde gerçekleştiği ifade edildi.