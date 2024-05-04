https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/nijer-rusyanin-afrikaya-olan-destegi-batidan-cok-daha-pragmatik--1083484977.html

Nijer: Rusya'nın Afrika'ya olan desteği Batı'dan 'çok daha pragmatik'

Nijer: Rusya'nın Afrika'ya olan desteği Batı'dan 'çok daha pragmatik'

Sputnik Türkiye

Nijer Dışişleri Bakanı Danışmanı Abass, Rusya'nın Afrika yaptığı yardımların ve desteğin Batı'nın yaptıklarından çok daha pragramatik olduğunu dile getirdi. 04.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-04T20:39+0300

2024-05-04T20:39+0300

2024-05-04T20:39+0300

dünya

nijer

rusya

rusya savunma bakanlığı

kremlin

dmitriy peskov

afrika

insani yardım

abd

askeri üs

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Nijer Dışişleri Bakanı Danışmanı Abdoul Moumouni Abass, Moskova'nın Afrika ülkelerine verdiği desteğin Batı'nın yardımlarından çok daha pragmatik olduğunu dile getirdi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus askerlerin Batı Afrika'da bulunan Nijer'deki ABD'ye ait üsse konuşlandığı yönündeki haberleri de değerlendirmiş ve açıklamasında, "Afrika'nın çeşitli devletleriyle savunma dahil her alanda ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Bu devletler ve biz, bu konuda ilgiliyiz. Afrika devletleriyle ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.Rus güçlerinin Nijer'deki üslerine ulaşmasıyla birlikte Amerikan birliklerine savaşa hazır olmaları emri verildiği ve ülkenin ABD'ye güçlerini topraklarından çekmesini söylediği bildirilmişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Nijer’de Rus güçlerin, bu ülkeden tahliye edilmeyi bekleyen ABD’li askerlerle aynı üste bulunduğunu açıklamıştı.'Amerikalılar da bavullarını toplayıp Nijer'i terk etmeye hazırlanıyor'Nijer güvenlik birimleri Sputnik'e yaptığı açıklamada Rusya'dan gönderilen insani yardım taşıyan uçağın Nijer'e ulaştığını dile getirildi.Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:Rusya Nijer'e gıda ve temel ihtiyaç maddelerinden oluşan bir insani yardım uçağı yıllamıştı. Söz konusu insani yardımın transferinin ABD ordusunun konuşlu olduğu askeri üssün duvarları önünde gerçekleştiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/pentagon-nijerde-rus-ve-abd-askerleri-ayni-uste-bulunuyor-1083433049.html

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nijer, rusya, rusya savunma bakanlığı, kremlin, dmitriy peskov, afrika, insani yardım, abd, askeri üs, pentagon