https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/fransiz-basini-abdnin-ukraynaya-yardimlari-guc-dengesini-degistirmeyecek-1083791076.html

Fransız basını: ABD’nin Ukrayna’ya yardımları güç dengesini değiştirmeyecek

Fransız basını: ABD’nin Ukrayna’ya yardımları güç dengesini değiştirmeyecek

Sputnik Türkiye

Fransız Monde gazetesi, ABD’nin yeni askeri yardımlarının Ukrayna’nın kısa zamanda savaş alanındaki güç dengesini değiştirebilmesi için yeterli olmadığını... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T13:27+0300

2024-05-14T13:27+0300

2024-05-14T13:27+0300

ukrayna krizi

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abd

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ukrayna

ukrayna ordusu

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rusya

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Monde, “ABD’nin yeni sevkiyatları ne kadar hızlı ve büyük olursa olsun en azından kısa vadede güç dengesini değiştirmeye yetmeyecek. Rusya, geçen sonbahardan bu yana savaş alanında sahip olduğu üstünlüğünü kaptırmaz” yorumunda bulundu.Gazeteye konuşan bir Fransız diplomatik kaynak, “Ukrayna’nın çöküşü mümkün ve bu tercih edilen bir seçenek olmasa da buna hazır olmak gerekiyor” dedi.Bir kez daha Ukrayna’ya askeri birlik gönderme olasılığını anımsatan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un son açıklamalarının da bu mecrada analiz edilmesi gerektiği kaydedildi.Batı’nın, Ukrayna’ya 2025’te başlaması beklenen daha büyük askeri yardım partileri ulaşana kadar zaman kazanmak istediği ifade edilen yazıda, Avrupalı ve ABD’li silah üreticilerinin Ukrayna’nın ihtiyaçlarını karşılayacak üretim kapasitelerine bu tarihe kadar ulaşacağı öne sürüldü.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, The Economist dergisine demecinde, Rus ordusunun cephe hatlarını yarması ve talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini dile getirmişti. Macron, birçok ülkenin Paris’in bu yaklaşımına katıldığını iddia etmişti.Rusya, Ukrayna’ya silah yardımlarının çatışmanın çözümüne engel olduğunu defalarca dile getirmişti. Bu sevkiyatların Ukrayna’da “ateşi daha da alevlendirdiğini” kaydeden Rusya, NATO ülkelerinin doğrudan çatışmanın içine çekildiğini işaret etmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’ya silah götüren tüm kargoların Rusya için meşru hedef olduğunu vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/peskov-avrupalilar-ukrayna-gerilimini-kasitli-olarak-tirmandiriyor-1083712249.html

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fransa, abd, askeri yardım, ukrayna, ukrayna ordusu, kiev, rusya