https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/peskov-avrupalilar-ukrayna-gerilimini-kasitli-olarak-tirmandiriyor-1083712249.html

Peskov: Avrupalılar Ukrayna gerilimini kasıtlı olarak tırmandırıyor

Peskov: Avrupalılar Ukrayna gerilimini kasıtlı olarak tırmandırıyor

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Avrupalıların Ukrayna'nın hızla çöküşe doğru gittiğini ve bu nedenle gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdıklarını ifade etti 11.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-11T18:29+0300

2024-05-11T18:29+0300

2024-05-11T18:40+0300

ukrayna krizi

kremlin

dmitriy peskov

avrupa

emmanuel macron

the economist

ukrayna

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Moskova. Kremlin. Putin' adlı program için gazeteci Pavel Zarubin’in sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupalıların durumun hızla değiştiğini ve Ukrayna'nın çöküşe doğru gittiğini gördüklerini, bu nedenle kasıtlı olarak gerilimi tırmandırdıklarını söyledi.Peskov, “Gerilim bilinçli olarak tırmandırılıyor. Avrupalılar durumun hızla değiştiğini ve Ukraynalılar için tam bir çöküşle sonuçlanacağını görüyorlar. Bu nedenle gerilimi tırmandırıyorlar. Bu sorumluluk gerektiren bir an ve elbette onlar açısından çok kışkırtıcı” dedi.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, The Economist dergisine demecinde, Rus ordusunun cephe hatlarını yarması ve talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini dile getirmişti. Macron, birçok ülkenin Paris’in bu yaklaşımına katıldığını iddia etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/macron-avrupa-rusyayi-cok-ileri-giderse-durdurmaya-hazirlikli-olmali-1083708094.html

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kremlin, dmitriy peskov, avrupa, emmanuel macron, the economist, ukrayna