https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/peskov-avrupalilar-ukrayna-gerilimini-kasitli-olarak-tirmandiriyor-1083712249.html
Peskov: Avrupalılar Ukrayna gerilimini kasıtlı olarak tırmandırıyor
Peskov: Avrupalılar Ukrayna gerilimini kasıtlı olarak tırmandırıyor
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Avrupalıların Ukrayna'nın hızla çöküşe doğru gittiğini ve bu nedenle gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdıklarını ifade etti 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T18:29+0300
2024-05-11T18:29+0300
2024-05-11T18:40+0300
ukrayna krizi
kremlin
dmitriy peskov
avrupa
emmanuel macron
the economist
ukrayna
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1e/1080190524_0:243:2778:1806_1920x0_80_0_0_a5f90eb4d1b49e34d6fcf88d55c2ea20.jpg
Moskova. Kremlin. Putin' adlı program için gazeteci Pavel Zarubin’in sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupalıların durumun hızla değiştiğini ve Ukrayna'nın çöküşe doğru gittiğini gördüklerini, bu nedenle kasıtlı olarak gerilimi tırmandırdıklarını söyledi.Peskov, “Gerilim bilinçli olarak tırmandırılıyor. Avrupalılar durumun hızla değiştiğini ve Ukraynalılar için tam bir çöküşle sonuçlanacağını görüyorlar. Bu nedenle gerilimi tırmandırıyorlar. Bu sorumluluk gerektiren bir an ve elbette onlar açısından çok kışkırtıcı” dedi.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, The Economist dergisine demecinde, Rus ordusunun cephe hatlarını yarması ve talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini dile getirmişti. Macron, birçok ülkenin Paris’in bu yaklaşımına katıldığını iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/macron-avrupa-rusyayi-cok-ileri-giderse-durdurmaya-hazirlikli-olmali-1083708094.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1e/1080190524_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_3979e5d6c16c8325ebeb168e6e20e85b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kremlin, dmitriy peskov, avrupa, emmanuel macron, the economist, ukrayna
kremlin, dmitriy peskov, avrupa, emmanuel macron, the economist, ukrayna
Peskov: Avrupalılar Ukrayna gerilimini kasıtlı olarak tırmandırıyor
18:29 11.05.2024 (güncellendi: 18:40 11.05.2024)
Kremlin Sözcüsü Peskov, Avrupalıların Ukrayna'nın hızla çöküşe doğru gittiğini ve bu nedenle gerilimi kasıtlı olarak tırmandırdıklarını ifade etti
Moskova. Kremlin. Putin' adlı program için gazeteci Pavel Zarubin’in sorularını yanıtlayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupalıların durumun hızla değiştiğini ve Ukrayna'nın çöküşe doğru gittiğini gördüklerini, bu nedenle kasıtlı olarak gerilimi tırmandırdıklarını söyledi.
Peskov, “Gerilim bilinçli olarak tırmandırılıyor. Avrupalılar durumun hızla değiştiğini ve Ukraynalılar için tam bir çöküşle sonuçlanacağını görüyorlar. Bu nedenle gerilimi tırmandırıyorlar. Bu sorumluluk gerektiren bir an ve elbette onlar açısından çok kışkırtıcı” dedi.
Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, The Economist dergisine demecinde, Rus ordusunun cephe hatlarını yarması ve talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini dile getirmişti. Macron, birçok ülkenin Paris’in bu yaklaşımına katıldığını iddia etmişti.