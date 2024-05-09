https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/ukraynaya-asker-gonderilmesini-isteyen-macrona-italyadan-yanit-tedavi-edilmesi-gerekiyor-1083645516.html

Ukrayna’ya asker gönderilmesini isteyen Macron’a İtalya’dan yanıt: ‘Tedavi edilmesi gerekiyor’

Ukrayna’ya asker gönderilmesini isteyen Macron’a İtalya’dan yanıt: ‘Tedavi edilmesi gerekiyor’

Sputnik Türkiye

İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme önerisini şiddetle kınayarak bu tür fikirleri dile getiren siyasetçilerin toplum... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T14:03+0300

2024-05-09T14:03+0300

2024-05-09T14:03+0300

ukrayna krizi

italya

matteo salvini

italya başbakan yardımcısı matteo salvini

fransa

emmanuel macron

mario monti

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

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Gazetecilerin Emmanuel Macron ve eski İtalya Başbakanı Mario Monti'nin Batı'nın Ukrayna'ya asker göndermeyi göz ardı etmemesi gerektiği yönündeki son açıklamalarını sorması üzerine Salvini, meslektaşlarının 'tedaviye ihtiyacı olduğunu' dile getirdi.Başbakan Yardımcısı Salvini, "Bu görüşe sahip olanlar ve sanki normal bir şeymiş gibi konuşanlar -ki bu hem Macron hem de Monti için geçerli- tehlikelidir. Eğer bu kadar çok savaşmak istiyorlarsa, yarın hemen Ukrayna'ya gitsinler, başımızın üstünde yerleri var" cümlelerini kaydetti.Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron verdiği bir demeçte, Rusya'nın cephe hatlarını yarması ve Ukrayna'dan talep gelmesi halinde Ukrayna'ya asker gönderme olasılığını göz ardı etmediğini söylemiş ve 'birçok AB ülkesinin' Fransa'nın olası asker gönderme yaklaşımını desteklediğini iddia etmişti.Kremlin ise yaptığı açıklamada Macron'un Ukrayna'ya asker gönderme konusunun Avrupa'da tartışıldığı yönündeki sözlerini dikkate aldığını ve Rusya'nın Ukrayna'da stratejik bir yenilgiye uğratılması konusundaki tutumunun Moskova tarafından da iyi bilindiğini ifade etmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de verdiği bir mülakatta Macron'un Ukrayna meselesine ilişkin Rusya karşıtı çıkışlarını yorumlayarak, bu durumun cephedeki durumu hiçbir şekilde değiştirmeyeceği ve Kiev için daha ağır sonuçlara yol açacağı uyarısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/kirim-macron-napolyonun-hatasini-tekrarlamak-icin-sabirsizlaniyor-1083435689.html

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