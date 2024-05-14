https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/donetskte-bir-koy-sakini-ukrayna-askerleri-evlerimizdeki-her-seyi-alip-satti-1083789815.html

Donetsk'te bir köy sakini: Ukrayna askerleri evlerimizdeki her şeyi alıp sattı

Donetsk'te bir köy sakini: Ukrayna askerleri evlerimizdeki her şeyi alıp sattı

Sputnik Türkiye

10 gün önce Rus ordusunun kontrolüne geçen Donetsk'in Oçeretino köyüne komşu bir köyde yaşayan Sergey adlı sakin, Ukrayna polisi ve askerlerinin Kiev'in... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T12:52+0300

2024-05-14T12:52+0300

2024-05-14T12:52+0300

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Rusya Federasyonu'na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Oçeretino köyüne komşu Semenovka köyünde yaşayan Sergey adlı bir sakin, Ukrayna polisi ve askerlerinin yaptıklarını Sputnik'e anlattı."Polisler haklarını kötüye kullanıyordu, bütün evleri talan ettiler, her şeyi aldılar. Bu tam bir hukuksuzluk! Sivillerin evlerini talan ettiler, klozetleri bile aldılar" diyen Sergey, yağmalama faaliyetlerinin Ukrayna askerleri tarafından da yürütüldüğünün altını çizdi.Sergey, Ukrayna askerlerinin evlerden çaldıkları eşyaları Oçeretino'daki ikinci el dükkanına sattığını da belirtti.Oçeretino ve Semenovka köyleri, bu ayın başında Rus ordusu tarafından kontrol altına alınmıştı. İki köy arasında 15 km mesafe bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/rus-ordusunun-donetskteki-ilerleyisi-suruyor-oceretino-kontrol-altina-alindi-1083496243.html

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