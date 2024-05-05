https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/rus-ordusunun-donetskteki-ilerleyisi-suruyor-oceretino-kontrol-altina-alindi-1083496243.html
Rus ordusunun Donetsk’teki ilerleyişi sürüyor: Oçeretino kontrol altına alındı
Rus ordusunun Donetsk’teki ilerleyişi sürüyor: Oçeretino kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, yakın zamanda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) yer alan Berdiçi köyüne ulaşan Rus birliklerinin Oçeretino yerleşim birimindeki... 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T13:50+0300
2024-05-05T13:50+0300
2024-05-05T13:51+0300
ukrayna krizi
rus ordusu
askeri operasyon
ukrayna
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abrams tankı
saldırı
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Bakanlık, Ukrayna savunmasının derinliklerine ilerleyerek Donetsk’teki avantajlı konumunu güçlendirmeye devam eden Rus ordusunun, stratejik olarak önem arz eden Berdiçi’den sonra bir diğer yerleşim birimi Oçeretino’yu da Ukrayna askerlerinden tamamen arındırdığını bildirdi.Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birliklerin başarılı eylemleri sonucu ele geçirilen yerleşim birimi yakınlarındaki Arhangelskoye ve Novgorodskoye bölgelerinde Ukrayna ordusuna bağlı iki tugayın yenilgiye uğratıldığı da kaydedilirken, açıklamada, “Rus birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Oçeretino bölgesini tamamen kurtarmış, taktik konumlarını geliştirmiş ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki iki bölgede Ukrayna ordusuna bağlı 24. ve 115. mekanize tugaylarına bağlı oluşumları yenilgiye uğratmıştır. Bununla birlikte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novokalinovo, Oçeretino, Solovyevo, Berdiçi, Semyonovka ve Netaylovo bölgelerinde Ukrayna ordusunun 78. Bağımsız Hava İndirme Taarruz Alayı, 47. Mekanize, 142 ve 143. Piyade birlikleri tarafından gerçekleştirilen 8 farklı karşı saldırısı püskürtülmüştür” ifadeleri kullanıldı.Bir Abrams tankı daha imha edildiKarşı saldırılarda Ukrayna ordusunun kaybının 380 kişiye ulaştığına değinilen açıklamada, Rus birliklerinin gün içerisinde ABD yapımı bir Abrams tankını imha ettiği, bununla birlikte ABD yapımı bir Bradley dahil olmak üzere 2 piyade savaş aracı ve yine ABD yapımı bir M777 155mm obüsle Polonya yapımı bir Krab 155mm kundağı motorlu topçu sisteminin etkisiz hale getirildiği eklendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/rus-ordusundan-harkovdaki-dev-muhimmat-deposuna-saldiri-1083489381.html
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rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, abrams tankı, saldırı
rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, abrams tankı, saldırı
Rus ordusunun Donetsk’teki ilerleyişi sürüyor: Oçeretino kontrol altına alındı
13:50 05.05.2024 (güncellendi: 13:51 05.05.2024)
Rusya Savunma Bakanlığı, yakın zamanda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) yer alan Berdiçi köyüne ulaşan Rus birliklerinin Oçeretino yerleşim birimindeki kontrolü ele geçirdiğini duyurdu.
Bakanlık, Ukrayna savunmasının derinliklerine ilerleyerek Donetsk’teki avantajlı konumunu güçlendirmeye devam eden Rus ordusunun, stratejik olarak önem arz eden Berdiçi’den sonra
bir diğer yerleşim birimi Oçeretino’yu
da Ukrayna askerlerinden tamamen arındırdığını bildirdi.
Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birliklerin başarılı eylemleri sonucu ele geçirilen yerleşim birimi yakınlarındaki Arhangelskoye ve Novgorodskoye bölgelerinde Ukrayna ordusuna bağlı iki tugayın yenilgiye uğratıldığı da kaydedilirken, açıklamada, “Rus birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Oçeretino bölgesini tamamen kurtarmış, taktik konumlarını geliştirmiş ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki iki bölgede Ukrayna ordusuna bağlı 24. ve 115. mekanize tugaylarına bağlı oluşumları yenilgiye uğratmıştır. Bununla birlikte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novokalinovo, Oçeretino, Solovyevo, Berdiçi, Semyonovka ve Netaylovo bölgelerinde Ukrayna ordusunun 78. Bağımsız Hava İndirme Taarruz Alayı, 47. Mekanize, 142 ve 143. Piyade birlikleri tarafından gerçekleştirilen 8 farklı karşı saldırısı püskürtülmüştür” ifadeleri kullanıldı.
Bir Abrams tankı daha imha edildi
Karşı saldırılarda Ukrayna ordusunun kaybının 380 kişiye ulaştığına değinilen açıklamada, Rus birliklerinin gün içerisinde ABD yapımı bir Abrams tankını imha ettiği, bununla birlikte ABD yapımı bir Bradley dahil olmak üzere 2 piyade savaş aracı ve yine ABD yapımı bir M777 155mm obüsle Polonya yapımı bir Krab 155mm kundağı motorlu topçu sisteminin etkisiz hale getirildiği eklendi.