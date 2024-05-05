https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/rus-ordusunun-donetskteki-ilerleyisi-suruyor-oceretino-kontrol-altina-alindi-1083496243.html

Rus ordusunun Donetsk’teki ilerleyişi sürüyor: Oçeretino kontrol altına alındı

Rus ordusunun Donetsk’teki ilerleyişi sürüyor: Oçeretino kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, yakın zamanda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DHC) yer alan Berdiçi köyüne ulaşan Rus birliklerinin Oçeretino yerleşim birimindeki... 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T13:50+0300

2024-05-05T13:50+0300

2024-05-05T13:51+0300

ukrayna krizi

rus ordusu

askeri operasyon

ukrayna

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

abrams tankı

saldırı

https://img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/09/1082602879_0:206:2911:1843_1920x0_80_0_0_ec3046e8a31f88399b3c767fc3aefaff.jpg

Bakanlık, Ukrayna savunmasının derinliklerine ilerleyerek Donetsk’teki avantajlı konumunu güçlendirmeye devam eden Rus ordusunun, stratejik olarak önem arz eden Berdiçi’den sonra bir diğer yerleşim birimi Oçeretino’yu da Ukrayna askerlerinden tamamen arındırdığını bildirdi.Merkez Kuvvetleri Grubu'na bağlı birliklerin başarılı eylemleri sonucu ele geçirilen yerleşim birimi yakınlarındaki Arhangelskoye ve Novgorodskoye bölgelerinde Ukrayna ordusuna bağlı iki tugayın yenilgiye uğratıldığı da kaydedilirken, açıklamada, “Rus birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Oçeretino bölgesini tamamen kurtarmış, taktik konumlarını geliştirmiş ve Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki iki bölgede Ukrayna ordusuna bağlı 24. ve 115. mekanize tugaylarına bağlı oluşumları yenilgiye uğratmıştır. Bununla birlikte Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novokalinovo, Oçeretino, Solovyevo, Berdiçi, Semyonovka ve Netaylovo bölgelerinde Ukrayna ordusunun 78. Bağımsız Hava İndirme Taarruz Alayı, 47. Mekanize, 142 ve 143. Piyade birlikleri tarafından gerçekleştirilen 8 farklı karşı saldırısı püskürtülmüştür” ifadeleri kullanıldı.Bir Abrams tankı daha imha edildiKarşı saldırılarda Ukrayna ordusunun kaybının 380 kişiye ulaştığına değinilen açıklamada, Rus birliklerinin gün içerisinde ABD yapımı bir Abrams tankını imha ettiği, bununla birlikte ABD yapımı bir Bradley dahil olmak üzere 2 piyade savaş aracı ve yine ABD yapımı bir M777 155mm obüsle Polonya yapımı bir Krab 155mm kundağı motorlu topçu sisteminin etkisiz hale getirildiği eklendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/rus-ordusundan-harkovdaki-dev-muhimmat-deposuna-saldiri-1083489381.html

ukrayna

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rus ordusu, askeri operasyon, ukrayna, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti, abrams tankı, saldırı