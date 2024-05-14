https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/canli-yayinda-cinayeti-itiraf-etmisti-muge-anlida-saban-atasin-cenazesini-muhabir-buldu-1083788912.html
Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti: Müge Anlı’da Şaban Ataş’ın cenazesini muhabir buldu
Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti: Müge Anlı’da Şaban Ataş’ın cenazesini muhabir buldu
Sputnik Türkiye
Muğla'da 22 Mart tarihinde gizemli bir şekilde kaybolan Şaban Ataş'ın akıbeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıktı. Ataş'ın eski eşi, canlı... 14.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-14T12:48+0300
2024-05-14T12:48+0300
2024-05-14T12:48+0300
yaşam
şaban ataş
müge anlı
müge anlı ile tatlı sert
ölüm
cinayet
ceset
polis
olay
olay yeri inceleme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/12/1042872035_0:0:1123:633_1920x0_80_0_0_a600f4f5bbee46467e770348d048653f.jpg
Muğla'da yaşanan gizemli kaybolma olayı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dikkatli takibi ve programdaki detaylı araştırmaları sonucunda çözüme kavuştu. Ataş'ın eski eşi, canlı yayında yaptığı açıklamada cinayeti itiraf ederek, cesedin gömülü olduğu yeri tarif etti.Programın muhabiri, verilen tarife göre hareket ederek cesedi bulmayı başardı.Şaban Ataş olayıGeçtiğimiz hafta Bahri Ataş ile birlikte Müge Anlı'nın programına katılan Emine Karabulut, eski eşi ve aynı zamanda aynı çatı altında yaşadığı Şaban Ataş'ın nerede olduğunu bulmak amacıyla programa katılmıştı.Dün yayın sonrasında Emine Karabulut, 52 günlük bir süre boyunca kayıp olan ve inşaat işçisi olarak çalışan üç çocuk babası Şaban Ataş'ın, Burhanettin Öztürk tarafından öldürüldüğünü kabul etti.Cinayet itirafının ardından Emine Karabulut ve Ataş'ı öldürdüğü iddia edilen Burhanettin ile bugünkü programda yer aldılar. Şaban Ataş'ın cesedini Burhanettin ile birlikte gömdükleri yerin detaylarını aktardılar.Bu esnada, muhabir, cesedi bulmak için belirtilen bölgede canlı yayındaydı.Şaban Ataş'ın cesedi, yayın esnasında bulundu. Ceset, taşların arasına sarılmış bir battaniye içerisinde gömülü bir şekilde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/sir-cinayette-gercekler-ortaya-cikti-bas-basa-gorustugu-muge-anliya-her-seyi-itiraf-etti-1083772238.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/12/1042872035_118:0:1054:702_1920x0_80_0_0_4f570109f877698341e0e4926ed83f18.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
müge anlı şaban ataş, şaban ataşa ne oldu, şaban ataş katili, şaban ataşı kim öldürdü, şaban ataşın cesedi bulundu mu, müge anlı son bölüm, müge anlı 14 mayıs, müge anlı 13 mayıs, emine karabulut itiraf, şaban ataş cesedi bulundu, şaban ataş olayı, şaban ataş cinayeti, şaban ataş cinayeti son dakika, şaban ataş kim, şaban ataş kimdir
müge anlı şaban ataş, şaban ataşa ne oldu, şaban ataş katili, şaban ataşı kim öldürdü, şaban ataşın cesedi bulundu mu, müge anlı son bölüm, müge anlı 14 mayıs, müge anlı 13 mayıs, emine karabulut itiraf, şaban ataş cesedi bulundu, şaban ataş olayı, şaban ataş cinayeti, şaban ataş cinayeti son dakika, şaban ataş kim, şaban ataş kimdir
Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti: Müge Anlı’da Şaban Ataş’ın cenazesini muhabir buldu
Muğla'da 22 Mart tarihinde gizemli bir şekilde kaybolan Şaban Ataş'ın akıbeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıktı. Ataş'ın eski eşi, canlı yayında cinayeti itiraf ederek cesedin gömülü olduğu yeri tarif etmişti. Bu tarif üzerine programın muhabiri, yerde yaptığı aramada cesedi buldu.
Muğla'da yaşanan gizemli kaybolma olayı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dikkatli takibi ve programdaki detaylı araştırmaları sonucunda çözüme kavuştu. Ataş'ın eski eşi, canlı yayında yaptığı açıklamada cinayeti itiraf ederek, cesedin gömülü olduğu yeri tarif etti.
Programın muhabiri, verilen tarife göre hareket ederek cesedi bulmayı başardı.
Geçtiğimiz hafta Bahri Ataş ile birlikte Müge Anlı'nın programına katılan Emine Karabulut, eski eşi ve aynı zamanda aynı çatı altında yaşadığı Şaban Ataş'ın nerede olduğunu bulmak amacıyla programa katılmıştı.
Dün yayın sonrasında Emine Karabulut, 52 günlük bir süre boyunca kayıp olan ve inşaat işçisi olarak çalışan üç çocuk babası Şaban Ataş'ın, Burhanettin Öztürk tarafından öldürüldüğünü kabul etti.
Cinayet itirafının ardından Emine Karabulut ve Ataş'ı öldürdüğü iddia edilen Burhanettin ile bugünkü programda yer aldılar. Şaban Ataş'ın cesedini Burhanettin ile birlikte gömdükleri yerin detaylarını aktardılar.
Bu esnada, muhabir, cesedi bulmak için belirtilen bölgede canlı yayındaydı.
Şaban Ataş'ın cesedi, yayın esnasında bulundu. Ceset, taşların arasına sarılmış bir battaniye içerisinde gömülü bir şekilde bulundu.