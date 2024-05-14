https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/canli-yayinda-cinayeti-itiraf-etmisti-muge-anlida-saban-atasin-cenazesini-muhabir-buldu-1083788912.html

Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti: Müge Anlı’da Şaban Ataş’ın cenazesini muhabir buldu

Canlı yayında cinayeti itiraf etmişti: Müge Anlı’da Şaban Ataş’ın cenazesini muhabir buldu

Sputnik Türkiye

Muğla'da 22 Mart tarihinde gizemli bir şekilde kaybolan Şaban Ataş'ın akıbeti, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıktı. Ataş'ın eski eşi, canlı... 14.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-14T12:48+0300

2024-05-14T12:48+0300

2024-05-14T12:48+0300

yaşam

şaban ataş

müge anlı

müge anlı ile tatlı sert

ölüm

cinayet

ceset

polis

olay

olay yeri inceleme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/12/1042872035_0:0:1123:633_1920x0_80_0_0_a600f4f5bbee46467e770348d048653f.jpg

Muğla'da yaşanan gizemli kaybolma olayı, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dikkatli takibi ve programdaki detaylı araştırmaları sonucunda çözüme kavuştu. Ataş'ın eski eşi, canlı yayında yaptığı açıklamada cinayeti itiraf ederek, cesedin gömülü olduğu yeri tarif etti.Programın muhabiri, verilen tarife göre hareket ederek cesedi bulmayı başardı.Şaban Ataş olayıGeçtiğimiz hafta Bahri Ataş ile birlikte Müge Anlı'nın programına katılan Emine Karabulut, eski eşi ve aynı zamanda aynı çatı altında yaşadığı Şaban Ataş'ın nerede olduğunu bulmak amacıyla programa katılmıştı.Dün yayın sonrasında Emine Karabulut, 52 günlük bir süre boyunca kayıp olan ve inşaat işçisi olarak çalışan üç çocuk babası Şaban Ataş'ın, Burhanettin Öztürk tarafından öldürüldüğünü kabul etti.Cinayet itirafının ardından Emine Karabulut ve Ataş'ı öldürdüğü iddia edilen Burhanettin ile bugünkü programda yer aldılar. Şaban Ataş'ın cesedini Burhanettin ile birlikte gömdükleri yerin detaylarını aktardılar.Bu esnada, muhabir, cesedi bulmak için belirtilen bölgede canlı yayındaydı.Şaban Ataş'ın cesedi, yayın esnasında bulundu. Ceset, taşların arasına sarılmış bir battaniye içerisinde gömülü bir şekilde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240514/sir-cinayette-gercekler-ortaya-cikti-bas-basa-gorustugu-muge-anliya-her-seyi-itiraf-etti-1083772238.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

müge anlı şaban ataş, şaban ataşa ne oldu, şaban ataş katili, şaban ataşı kim öldürdü, şaban ataşın cesedi bulundu mu, müge anlı son bölüm, müge anlı 14 mayıs, müge anlı 13 mayıs, emine karabulut itiraf, şaban ataş cesedi bulundu, şaban ataş olayı, şaban ataş cinayeti, şaban ataş cinayeti son dakika, şaban ataş kim, şaban ataş kimdir