https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/yunanistan-basbakani-micotakis-bugun--turkiyeye-geliyor-1083738772.html
Yunanistan Başbakanı Miçotakis bugün Türkiye’ye geliyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis bugün Türkiye’ye geliyor
Sputnik Türkiye
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye geliyor. Ziyaret öncesi Türkiye ve Yunanistan'dan yapılan... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T00:51+0300
2024-05-13T00:51+0300
2024-05-13T00:51+0300
türkiye
kiryakos miçotakis
recep tayyip erdoğan
görüşme
türkiye-yunanistan ilişkileri
yunanistan
türkiye
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 13 Mayıs tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi. Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkilerin çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı kaydedildi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülürken, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak anlaşmalar imzalanmasının da gündemde olduğu ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/micotakis-ankara-ziyaretiyle-ilgili-konustu-amac-yakinlasma-surecinin-devamini-saglamak-1083735770.html
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kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, görüşme, türkiye-yunanistan ilişkileri, yunanistan, türkiye
kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, görüşme, türkiye-yunanistan ilişkileri, yunanistan, türkiye
Yunanistan Başbakanı Miçotakis bugün Türkiye’ye geliyor
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye geliyor. Ziyaret öncesi Türkiye ve Yunanistan'dan yapılan açıklamalarda ikili ilişkilerdeki yakınlaşmanın devamına vurgu yapıldı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 13 Mayıs tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.
Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkilerin çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı kaydedildi.
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülürken, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak anlaşmalar imzalanmasının da gündemde olduğu ifade edildi.