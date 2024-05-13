https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/yunanistan-basbakani-micotakis-bugun--turkiyeye-geliyor-1083738772.html

Yunanistan Başbakanı Miçotakis bugün Türkiye’ye geliyor

Yunanistan Başbakanı Miçotakis bugün Türkiye’ye geliyor

Sputnik Türkiye

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle bugün Türkiye'ye geliyor. Ziyaret öncesi Türkiye ve Yunanistan'dan yapılan... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T00:51+0300

2024-05-13T00:51+0300

2024-05-13T00:51+0300

türkiye

kiryakos miçotakis

recep tayyip erdoğan

görüşme

türkiye-yunanistan ilişkileri

yunanistan

türkiye

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/07/1078176679_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_19cc7ddc05d6ac0c944103cfef136bfe.jpg

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 13 Mayıs tarihinde Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi. Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye ve Yunanistan arasındaki ikili ilişkilerin çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilerek, işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımların ele alınacağı kaydedildi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülürken, ilişkilerin ahdi zeminine katkı sağlayacak anlaşmalar imzalanmasının da gündemde olduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/micotakis-ankara-ziyaretiyle-ilgili-konustu-amac-yakinlasma-surecinin-devamini-saglamak-1083735770.html

türkiye

yunanistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, görüşme, türkiye-yunanistan ilişkileri, yunanistan, türkiye