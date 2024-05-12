https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/micotakis-ankara-ziyaretiyle-ilgili-konustu-amac-yakinlasma-surecinin-devamini-saglamak-1083735770.html

Miçotakis, Ankara ziyaretiyle ilgili konuştu: Amaç yakınlaşma sürecinin devamını sağlamak

Miçotakis, Ankara ziyaretiyle ilgili konuştu: Amaç yakınlaşma sürecinin devamını sağlamak

Sputnik Türkiye

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da yarın gerçekleştireceği görüşmenin amacını iki ülke arasında karşılıklı fayda sağlayan... 12.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-12T20:57+0300

2024-05-12T20:57+0300

2024-05-12T21:00+0300

dünya

kiryakos miçotakis

recep tayyip erdoğan

türkiye-yunanistan ilişkileri

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Eleftheros Tipos gazetesine verdiği röportajda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İkili ilişkilerde birçok alanda işbirliğinin ilerlediğine işaret eden Miçotakis, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya yapacağı ziyaretin amacının karşılıklı fayda sağlayan bu yakınlaşma sürecinin devamını sağlamak olduğunu aktardı.Miçotakis, iki ülke arasındaki ticaret hacminin gelecek 5 yıl içerisinde iki katına çıkarılması, sağlık ve doğal afetlerle mücadele gibi alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi gibi hedeflerin olduğunu ifade etti.Yunanistan’ın Ekonomi Diplomasisinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis de "in.gr" haber portalına verdiği röportajda, pozitif gündemin iki ülke arasındaki mesafenin katedilmesi için önemli bir araç olduğunu vurguladı.Miçotakis'e yarınki Ankara ziyaretinde eşlik edecek olan Frangoyannis, pozitif gündem kapsamında yatırımlar, gümrük, turizm, spor, eğitim, teknoloji, inovasyon gibi farklı alanlarda işbirliği imkanlarının da değerlendirileceğini aktardı.Frangoyannis, pozitif gündemle geliştirilen bu işbirliğinin ekonomik kalkınmaya da faydalı olacağını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/micotakis-turkiyeye-geliyor-ticaret-ve-multeci-sorunlari-gorusulecek-1083724988.html

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kiryakos miçotakis, recep tayyip erdoğan, türkiye-yunanistan ilişkileri