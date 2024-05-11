https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/spden-dikkat-ceken-turkiye-analizi-2025te-dolar-tl-ne-kadar-olacak-1083708730.html
S&P'den dikkat çeken Türkiye analizi: 2025'te dolar TL ne kadar olacak?
S&P'den dikkat çeken Türkiye analizi: 2025'te dolar TL ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
S&P Global dün yayınladığı Türk bankalarına ilişkin notunda "Ekonomideki kademeli dengelenmeyle Türk bankalarındaki dengesizliklerin terse dönmesi bekliyoruz"... 11.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-11T16:45+0300
2024-05-11T16:45+0300
2024-05-11T16:45+0300
ekonomi
s&p 500
standard & poor's
standard&poor's (s&p)
standard&poor's
standard&poor's (s&p)
para
tahmin
tl
tl
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ekonomideki kademeli dengelenmeyle birlikte Türk bankalarındaki dengesizliklerin terse dönmesi beklediğini söyledi.S&P'nin bugün yayınladığı Türk bankalarına ilişkin notunda para politikasının bir süre daha sıkı kalacağı belirtilerek, bunun da bankaların aktif kalitesine olumsuz etkisinin muhtemel olduğu kaydedildi.Notta ayrıca yurtiçi yerleşiklerin TL'ye olan güven eksikliğinin bankaların dış finasmana erişimdeki artışın olumlu etkilerini gölgede bırakabileceğine de dikkat çekildi.Nominal kredi büyümesinin ise bu yıl yüzde 40'lara doğru yavaşlamasının beklendiği bunun da reel bazda daralma anlamına geleceği ifade edildi.Ekonominin gelecek iki yılda yavaşlamasını, reel GSYH büyümesinin 2022-2023'teki ortalama yüzde 5 seviyelerinden yüzde 3 seviyelerine düşmesini bekleyen S&P Global baz senaryoda dolar/TL'nin de 2025 sonunda 43 lira olmasını bekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240511/kirasi-cok-dusuk-olanlar-dikkat-tahliyeye-itirazhakkiyok-1083699965.html
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s&p 500, standard & poor's, standard&poor's (s&p), standard&poor's, standard&poor's (s&p), para, tahmin, tl, tl, tl, dolar/tl, türk lirası, dolar
s&p 500, standard & poor's, standard&poor's (s&p), standard&poor's, standard&poor's (s&p), para, tahmin, tl, tl, tl, dolar/tl, türk lirası, dolar
S&P'den dikkat çeken Türkiye analizi: 2025'te dolar TL ne kadar olacak?
S&P Global dün yayınladığı Türk bankalarına ilişkin notunda "Ekonomideki kademeli dengelenmeyle Türk bankalarındaki dengesizliklerin terse dönmesi bekliyoruz" dedi. Notta ayrıca dolar/TL'nin de 2025 sonunda 43 lira olmasını bekliyor.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ekonomideki kademeli dengelenmeyle birlikte Türk bankalarındaki dengesizliklerin terse dönmesi beklediğini söyledi.
S&P'nin bugün yayınladığı Türk bankalarına ilişkin notunda para politikasının bir süre daha sıkı kalacağı belirtilerek, bunun da bankaların aktif kalitesine olumsuz etkisinin muhtemel olduğu kaydedildi.
Notta ayrıca yurtiçi yerleşiklerin TL'ye olan güven eksikliğinin bankaların dış finasmana erişimdeki artışın olumlu etkilerini gölgede bırakabileceğine de dikkat çekildi.
Nominal kredi büyümesinin ise bu yıl yüzde 40'lara doğru yavaşlamasının beklendiği bunun da reel bazda daralma anlamına geleceği ifade edildi.
Ekonominin gelecek iki yılda yavaşlamasını, reel GSYH büyümesinin 2022-2023'teki ortalama yüzde 5 seviyelerinden yüzde 3 seviyelerine düşmesini bekleyen S&P Global baz senaryoda dolar/TL'nin de 2025 sonunda 43 lira olmasını bekliyor.