https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/memurlarin-personel-servisi-kalkacak-mi--1083762012.html
Memurların personel servisi kalkacak mı?
Memurların personel servisi kalkacak mı?
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kamuda Tasarruf Paketi" ile alınacak mali tedbirleri duyurdu. Tasarruf maddelerinin açıklanması ardından gözler... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T17:30+0300
2024-05-13T17:30+0300
2024-05-13T17:30+0300
türkiye
memur
kamu
kamu görevlisi
kamu personeli
tasarruf
tasarruf tedbirleri
tasarruf paketi
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Önümüzdeki 3 yıl boyunca uygulanacak "kamuda tasarruf paketi" madde madde açıklandı.K amuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklandı.Paket içerisinde yer alan maddelerden biri de personel servisi uygulamasıyla ilgili. Kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisinin giderlerinin artmasıyla birlikte bazı tasarruf önlemleri alınacağı gündemdeydi.Kamuda servis kalkıyor mu?Taşıt alanında ilk olarak "Kamu Filo Yönetim Sistemi" ile kamuda taşıt sayısı ve kullanım standartlarını belirlediklerini ve bu alanda etkinliği artırdıklarını bildiren Şimşek, şu bilgileri paylaştı:Memurlara servis ücreti verilecek mi?Servisler kaldırıldıktan sonra kamu çalışanlarına aylık olarak servis ücreti yani yol parası verilmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/kamuda-tasarruf-paketi-aciklaniyor-1083742806.html
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memurların personel servisi kalkacak mı, kamu personeline servis ücreti yol parası verilecek mi? kamuda tasarruf paketinin maddeleri açıklandı,kamu personeli yol ücreti,memur yol ücreti
memurların personel servisi kalkacak mı, kamu personeline servis ücreti yol parası verilecek mi? kamuda tasarruf paketinin maddeleri açıklandı,kamu personeli yol ücreti,memur yol ücreti
Memurların personel servisi kalkacak mı?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kamuda Tasarruf Paketi" ile alınacak mali tedbirleri duyurdu. Tasarruf maddelerinin açıklanması ardından gözler personel servisi uygulamasına çevrildi. Peki, kamuda personel servisi kalkıyor mu? Memurlara servis ücreti (yol parası) verilecek mi?
Önümüzdeki 3 yıl boyunca uygulanacak "kamuda tasarruf paketi" madde madde açıklandı.K amuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklandı.
Paket içerisinde yer alan maddelerden biri de personel servisi uygulamasıyla ilgili. Kamu kurum ve kuruluşlarının personel servisinin giderlerinin artmasıyla birlikte bazı tasarruf önlemleri alınacağı gündemdeydi.
Kamuda servis kalkıyor mu?
Taşıt alanında ilk olarak "Kamu Filo Yönetim Sistemi" ile kamuda taşıt sayısı ve kullanım standartlarını belirlediklerini ve bu alanda etkinliği artırdıklarını bildiren Şimşek, şu bilgileri paylaştı:
"Ambulans, savunma ve güvenlik gibi alanlardaki zorunlu ihtiyaçlar hariç, yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Mevcut kiralık taşıt sözleşmeleri de izin alınmadan yenilenmeyecek. Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımını çok sıkı kurallara ve izne tabi tutacağız. Ayrıca, kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeli araç kullanımını sonlandırıyoruz. Bu bir süreç gerektirecek, mevcutların sözleşmelerinin sona ermesi gerekecek ama kanunda belirtilen makam, idare veya kişiler hariç yabancı menşeli araç kullanımını da kamuda kaldırıyoruz. İhtiyaç fazlası olan veya ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtları tasfiye edeceğiz. Bunun için Özelleştirme İdaresini görevlendireceğiz. Savunma ve güvenlik hariç, toplu taşıma olan yerlerde, kamuda personel servisi hizmetini sözleşme bitiminde sonlandırmayı hedefliyoruz."
Memurlara servis ücreti verilecek mi?
Servisler kaldırıldıktan sonra kamu çalışanlarına aylık olarak servis ücreti yani yol parası verilmesi bekleniyor.