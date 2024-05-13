Bakan Şimşek: 'Kamuda taşıt sayısı ve kullanım standartlarını belirledik'
10:10 13.05.2024 (güncellendi: 10:34 13.05.2024)
© AAKamuda tasarruf paketi açıklanıyor
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuyla paylaşılıyor.
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklanıyor.
Paket, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuyla paylaşılıyor.
Yılmaz açıklamasında şunları söyledi:
İki önemli gelişme etkili oldu. Deprem ve pandemi. Son dönemde yaşanan gelişmeler tasarruf tedbirlerinde daha geniş çerçevede adımlar atma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
Tasarruf kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor.
Yeni paket enflasyon ile mücadeleye katkı sağlayacak.
Kamu hizmetlerini aksatmadan, güncel ihtiyaçlara odaklanıp, yeni yöntemleri ve teknolojileri kullanmak suretiyle birim kaynakla daha fazla sonuç üretmeyi hedefliyoruz
(Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi) Hazırlıkları son aşamaya gelen genelge taslağı bu hafta içinde Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak
Kamunun tasarruf yapması, verimliliği artırması, daha az bütçe açığına, daha az kamu borçlanmasına ve faiz yüküne, daha az cari açığa yol açacaktır
(Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi) Kanuni düzenleme gerektiren hususlarda parti farkı gözetmeksizin tüm grupların desteğini bekliyoruz
Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürmek için her türlü tedbiri aldık
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise pakete dair şunları söyledi:
Harcamaları disiplin altına alıyoruz
Önümüzdeki dönemde birçok ek adım atılacak.
Bu tedbirlerin geçmiştekilerden 3 önemli farkı var, kamuda verimliliği artırarak tasarrufu öngörüyoruz. Çok güçlü denetleme ve yaptırım modeli olacak. Tedbirler tüm kamuyu kapsayacak.
Dezenflasyona destek vereceğiz. Yatırımlar öncelikli alanlara yönlendirilecek.
8 öncelikli lan var, araçlar binalar yurt dışı giderleri, cari harcamalar.
Kamuda taşıt sayısı ve kullanım standartlarını belirledik.
Yeni araç satın alma ve kiralamayı 3 yıl durduruyoruz
Yabancı menşeli araç kullanımını sonlandırıyoruz.
Tolu taşıma olan yerlerde kamuda personel servisini sonlandırmayı planlıyoruz.