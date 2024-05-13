https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/kamuda-tasarruf-paketi-aciklaniyor-1083742806.html

Bakan Şimşek: 'Kamuda taşıt sayısı ve kullanım standartlarını belirledik'

Bakan Şimşek: 'Kamuda taşıt sayısı ve kullanım standartlarını belirledik'

Sputnik Türkiye

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

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ekonomi

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cumhurbaşkanı

cevdet yılmaz

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Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklanıyor.Paket, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıyla kamuoyuyla paylaşılıyor.Yılmaz açıklamasında şunları söyledi:Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürmek için her türlü tedbiri aldıkHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise pakete dair şunları söyledi:

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