https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/kuzey-kore-batiyi-asya-pasifikteki-askeri-varligi-konusunda-uyardi-1083750176.html

Kuzey Kore, Batı'yı Asya-Pasifik'teki askeri varlığı konusunda uyardı

Kuzey Kore, Batı'yı Asya-Pasifik'teki askeri varlığı konusunda uyardı

Sputnik Türkiye

ABD, Güney Kore ve Japonya’nın Kore Yarımadası yakınlarında ortak hava tatbikatı ile giderek gerilen Asya-Pasifik’te Batılı ülkelerin askeri varlığını... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T11:55+0300

2024-05-13T11:55+0300

2024-05-13T11:55+0300

dünya

asya-pasifik

abd

japonya

avustralya

güney kore

kuzey kore

kore yarımadası

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Dışişleri Bakanlığı’nın Kore Merkezi Haber Ajansı üzerinden yayınladığı mesajında, bazı Batılı ülkelerin, Pyongyang'ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi yaptırımlarını ihlal etmesini bahane ederek Asya-Pasifik bölgesinde askeri varlıklarını artırmaya devam ettiklerine dikkat çekilirken, Bu tutumlarını sürdürmeleri halinde Kuzey Kore’nin yaklaşımını yeniden gözden geçirmek ve bazı Batılı ülkelere karşı gerekli tedbirleri almak zorunda kalacağı kaydedildi.Açıklamada, “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, sözde ‘Kore'ye yönelik yaptırımların ihlalinin izlenmesi’ sürecine katılan Kanada, Avustralya, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi bazı ülkelerin endişe verici davranışlarından kaynaklanan olumsuz etkinin derin analizine dayanarak, devletin egemenliğini ve güvenliğini tutarlı bir şekilde korumak için gerekli tedbirleri alacaktır” ifadelerine yer verildi.Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, İngiltere ve Güney Kore'nin son zamanlarda Kore Yarımadası yakınlarında deniz tatbikatları yaptığını, Almanya, Fransa ve Yeni Zelanda'nın savaş gemilerini ve uçaklarını ‘birer birer’ Kore Yarımadası'na taşıdığını ve Kanada'nın bir Japon askeri üssüne gözetleme devriye uçağı yerleştirmeyi planladığını anımsattı.Bakanlık, ayrıca Kore Yarımadası çevresindeki suları işgal eden, askeri helikopterlerini havaya kaldıran ve çevre ülkelerin deniz ve hava güvenliğini tehdit ederek en tehlikeli silahlı çatışma olasılığını yaratan Avustralya'nın rolüne de vurgu yaptığı mesajını, “Söz konusu ülkelerin BM Güvenlik Konseyi kararlarını uygulama ve uluslararası hukuka riayet etme bahanesiyle yürüttükleri askeri varlığı, temeli egemenlik eşitliği ve içişlerine karışmamak olan BM Şartı'nın amaç ve ilkeleri ile çelişmektedir” diye sonlandırdı.Güney Kore ile ABD, 12 Nisan'da yaklaşık 100 savaş uçağının katılımıyla Kuzey Kore'nin askeri tehditlerine karşı hazır olma kapasitelerini güçlendirmek için 2 hafta sürecek hava kuvvetleri tatbikatına başlamıştı.Buna yanıt veren Kuzey Kore, çoklu roketatarların kullanıldığı ve senaryo gereği düşman hedeflerine nükleer karşı saldırının gerçekleştirildiği bir tatbikat düzenlediğini açıklamıştı.Güney Kore, ABD ve Japonya, yakın zamanda Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlatmasının ardından Kore Yarımadası yakınlarında nükleer kapasiteli uçakların kullanıldığı ortak hava tatbikatı gerçekleştirmişti.ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDOPACOM) ise Kuzey Kore'yi "yasa dışı ve istikrarsızlaştırıcı eylemlerden kaçınmaya" çağırmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/kuzey-kore-liderinden-orduya-talimat-modern-savasa-hazir-daha-fazla-kadrolar-yetistirin-1083194746.html

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kuzey kore

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asya-pasifik, abd, japonya, avustralya, güney kore, kuzey kore, kore yarımadası