https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/kuzey-kore-liderinden-orduya-talimat-modern-savasa-hazir-daha-fazla-kadrolar-yetistirin-1083194746.html

Kuzey kore liderinden orduya talimat: 'Modern savaşa hazır daha çok kadro yetiştirin'

Kuzey kore liderinden orduya talimat: 'Modern savaşa hazır daha çok kadro yetiştirin'

Sputnik Türkiye

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un bir askeri akademiye yaptığı ziyaret sırasında modern savaşa hazır daha çok askeri kadro yetiştirilmesi talimatı verdi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T20:14+0300

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Kore Merkezi Haber Ajansı tarafından yapılan açıklamada Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, Kore Halk Devrim Ordusu'nun 92. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Kim Il-sung Askeri Akademisi'ne yaptığı ziyaret sırasında, modern savaşa hazır daha çok askeri kadro yetiştirilmesi çağrısında bulundu.Ajans, Kim Jong-un'un şu cümlelerine yer verdi:Kuzey Kore lideri tüm öğretmenleri, araştırmacıları ve öğrencileri, 'dünyadaki eşsiz gücünü her zaman gösterecek olan Kore ordusunun' sürekli gelişimi için sadakatle ve 'kararlı bir devrimci ruhla, askeri eğitimdeki değişiklikler ve öğrenme tutkusuyla' hizmet etmeye çağırdı.Kim Jong-un ayrıca askeri akademideki sınıfları ziyaret etti ve bir çalışma odasında öğretim yöntemleri üzerine bir tartışmayı dinledi. Eğitim sürecinin modernizasyonunu gözden geçiren Kim Jong-un, akademinin eğitimdeki başarısından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.Kim Jong-un tüm öğrencilerin, partiye ve devrime kesinlikle sadık ve yüksek askeri niteliklere sahip zeki ve cesur evrensel komutanlar olarak yetiştirmesi gerektiğini vurguladı.

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