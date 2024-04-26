https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/kuzey-kore-liderinden-orduya-talimat-modern-savasa-hazir-daha-fazla-kadrolar-yetistirin-1083194746.html
Kuzey kore liderinden orduya talimat: 'Modern savaşa hazır daha çok kadro yetiştirin'
Kuzey kore liderinden orduya talimat: 'Modern savaşa hazır daha çok kadro yetiştirin'
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un bir askeri akademiye yaptığı ziyaret sırasında modern savaşa hazır daha çok askeri kadro yetiştirilmesi talimatı verdi. 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T20:14+0300
2024-04-26T20:14+0300
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Kore Merkezi Haber Ajansı tarafından yapılan açıklamada Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, Kore Halk Devrim Ordusu'nun 92. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Kim Il-sung Askeri Akademisi'ne yaptığı ziyaret sırasında, modern savaşa hazır daha çok askeri kadro yetiştirilmesi çağrısında bulundu.Ajans, Kim Jong-un'un şu cümlelerine yer verdi:Kuzey Kore lideri tüm öğretmenleri, araştırmacıları ve öğrencileri, 'dünyadaki eşsiz gücünü her zaman gösterecek olan Kore ordusunun' sürekli gelişimi için sadakatle ve 'kararlı bir devrimci ruhla, askeri eğitimdeki değişiklikler ve öğrenme tutkusuyla' hizmet etmeye çağırdı.Kim Jong-un ayrıca askeri akademideki sınıfları ziyaret etti ve bir çalışma odasında öğretim yöntemleri üzerine bir tartışmayı dinledi. Eğitim sürecinin modernizasyonunu gözden geçiren Kim Jong-un, akademinin eğitimdeki başarısından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.Kim Jong-un tüm öğrencilerin, partiye ve devrime kesinlikle sadık ve yüksek askeri niteliklere sahip zeki ve cesur evrensel komutanlar olarak yetiştirmesi gerektiğini vurguladı.
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore işçi partisi, kim jong-un, ordu, akademi
kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, kuzey kore işçi partisi, kim jong-un, ordu, akademi
Kuzey kore liderinden orduya talimat: 'Modern savaşa hazır daha çok kadro yetiştirin'
20:14 26.04.2024 (güncellendi: 20:17 26.04.2024)
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un bir askeri akademiye yaptığı ziyaret sırasında modern savaşa hazır daha çok askeri kadro yetiştirilmesi talimatı verdi.
Kore Merkezi Haber Ajansı tarafından yapılan açıklamada Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, Kore Halk Devrim Ordusu'nun 92. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Kim Il-sung Askeri Akademisi'ne yaptığı ziyaret sırasında, modern savaşa hazır daha çok askeri kadro yetiştirilmesi çağrısında bulundu.
Ajans, Kim Jong-un'un şu cümlelerine yer verdi:
Ordumuzun ülkenin egemenliğini, barışını ve güvenliğini korumaya yönelik kutsal misyonu ve ordumuzun yaratılmasında ön saflarda yer alması gereken anavatan ve devrimin geleceğine yönelik sınırsız sorumluluk duygusu ışığında, modern savaşa tamamen hazır daha çok askeri kadro yetiştirmeliyiz, Kore İşçi Partisi ordusunun güvenilir askeri komutanları Kim Il Sung Askeri Akademisi kutsal sorumluluk görevine ne kadar sadık kalırsa, ordumuzun savaş gücü o kadar kapsamlı bir şekilde büyüyecek ve güçlenecek, düşmanın korku ve endişesi de bununla doğru orantılı olarak artacaktır.
Kuzey Kore lideri tüm öğretmenleri, araştırmacıları ve öğrencileri, 'dünyadaki eşsiz gücünü her zaman gösterecek olan Kore ordusunun' sürekli gelişimi için sadakatle ve 'kararlı bir devrimci ruhla, askeri eğitimdeki değişiklikler ve öğrenme tutkusuyla' hizmet etmeye çağırdı.
Kim Jong-un ayrıca askeri akademideki sınıfları ziyaret etti ve bir çalışma odasında öğretim yöntemleri üzerine bir tartışmayı dinledi. Eğitim sürecinin modernizasyonunu gözden geçiren Kim Jong-un, akademinin eğitimdeki başarısından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Kim Jong-un tüm öğrencilerin, partiye ve devrime kesinlikle sadık ve yüksek askeri niteliklere sahip zeki ve cesur evrensel komutanlar olarak yetiştirmesi gerektiğini vurguladı.