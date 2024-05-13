https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/japonyada-eski-bakan-calisaninin-6-kadina-hap-vererek-taciz-ettigi-ortaya-cikti-1083753109.html

Japonya'da bakan çalışanının 6 kadına hap vererek taciz ettiği ortaya çıktı

Japonya'da bakan çalışanının 6 kadına hap vererek taciz ettiği ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Japonya'da 6 kadına uyku hapı vererek taciz eden bakanlık çalışanı Sato Dai, 10 yıl hapse mahkum edildi. 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T12:56+0300

2024-05-13T12:56+0300

2024-05-13T12:59+0300

dünya

japonya

taciz

uyku

hap

hap

uyku ilacı

tecavüz

hapis

hapis cezası

https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/0b/1065653832_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_abba385be0a7f6cc1a1994ed80186c6c.jpg

Japonya'yı sarsan olaylardan bir dava sonuç buldu. 2022 yılında mahkemesi görülen Sato Dai adlı bürokratın 6 kadına uyku hapı vererek taciz ettiği ortaya çıktı.Tokyo Bölge Mahkemesinde, Temmuz-Aralık 2022'de başkentte cinsel saldırılarda bulunduğu iddiasıyla eski Ticaret Bakanlığı bürokratı Sato Dai aleyhine açılan dava görüldü. İddianameye göre, Savcılık, içeceklerine ilaç kattıktan sonra Tokyo'da farklı otel ve restoranlarda kadınlara cinsel saldırıda bulunan sanık Sato için 13 yıl hapis talep etti.Mahkeme kararı doğrultusunda 34 yaşındaki eski bürokrat Sato, 6 kadına uyku hapı verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Kararda, Sato'nun işlediği suçlar, 'onuru hiçe sayan tehlikeli, hain ve bencil' olarak nitelendirildi.Hakim Heyeti Başkanı Nakao Yoşihisa, karara ilişkin "(Sato) kurbanlar görmüyorken, direnememesini sağlamak için içkisine uyku hapları karıştırdı. Bu, mağdurun karar verme yeteneğini elinden alarak onurunu hiçe sayan çirkin bir suç." ifadesini kullandı.Japonya Ticaret Bakanlığı, önceki duruşmalarda suçlamaları kabul ettiği bildirilen Sato'yu Mayıs 2023'te görevden almıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/ispanyada-sosyalist-dalga-devam-katalonyadaki-secimlerde-sosyalist-parti-birinci-oldu-1083748605.html

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

japonya, taciz, uyku, hap, hap, uyku ilacı, tecavüz, hapis, hapis cezası