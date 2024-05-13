https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/japonyada-eski-bakan-calisaninin-6-kadina-hap-vererek-taciz-ettigi-ortaya-cikti-1083753109.html
Japonya'da bakan çalışanının 6 kadına hap vererek taciz ettiği ortaya çıktı
Japonya'da bakan çalışanının 6 kadına hap vererek taciz ettiği ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Japonya'da 6 kadına uyku hapı vererek taciz eden bakanlık çalışanı Sato Dai, 10 yıl hapse mahkum edildi. 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T12:56+0300
2024-05-13T12:56+0300
2024-05-13T12:59+0300
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Japonya'yı sarsan olaylardan bir dava sonuç buldu. 2022 yılında mahkemesi görülen Sato Dai adlı bürokratın 6 kadına uyku hapı vererek taciz ettiği ortaya çıktı.Tokyo Bölge Mahkemesinde, Temmuz-Aralık 2022'de başkentte cinsel saldırılarda bulunduğu iddiasıyla eski Ticaret Bakanlığı bürokratı Sato Dai aleyhine açılan dava görüldü. İddianameye göre, Savcılık, içeceklerine ilaç kattıktan sonra Tokyo'da farklı otel ve restoranlarda kadınlara cinsel saldırıda bulunan sanık Sato için 13 yıl hapis talep etti.Mahkeme kararı doğrultusunda 34 yaşındaki eski bürokrat Sato, 6 kadına uyku hapı verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Kararda, Sato'nun işlediği suçlar, 'onuru hiçe sayan tehlikeli, hain ve bencil' olarak nitelendirildi.Hakim Heyeti Başkanı Nakao Yoşihisa, karara ilişkin "(Sato) kurbanlar görmüyorken, direnememesini sağlamak için içkisine uyku hapları karıştırdı. Bu, mağdurun karar verme yeteneğini elinden alarak onurunu hiçe sayan çirkin bir suç." ifadesini kullandı.Japonya Ticaret Bakanlığı, önceki duruşmalarda suçlamaları kabul ettiği bildirilen Sato'yu Mayıs 2023'te görevden almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/ispanyada-sosyalist-dalga-devam-katalonyadaki-secimlerde-sosyalist-parti-birinci-oldu-1083748605.html
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japonya, taciz, uyku, hap, hap, uyku ilacı, tecavüz, hapis, hapis cezası
japonya, taciz, uyku, hap, hap, uyku ilacı, tecavüz, hapis, hapis cezası
Japonya'da bakan çalışanının 6 kadına hap vererek taciz ettiği ortaya çıktı
12:56 13.05.2024 (güncellendi: 12:59 13.05.2024)
Japonya'da 6 kadına uyku hapı vererek taciz eden bakanlık çalışanı Sato Dai, 10 yıl hapse mahkum edildi.
Japonya'yı sarsan olaylardan bir dava sonuç buldu. 2022 yılında mahkemesi görülen Sato Dai adlı bürokratın 6 kadına uyku hapı vererek taciz ettiği ortaya çıktı.
Tokyo Bölge Mahkemesinde, Temmuz-Aralık 2022'de başkentte cinsel saldırılarda bulunduğu iddiasıyla eski Ticaret Bakanlığı bürokratı Sato Dai aleyhine açılan dava görüldü. İddianameye göre, Savcılık, içeceklerine ilaç kattıktan sonra Tokyo'da farklı otel ve restoranlarda kadınlara cinsel saldırıda bulunan sanık Sato için 13 yıl hapis talep etti.
Mahkeme kararı doğrultusunda 34 yaşındaki eski bürokrat Sato, 6 kadına uyku hapı verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kararda, Sato'nun işlediği suçlar, 'onuru hiçe sayan tehlikeli, hain ve bencil' olarak nitelendirildi.
Hakim Heyeti Başkanı Nakao Yoşihisa, karara ilişkin "(Sato) kurbanlar görmüyorken, direnememesini sağlamak için içkisine uyku hapları karıştırdı. Bu, mağdurun karar verme yeteneğini elinden alarak onurunu hiçe sayan çirkin bir suç." ifadesini kullandı.
Japonya Ticaret Bakanlığı, önceki duruşmalarda suçlamaları kabul ettiği bildirilen Sato'yu Mayıs 2023'te görevden almıştı.