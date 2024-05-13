https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/ispanyada-sosyalist-dalga-devam-katalonyadaki-secimlerde-sosyalist-parti-birinci-oldu-1083748605.html

İspanya'da sosyalist dalga devam: Katalonya’daki seçimlerde Sosyalist Parti birinci oldu

İspanya'da sosyalist dalga devam: Katalonya’daki seçimlerde Sosyalist Parti birinci oldu

Sputnik Türkiye

İspanya’nın Katalonya bölgesinde düzenlenen bölgesel seçimlerde oyların yüzde 99’u sayılırken, seçimlerde Sosyalist Parti birinci oldu. Resmi olmayan sonuçlara... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T11:54+0300

2024-05-13T11:54+0300

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Pazar günü gerçekleşen Katalanya bölgesi seçimlerinde İspanya Sosyalist Partisi birinci olarak 10 yılı aşkındır bağımsızlık hareketi yürüten ERC partisine ciddi bir darbe indirdi. Sosyalist Parti başındaki Salvador Illa liderliğinde sosyalistler, oyların yüzde 99'unun sayıldığı oylamada 135 sandalyeli mecliste 42 sandalyeye sahip oldu. Seçimlere katılım 14 Şubat 2021'deki son seçimlere nazaran 6 puan artışla yüzde 57,8 olarak verildi.Henüz resmi olmayan sandık sonuçlarına göre 135 sandalyeli Katalan parlamentosunda PSC 42, eski Katalan hükümet başkanı olan ve İspanya'da hakkındaki tutuklama kararından dolayı Fransa'da bulunan Carles Puigdemont'un liderliğini yaptığı Katalonya İçin Birlik (Junts) 35, Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) 20, sağ görüşlü Katalonya Halk Partisi (PPC) 15, İspanya aşırı sağını temsil eden Vox 11, aşırı sol görüşlü Comuns 6, ayrılıkçı partilerden Halk Adaylığı Birliği (CUP) 4 ve ilk defa seçimlere katılan Katalan milliyetçisi, ayrılıkçı, aşırı sağcı Aliança Katalana 2 milletvekili çıkardı.Ayrılıkçılar puan kaybetti Son seçimlerle kıyaslandığında bir kez daha birinci parti çıkan PSC'nin milletvekili sayısını 9 artırması, mevcut durumda Katalan hükümetinde iktidarda olan ERC'nin ise 13 milletvekili kaybetmesi öne çıktı. En büyük yenilik ise Katalan yerel parlamentosunda 2010'dan sonra ilk defa ayrılıkçı siyasi partilerin çoğunluğu kaybetmesi oldu.Katalonya'da hükümet kurabilmek için mecliste 68 çoğunluk gerekiyor.PSC lideri Salvador İlla, seçim öncesinde aşırı sağcı partiler Vox ve Aliança Katalana dışında tüm siyasi partilerle müzakereye açık olduğunu duyurmuştu. Katalan parlamentosunda mevcut siyasi aritmetiğe göre hükümet kurulabilmesi için PSC'nin ya Junts ya da ERC ve Comuns ile anlaşması gerekiyor.

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