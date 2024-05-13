https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/gazzede-can-kaybi-35-bin-91e-ulasti-1083761790.html
Gazze'de can kaybı 35 bin 91'e yükseldi
Gazze'de can kaybı 35 bin 91'e yükseldi
Sputnik Türkiye
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 57 artarak 35 bin 91'e yükseldi. 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T17:12+0300
2024-05-13T17:12+0300
2024-05-13T17:13+0300
israil- filistin çatışması
israil
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israil ordusu (idf)
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
filistin
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 220 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi veren Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarla 7 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 57 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 82 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 91'e, yaralı sayısının da 78 bin 827'ye yükseldiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/abdden-israile-refah-mesaji-buyuk-saldiriya-karsiyiz-1083742632.html
israil
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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, filistin, filistin sorunu
israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, filistin, filistin sorunu
Gazze'de can kaybı 35 bin 91'e yükseldi
17:12 13.05.2024 (güncellendi: 17:13 13.05.2024)
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 57 artarak 35 bin 91'e yükseldi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 220 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi veren Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarla 7 katliam gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 57 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 82 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35 bin 91'e, yaralı sayısının da 78 bin 827'ye yükseldiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.